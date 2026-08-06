Frávega renovó su propuesta de promociones con una nueva edición de su Electro Sale, una oportunidad para quienes buscan ahorrar en la compra de electrodomésticos, tecnología y productos para el hogar. La campaña reúne artículos seleccionados con descuentos que llegan hasta el 70%, además de opciones de financiación y distintos medios de pago para aprovechar las ofertas.

La promoción, vigente hasta el 9 de agosto, apunta a quienes buscan renovar equipos para el hogar o comprar tecnología a precios promocionales. Entre las categorías destacadas aparecen climatización, línea blanca, pequeños electrodomésticos, cocina, muebles y accesorios tecnológicos.

Qué electrodomésticos tienen descuentos de hasta 70% en Super Sale de Frávega

Uno de los focos principales de la campaña está puesto en los productos para equipar la casa. Algunas de las oportunidades son:

Aspiradora Philco Stick Vertical 2 en 1: $46.999 / 63% de descuento.

$46.999 / 63% de descuento. Aire acondicionado Split Frío/Calor BGH Inverter 4730F: $1.199.999 / 50% de descuento.

$1.199.999 / 50% de descuento. Microondas Electrolux 25 litros : $169.999 / 34% de descuento.

: $169.999 / 34% de descuento. Aire acondicionado Split Inverter Frío/Calor Hitachi 3200W: $699.999 / 32% de descuento.

$699.999 / 32% de descuento. Lavarropas Philco Predicta carga frontal 6,5 kg: $559.999 / 25% de descuento.

Además del Electro Sale, Frávega mantiene una sección de ofertas imperdibles con productos seleccionados de distintas categorías y descuentos más agresivos. Entre las oportunidades con mayores rebajas aparecen:

Batería de cocina Frávega Home de 5 piezas: $89.999 / 70% de descuento.

$89.999 / 70% de descuento. Baby Call Monitor Admiral H6049: $59.999 / 70% de descuento.

$59.999 / 70% de descuento. Freidora de aire Kanji Home 6,5 litros: $65.999 / 65% de descuento.

$65.999 / 65% de descuento. Aspiradora Philco Stick Vertical 2 en 1: $46.999 / 63% de descuento.

$46.999 / 63% de descuento. Freidora de aire Atma 6,5 litros mecánica : $69.999 / 50% de descuento.

: $69.999 / 50% de descuento. Silla Gamer Admiral: $159.999 / 54% de descuento.

La sección también reúne productos de cocina, hogar, audio, muebles y accesorios tecnológicos, con precios promocionales que dependen del stock disponible.

Medios de pago y cómo aprovechar las promociones

Además de las rebajas sobre los precios de lista, Frávega suma distintas opciones de financiación para quienes buscan equipar el hogar y pagar en cuotas. Según el producto y la promoción vigente, los compradores pueden acceder a planes de cuotas sin interés con tarjetas de crédito de bancos adheridos, con alternativas que en algunas campañas llegan hasta 12 o 15 pagos.

Las promociones pueden estar disponibles para tarjetas Visa, Mastercard y American Express de entidades participantes, además de beneficios asociados a billeteras virtuales como MODO u otros medios de pago habilitados. Las condiciones varían según el artículo elegido y la campaña activa al momento de la compra.

Los clientes también pueden optar por recibir el producto en su domicilio o retirarlo en una sucursal, de acuerdo con la disponibilidad de cada unidad.

Para conseguir el mayor ahorro, conviene comparar no solo el precio final sino también el medio de pago elegido, ya que una misma oferta puede cambiar según la tarjeta, el banco o la cantidad de cuotas disponibles.