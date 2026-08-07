Aumentan los cigarrillos y esta es la lista completa de precios actualizados
A partir del sábado 8 de agosto de 2026, los cigarrillos de Massalin Particulares tendrán nuevos precios en todo el país. La tabacalera aplicará un incremento promedio cercano al 7%, en comparación con la última actualización de junio.
Se trata de la tercera suba de precios que realiza la compañía en lo que va del año y el aumento alcanzará a las principales marcas de su portafolio, entre ellas Marlboro, Philip Morris, Chesterfield y Harmony.
De acuerdo con el análisis de las nuevas listas de precios, el impacto será diferente según la línea. Los productos de consumo más accesible concentran los mayores incrementos porcentuales, mientras que las presentaciones premium y algunas versiones tradicionales tendrán ajustes más moderados.
¿Cuáles son los cigarrillos que más aumentan desde agosto?
Entre las principales subas aparece la línea Marlboro Crafted, que registra un incremento del 10,96%.
En concreto, los paquetes de Marlboro Crafted Box 20, en sus versiones Red, Coral, Forward y Purple, pasan de $3.650 a $4.050.
En el otro extremo, algunos de los productos de mayor precio presentan aumentos inferiores al promedio general. Es el caso del Marlboro Red Común, que sube un 4,50%, de $5.550 a $5.800.
También el Marlboro Titanium, que incluye las versiones Blue Titanium y Gold Titanium Super Slims, tendrá un incremento del 4,65%. En este caso, el precio pasa de $6.450 a $6.750.
Nuevo cigarrillo Philip Morris
Además de la actualización de precios, Massalin Particulares incorporó una nueva alternativa dentro de su segmento económico.
Se trata del Philip Morris Blue Spin Select Común, un cigarrillo mentolado con cápsula que llega al mercado con un precio de $2.250.
El nuevo producto queda así alineado con el valor del Philip Morris Red Select Común, que también se comercializa a $2.250.
Así queda la lista completa de precios de Massalin Particulares desde agosto 2026
Marlboro
- Marlboro Blue Titanium RCB 20: $6.750
- Marlboro Gold Titanium Super Slims Box 20: $6.750
- Marlboro Red Box 20 / Gold Original RCB 20: $6.200
- Marlboro Red Común: $5.800
- Marlboro Red / Vista Purple Fusion Box 12: $3.700
- Marlboro Vista Purple Fusion XL Box 20: $6.200
- Marlboro Vista Coral Fusion XL Box 20: $6.200
- Marlboro Vista Blue XL Box 20: $6.200
Marlboro Crafted
- Marlboro Crafted Red Box 20: $4.050
- Marlboro Crafted Coral Box 20: $4.050
- Marlboro Crafted Forward Box 20: $4.050
- Marlboro Crafted Purple Box 20: $4.050
- Marlboro Crafted Red Común: $3.650
- Marlboro Crafted Blue Común: $3.650
- Marlboro Crafted Forward Común: $3.650
Philip Morris
- Philip Morris Box 20: $5.650
- Philip Morris Común: $5.250
- Philip Morris Box 12: $3.360
- Philip Morris Blue Spin Box 20: $5.650
- Philip Morris Blue Spin Box 12: $3.400
Philip Morris Select
- Philip Morris Red Select Común: $2.250
- Philip Morris Blue Select Común (Nuevo con cápsula): $2.250
Chesterfield
- Chesterfield Original Común: $4.650
- Chesterfield Original Box 12: $3.010
- Chesterfield Purple Motion 2 Box 20: $5.050
- Chesterfield Blue Motion Box 20: $5.050
- Chesterfield Blue Motion Común: $4.650
- Chesterfield Blue Motion Box 12: $3.010
Harmony
- Harmony Dorado Negros / Colorados Común: $4.650