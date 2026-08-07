Aumentan los cigarrillos y esta es la lista completa de precios actualizados

Massalin Particulares aplicará, desde este sábado, una suba promedio del 7%. Se trata del tercer incremento del año e incluye a sus principales marcas

A partir del sábado 8 de agosto de 2026, los cigarrillos de Massalin Particulares tendrán nuevos precios en todo el país. La tabacalera aplicará un incremento promedio cercano al 7%, en comparación con la última actualización de junio.

Se trata de la tercera suba de precios que realiza la compañía en lo que va del año y el aumento alcanzará a las principales marcas de su portafolio, entre ellas Marlboro, Philip Morris, Chesterfield y Harmony.

De acuerdo con el análisis de las nuevas listas de precios, el impacto será diferente según la línea. Los productos de consumo más accesible concentran los mayores incrementos porcentuales, mientras que las presentaciones premium y algunas versiones tradicionales tendrán ajustes más moderados.

¿Cuáles son los cigarrillos que más aumentan desde agosto?

Entre las principales subas aparece la línea Marlboro Crafted, que registra un incremento del 10,96%.

En concreto, los paquetes de Marlboro Crafted Box 20, en sus versiones Red, Coral, Forward y Purple, pasan de $3.650 a $4.050.

En el otro extremo, algunos de los productos de mayor precio presentan aumentos inferiores al promedio general. Es el caso del Marlboro Red Común, que sube un 4,50%, de $5.550 a $5.800.

También el Marlboro Titanium, que incluye las versiones Blue Titanium y Gold Titanium Super Slims, tendrá un incremento del 4,65%. En este caso, el precio pasa de $6.450 a $6.750.

Nuevo cigarrillo Philip Morris

Además de la actualización de precios, Massalin Particulares incorporó una nueva alternativa dentro de su segmento económico.

Se trata del Philip Morris Blue Spin Select Común, un cigarrillo mentolado con cápsula que llega al mercado con un precio de $2.250.

El nuevo producto queda así alineado con el valor del Philip Morris Red Select Común, que también se comercializa a $2.250.

Así queda la lista completa de precios de Massalin Particulares desde agosto 2026

Marlboro

Marlboro Blue Titanium RCB 20: $6.750

Marlboro Gold Titanium Super Slims Box 20: $6.750

Marlboro Red Box 20 / Gold Original RCB 20: $6.200

Marlboro Red Común: $5.800

Marlboro Red / Vista Purple Fusion Box 12: $3.700

Marlboro Vista Purple Fusion XL Box 20: $6.200

Marlboro Vista Coral Fusion XL Box 20: $6.200

Marlboro Vista Blue XL Box 20: $6.200

Marlboro Crafted

Marlboro Crafted Red Box 20: $4.050

Marlboro Crafted Coral Box 20: $4.050

Marlboro Crafted Forward Box 20: $4.050

Marlboro Crafted Purple Box 20: $4.050

Marlboro Crafted Red Común: $3.650

Marlboro Crafted Blue Común: $3.650

Marlboro Crafted Forward Común: $3.650

Philip Morris

Philip Morris Box 20: $5.650

Philip Morris Común: $5.250

Philip Morris Box 12: $3.360

Philip Morris Blue Spin Box 20: $5.650

Philip Morris Blue Spin Box 12: $3.400

Philip Morris Select

Philip Morris Red Select Común: $2.250

Philip Morris Blue Select Común (Nuevo con cápsula): $2.250

Chesterfield

Chesterfield Original Común: $4.650

Chesterfield Original Box 12: $3.010

Chesterfield Purple Motion 2 Box 20: $5.050

Chesterfield Blue Motion Box 20: $5.050

Chesterfield Blue Motion Común: $4.650

Chesterfield Blue Motion Box 12: $3.010

Harmony