Advierten que el 87% de los trabajadores estatales se endeudan para alquiler, salud, comida y ropa

ATE realizó una encuesta que también revela un fuerte crecimiento del pluriempleo en el sector y un rechazo a la participación en los partidos políticos

El consejo directivo de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) informó que llevó a cabo una encuesta en el personal de la administración pública de todo el país, la cual arrojó que el 87% tiene deudas vigentes, el 73% con múltiples entidades y el 40% las usa para pagar urgencias médicas, gastos en educación y el pago de alquileres o expensas, mientras que el 37% las usa para pagar más deuda, comida y ropa.

El informe se realizó en medio de un crecimiento de la morosidad de los créditos familiares, que se quintuplicó en los últimos 18 meses, trepando hasta el 12,7% en los bancos y superando el 30% en entidades no financieras (fintech y tarjetas no bancarias), afectando a casi 7.000.000 de personas por la pérdida de poder adquisitivo.

Pluriempleo y rechazo a la participación política

El secretario General de la organización gremial, Rodolfo Aguiar, declaró: "El alto nivel de endeudamiento precariza la vida y enferma a los trabajadores. El gobierno es el único responsable porque se está tomando deuda para tapar la caída del salario real". El documento señala que más del 55% de los estatales recurre al pluriempleo para sobrevivir. En tanto que el 43% dejó de participar en política por cansancio físico y mental, por falta de tiempo y de recursos económicos.

Subrayó que "el resultado del trabajo es categórico" y reiteró que "el alto nivel de endeudamiento precariza la vida y enferma a los trabajadores. El gobierno es el único responsable porque se está tomando deuda para tapar la caída del salario real".

Planteó que "con techos a las paritarias y negociaciones a la baja, el crédito reemplaza al salario real. Antes la deuda era un mecanismo de inversión, ahora es para sobrevivir", al tiempo que advirtió que "hoy existe un endeudamiento permanente para cubrir necesidades básicas y no para invertir".

Para ATE, la situación es responsabilidad del Estado

Aguiar apuntó que "el Estado es el verdadero responsable porque ataca al poder adquisitivo y luego ofrece deuda como solución. El Estado es quien facilita los créditos, en vez de atacar la inflación y los precios" y añadió que "más de la mitad de quienes toman deuda no conoce la tasa de interés. La desregulación financiera ha generado una absoluta falta de control sobre la usura".

Destacó que "hay que tener en cuenta que el proceso de endeudamiento frena la economía; los trabajadores dejan de consumir y gastar en otros rubros porque la mayor parte del salario se va en cancelar deudas todos los meses" y agregó que "los recursos que se están transfiriendo de los bolsillos de los trabajadores a los bancos, a las financieras y a las tarjetas de crédito son multimillonarios".

El titular de ATE explicó que "cada cuota que se paga deja de ir al consumo o para sostener la salud y la educación; el endeudamiento también genera algo que pocos están advirtiendo y es la baja en la participación política, en la militancia colectiva. No es casual que eso beneficie al gobierno" y añadió que "no podemos aceptar una clase trabajadora con ansiedad, angustia y desánimo".

Cómo evitan los estatales seguir endeudándose

Según la encuesta, los trabajadores del Estado Nacional (47,8%), Estado Provincial (41,7%), Estado Municipal (5,8%), Empresas Estatales (2%) y otros ámbitos (2,7%), tienen un promedio de edad de 45 años. El 55,4% de las personas encuestadas aseguró tener más de un trabajo para complementar ingresos o asegurar mayor estabilidad económica. De esa porción, el 56% son mujeres y el 34% de ellas trabaja entre 8 y 12 horas diarias para mantener los gastos del hogar. Además, el 43% dejó de participar en política por cansancio físico y mental, por falta de tiempo y de recursos económicos.

El informe también arrojó las estrategias que usaron los empleados de la administración pública para evitar mayor endeudamiento:

Recortar actividades recreativas como talleres, cursos y salidas ( 39,22% )

) Dedicar más tiempo a buscar precios y promociones (29,57%)

Asumir tareas antes delegadas, como la limpieza del hogar (22,91%)

Los resultados de la encuesta nacional también mostraron un grave impacto en la salud mental: el 85,4% de los estatales consultados reportó un deterioro en su bienestar emocional y psicológico en el último año. El 19,5% reportó ansiedad, el 17% angustia y agotamiento, 16% desánimo y 15% insomnio.