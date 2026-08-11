La Asociación Bancaria dispuso el estado de alerta por despidos en el Banco Nación

El consejo directivo de la Asociación Bancaria sigue de cerca el proceso de cambio que pretende imponer el gobierno en el Banco Nación. El sindicato ya consiguió una medida cautelar que mantiene suspendido el proceso de transformación de la entidad crediticia en sociedad anónima, al tiempo que rechazó el cierre de sucursales en todo el país.

Ahora, la seccional Rosario de La Bancaria se declaró en estado de alerta y movilización, por el despido de personal en el sector Nación Servicios, donde además viene denunciando una serie de casos de precarización laboral. Fuentes gremiales apuntaron que no descartan realizar medidas de fuerza en breve, si no se revierte la situación.

La Bancaria denuncia despidos sin causa y convoca movilizaciones

La regional de la organización gremial reveló que el conflicto recrudeció con dos nuevos despidos, a los que calificó "sin causa", realizando la respectiva presentación y reclamo al ministerio de Trabajo de la provincia de Santa Fe.

Según detallaron, las cesantías se conocieron la semana pasada y se suman a otras registradas en lo que va del año. Por eso, La Bancaria emitió un comunicado donde declaró: "No vamos a naturalizar los despidos ni permitir que el ajuste recaiga, una vez más, sobre las trabajadoras y los trabajadores" y subrayó: "No a los despidos. Basta de ajuste. Reincorporación ya".

La seccional Rosario cuenta con el respaldo de la conducción nacional del gremio, que encabeza Sergio Palazzo. Con los primeros despidos, convocó a movilizaciones y asambleas frente a la sede de Nación Servicios, de calle Santa Fe al 1300 (Rosario), por lo que la modalidad de la protesta podría repetirse. De hecho, dirigentes provinciales y la comisión gremial interna del Banco Nación mantienen reuniones para analizar la situación y avanzar con medidas de fuerza para revertir los despidos.

El gremio compara la reforma del BCRA con la convertibilidad y la crisis de 2001

Por otra parte, el consejo directivo nacional de La Bancaria reiteró su rechazo al proyecto del gobierno de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA), afirmando que la iniciativa carece de novedad, al tiempo que la comparó con el marco normativo que dio inicio a la convertibilidad, considerando que se trata de "un experimento que históricamente terminó en recesión y una catástrofe social".

Apuntó que las consecuencias del modelo que el oficialismo pretende reinstalar, advirtiendo que aquel esquema llevó a la Argentina "a niveles de desocupación superiores al 22%, provocó una fuerte caída del consumo y la inversión, dejó a cuatro millones de personas sin posibilidad de jubilarse y desembocó en la crisis de 2001". Asimismo, se preguntó: "¿Cómo terminó ese modelo? Con 24 muertos, cinco presidentes en una semana, la declaración del default y una catástrofe social".

Explicó que "la iniciativa, basada en esquemas ideológicos desconectados de la realidad de un país integrado al mundo y expuesto a shocks internacionales, no responde a las necesidades de la Argentina, sino a postulados de la Escuela Austríaca que ya han demostrado sus consecuencias negativas" y señaló que "respecto de la remoción del presidente del BCRA, si esta requiere el voto de dos tercios (2/3) de ambas cámaras para su destitución, el nombramiento también debería requerirlo".

Por último, La Bancaria apuntó que "la lógica de déficit cero, aplicada de manera rígida ya ha demostrado sus efectos nocivos en experiencias recientes, derivando en crisis de deuda, ajuste sobre sectores esenciales y deterioro de las condiciones de vida de la población".