En el acumulado de enero a julio, ambos indicadores también permanecen en terreno negativo. El sector espera una eventual baja de tasas de interés

La construcción volvió a mostrar señales de deterioro en julio. El Índice Construya (IC) registró una caída del 6,5% interanual, mientras que los despachos de cemento Portland se contrajeron un 8,2% frente al mismo mes del año pasado.

Los datos fueron difundidos por el Grupo Construya y la Asociación de Fabricantes de Cemento Portland (AFCP), respectivamente, y muestran un empeoramiento respecto de las variaciones registradas durante el mes anterior.

Los indicadores privados todavía no pueden compararse directamente con el último dato oficial del sector publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), ya que el organismo estadístico informó hasta el momento la evolución correspondiente a junio. El dato de actividad de la construcción de julio será difundido el 8 de septiembre.

Construcción: cómo evolucionó la actividad en julio

El Índice Construya, que releva la evolución de las cantidades vendidas al sector privado de los principales insumos para la construcción fabricados por las empresas que integran la entidad, registró en julio una baja mensual desestacionalizada del 0,81%.

En la comparación interanual, la caída alcanzó el 6,5%.

El indicador contempla la evolución de las ventas de productos como ladrillos cerámicos, cemento Portland, cal, aceros largos, carpintería de aluminio, adhesivos, pastinas, pinturas impermeabilizantes, sanitarios, sistemas de calefacción, grifería y caños para conducción de agua, entre otros.

En tanto, los despachos de cemento mostraron una evolución algo diferente en la comparación mensual: en julio registraron una mejora del 0,6% frente a junio. Sin embargo, esa recuperación no alcanzó para revertir la tendencia negativa en términos interanuales.

Desde el Grupo Construya señalaron que durante julio los despachos de insumos se mantuvieron "casi en el mismo nivel" alcanzado durante el segundo trimestre del año y atribuyeron parte del comportamiento a factores transitorios.

El despacho de cemento acumula cuatro meses de caída

Uno de los principales indicadores para seguir la evolución de la actividad constructiva es el despacho de cemento.

Durante julio, las empresas del sector despacharon 817.528 toneladas, lo que representó una caída interanual del 8,2%.

De esta manera, los despachos de cemento acumularon cuatro meses consecutivos de retracción.

El resultado también es negativo si se observa el acumulado anual. Entre enero y julio se despacharon 5.497.952 toneladas, un volumen que representa una disminución del 3,6% respecto del mismo período de 2025.

La comparación con 2023 muestra una diferencia todavía mayor: los despachos acumulados durante los primeros siete meses de 2026 se encuentran 28,4% por debajo del mismo período de 2023, antes del cambio de Gobierno.

Qué pasó con el mercado interno, las exportaciones y las importaciones

La mayor parte del cemento producido tuvo como destino el mercado interno.

En julio, los despachos destinados al mercado local alcanzaron las 815.784 toneladas, con una disminución del 8,1% interanual.

Las exportaciones, en tanto, fueron de apenas 1.744 toneladas, lo que significó una fuerte caída del 50,2% respecto de las 3.500 toneladas aproximadamente registradas un año atrás.

También se observó una disminución en las importaciones. Durante julio ingresaron al país 190 toneladas de cemento, frente a las 312 toneladas del mismo mes de 2025. Esto representa una contracción del 39,1% interanual.

Cuánto cayó la construcción en lo que va del año

El deterioro de julio se suma a un escenario que todavía presenta dificultades para consolidar una recuperación sostenida.

En el acumulado de enero a julio, el Índice Construya registró una caída del 0,6%, mientras que los despachos de cemento relevados por la AFCP acumularon una disminución del 3,8%, según los datos difundidos por las entidades.

Esto muestra una diferencia respecto de la evolución interanual de julio, cuando las bajas fueron considerablemente más pronunciadas.

La construcción atraviesa así un escenario en el que la recuperación de la actividad todavía depende, en buena medida, de la evolución del crédito, las tasas de interés y las condiciones macroeconómicas.

La expectativa para los próximos meses

Pese a los números negativos de julio, desde el Grupo Construya mantienen una perspectiva moderadamente positiva para los próximos meses.

La entidad anticipó que la demanda de insumos podría mostrar una leve recuperación, siempre que continúe la mejora de las condiciones macroeconómicas.

Uno de los factores considerados centrales para esa recuperación es la evolución de las tasas de interés, especialmente aquellas vinculadas con el financiamiento.

Desde el sector esperan que una reducción significativa en las tasas de interés de los créditos pueda favorecer una recuperación de la demanda y generar mejores condiciones para la reactivación de proyectos de construcción.

Por ahora, sin embargo, los principales indicadores privados continúan mostrando una actividad debilitada. El dato oficial del Indec correspondiente a julio será clave para determinar con mayor precisión cómo evolucionó el sector en el séptimo mes del año y si la caída observada en los insumos también se reflejó en el nivel general de actividad.