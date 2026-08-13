El INDEC dio a conocer las variaciones de las canastas que miden la pobreza y la indigencia. En ambos casos, se registraron subas por encima del IPC

Además del dato de inflación de julio, el INDEC reveló este jueves las variaciones de las canastas básicas, que impactan en la manera de medir los índices de pobreza e indigencia. Y en ambos casos se ubicaron por encima del IPC.

Tal como informó el INDEC, el costo de la Canasta Básica Total (CBT), que determina la línea de pobreza, aumentó 2,2% en julio y mantuvo el mismo ritmo de crecimiento que había registrado en junio. En tanto, la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que establece el umbral de indigencia, subió 2,6%, el incremento más alto de los últimos cinco meses. Ambas canastas avanzaron por encima de la inflación general, que fue del 2,1%.

De esta manera, una familia tipo necesitó $1.564.716 en julio para no caer en la pobreza, mientras que requirió $708.016 para no quedar por debajo de la línea de indigencia. En términos individuales, la línea de indigencia para un adulto equivalente se ubicó en $229.131, mientras que la línea de pobreza alcanzó los $506.381.

Los datos reflejaron una nueva aceleración de los precios durante julio, después de tres meses consecutivos de desaceleración. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró una suba del 2,1% y volvió a superar la barrera del 2%.

Entre los principales aumentos se destacaron los vinculados con las vacaciones de invierno, mientras que los alimentos registraron una suba del 2% durante el mes pasado, por encima del 1,3% que habían marcado en junio.

La inflación se aceleró en julio y fue del 2,1%

La inflación volvió a repuntar en julio y fue del 2,1% mensual, tal como informó este jueves el INDEC. De esta manera, acumula un alza del 19,3% en lo que va del año.

La inflación de julio estuvo en línea con los pronósticos de las consultoras que relevan habitualmente los precios, que habían adelantado el impacto estacional de las vacaciones de invierno en algunos servicios como así también las subas puntuales de algunos alimentos.

En junio, el Indice de Precios al Consumidor (IPC), había sido del 1,9%.

Desde el organismo oficial, explicaron, además, que "la división con mayor variación mensual en julio de 2026 fue Recreación y Cultura (5,0%); y la de menor, Prendas de vestir y calzado (-1,3%)".

Y agregaron: "En julio de 2026, GBA fue la región con mayor suba mensual (2,3%) y Cuyo, la de menor (1,9%)".

Al respecto, Santiago Casas, Economista Jefe de EcoAnalytics, analizó: "El dato vuelve a confirmar que el proceso de desinflación será lento y sinuoso. La estacionalidad juega un papel importante en la dinámica mensual de los precios y julio lo volvió a demostrar: los precios estacionales aumentaron 4,5% en el mes, impulsados principalmente por 'Recreación y Cultura' (efecto vacaciones de invierno). Pero la aceleración no fue exclusivamente estacional: la inflación núcleo también subió levemente, hasta 1,8% mensual".

"Aunque la inflación núcleo todavía muestra cierta resistencia a seguir bajando, esperamos que retome una trayectoria descendente en los próximos meses. Más allá de los factores puntuales de cada mes, la clave es que este componente converja gradualmente hacia niveles más bajos. Si la inflación mantiene esta dinámica, 2026 terminaría con una inflación en torno al 30% anual", agregó.

Los sectores que impulsaron la inflación de julio

Según informó INDEC, la división de mayor aumento en el mes fue Recreación y cultura (5,0%) como consecuencia del aumento en paquetes turísticos y servicios culturales. La segunda división con mayor incremento fue Restaurantes y hoteles (2,8%).

Las dos divisiones que registraron las menores variaciones a nivel nacional fueron Prendas de vestir y calzado (-1,3%) y Bebidas alcohólicas y tabaco (1,5%). en tanto, el rubro alimentos subió 2%, en línea con la inflación general.

En las regiones GBA, Noreste, Noroeste, Pampeana y Patagonia, la división con mayor incidencia en la variación mensual fue Alimentos y bebidas no alcohólicas, impulsada por aumentos en Verduras, Productos lácteos, y Pan y cereales.

En cambio, en la región Cuyo la división con mayor incidencia correspondió a Transporte, por aumentos en Transporte público y Funcionamiento de equipos de transporte personal.