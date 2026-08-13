El IPC se ubicó en línea con lo que preveía la City y presentó una leve suba respecto de junio. Las proyecciones hasta fin de año

La inflación volvió a repuntar en julio y fue del 2,1% mensual, tal como informó este jueves el INDEC. De esta manera, acumula un alza del 19,3% en lo que va del año.

La inflación de julio estuvo en línea con los pronósticos de las consultoras que relevan habitualmente los precios, que habían adelantado el impacto estacional de las vacaciones de invierno en algunos servicios como así también las subas puntuales de algunos alimentos.

La inflación subió levemente en julio, según el INDEC

En junio, el Indice de Precios al Consumidor (IPC), había sido del 1,9%.

Desde el organismo oficial, explicaron, además, que "la división con mayor variación mensual en julio de 2026 fue Recreación y Cultura (5,0%); y la de menor, Prendas de vestir y calzado (-1,3%)".

La inflación en julio volvió a superar la línea del 2%, según el INDEC.

Y agregaron: "En julio de 2026, GBA fue la región con mayor suba mensual (2,3%) y Cuyo, la de menor (1,9%)".

Los sectores que impulsaron la inflación de julio

Según informó INDEC, la división de mayor aumento en el mes fue Recreación y cultura (5,0%) como consecuencia del aumento en paquetes turísticos y servicios culturales. La segunda división con mayor incremento fue Restaurantes y hoteles (2,8%).

Las dos divisiones que registraron las menores variaciones a nivel nacional fueron Prendas de vestir y calzado (-1,3%) y Bebidas alcohólicas y tabaco (1,5%). en tanto, el rubro alimentos subió 2%, en línea con la inflación general.

En las regiones GBA, Noreste, Noroeste, Pampeana y Patagonia, la división con mayor incidencia en la variación mensual fue Alimentos y bebidas no alcohólicas, impulsada por aumentos en Verduras, Productos lácteos, y Pan y cereales.

En cambio, en la región Cuyo la división con mayor incidencia correspondió a Transporte, por aumentos en Transporte público y Funcionamiento de equipos de transporte personal.

Los sectores que más aumentaron en julio, según INDEC

Qué pasará con la inflación de agosto y los próximos meses, según la City

Respecto a la inflación prevista para el mes de agosto, los economistas consideran que puede ser inferior a la de julio y ubicarse por debajo del 2%, aunque no tan alejada de ese nivel.

"Entiendo que en agosto debería bajar la inflación, ya que no hay factores que presionen al alza. Debe haber algo que incide para que se mantenga en el marco actual, como nafta, salud, transporte y colegios, que subieron fuerte en Buenos Aires. Y hay que ver si empieza a haber algún traslado al dólar. Por ahora no lo veo, con lo cual debería estar por debajo del 2% en el corriente mes", resume Sebastián Menescaldi, director de Eco Go.

Desde Libertad y Progreso se suman a dicha postura: "Pronosticamos la continuación del sendero de desinflación para lo que queda del segundo semestre, con la variación del IPC asentándose firmemente por debajo del 2% mensual".

Según el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), que acaba de publicar el Banco Central, para agosto se espera una inflación de 1,8%, misma cifra estimada para septiembre. En octubre sería 1,7% y en noviembre 1,6%, para volver a subir al 1,8% en diciembre.

Y para todo el 2026, se prevé un índice de precios al consumidor de 29,8%, apenas 0,2 puntos porcentuales menos respecto a lo previsto por el informe difundido el mes pasado.

La inflación en CABA fue más alta que el IPC, impulsada por el turismo

El IPC de INDEC se ubicó por debajo de la inflación de CABA. El Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires (IPCBA) registró en julio de 2026 un incremento de 2,9% respecto del mes anterior. Con ese resultado, la inflación acumulada en los primeros siete meses del año alcanzó el 19,4%, mientras que la variación interanual se ubicó en 33,2%, según informó el Instituto de Estadística y Censos porteño (IDECBA).

El informe muestra que durante julio los mayores aportes al aumento del índice general provinieron de los rubros Restaurantes y hoteles, Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, Transporte, Alimentos y bebidas no alcohólicas y Recreación y cultura, que en conjunto explicaron más de dos puntos porcentuales del incremento mensual.

Entre las trece divisiones que integran el índice, Recreación y cultura encabezó las subas con un incremento mensual de 5,8%, seguida por Restaurantes y hoteles, con 5,3%, y Educación, con 4,1%.

También registraron aumentos por encima del promedio:

Equipamiento y mantenimiento del hogar (3,6%)

Transporte (3,1%)

Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (2,7%)

Cuidado personal (2,6%)

Salud (2,4%)

Seguros y servicios financieros (2,4%)

Información y comunicación (2,1%)

En tanto, Prendas de vestir y calzado fue la única división que mostró una variación negativa, con una baja de 1,6% durante el mes.

El informe oficial señala que Restaurantes y hoteles aportó 0,59 puntos porcentuales al índice general. El incremento estuvo impulsado principalmente por las tarifas de alojamiento hotelero asociado al movimiento turístico y, en menor medida, por el aumento en los precios de restaurantes, bares y casas de comida.

En Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, la variación fue de 2,7%, con una incidencia de 0,54 puntos porcentuales, debido al incremento de los gastos comunes, los alquileres y las tarifas residenciales de electricidad.

Por su parte, Transporte aumentó 3,1%, impulsado por las subas en los pasajes aéreos y el boleto de colectivo urbano.