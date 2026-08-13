El BCRA permitirá a los bancos prestar hasta el 15% de sus depósitos en dólares a las empresas

Luego del anuncio de Luis Caputo, el Central emitió un comunicado en el que detalla los alcances de la nueva medida que busca reactivar la economía

El Banco Central (BCRA) amplió el acceso al crédito en dólares para todas las empresas, en línea con el anuncio que realizó el ministro de Economía, Luis Caputo, durante una conferencia de prensa. La medida amplía de manera significativa el universo de compañías que pueden acceder a financiamiento en moneda extranjera.

Hasta ahora, los bancos solo podían otorgar créditos en dólares, utilizando sus depósitos en esa moneda, a empresas que generaban dólares o que contaban con garantías de organizaciones con capacidad de generar divisas. Con la nueva disposición del regulador monetario, todas las compañías podrán acceder a este tipo de financiamiento.

La decisión del BCRA responde, además, a un pedido que los bancos venían realizando para ampliar el universo de empresas habilitadas a solicitar créditos en dólares. El objetivo es darle mayor dinamismo a los depósitos en moneda extranjera, que actualmente superan los u$s40.000 millones, y al mismo tiempo contribuir a la reactivación del crédito.

El financiamiento al sector privado atraviesa un escenario de mayor cautela debido al incremento de la mora, que pasó del 4% a casi el 13%. En este contexto, la ampliación del crédito en dólares busca generar nuevas alternativas para que las empresas puedan financiarse y, a la vez, permitir que los bancos canalicen una mayor proporción de los depósitos en moneda extranjera.

El BCRA habilitó a los bancos a dar préstamos en dólares a todas las empresas

Luego de la conferencia de Caputo, el BCRA emitió un comunicado en el que informó que "a partir de la modificación del artículo 23 del Decreto 905/02 anunciada por el Poder Ejecutivo Nacional, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) adecuará el marco regulatorio aplicable a las financiaciones en moneda extranjera otorgadas por las entidades financieras".

"La norma amplía los destinos admitidos para la aplicación de depósitos en moneda extranjera con el fin de incrementar el financiamiento disponible para la inversión privada. La canalización del ahorro doméstico en moneda extranjera a través del sistema bancario permite ampliar la oferta de crédito, impulsar la actividad económica, la productividad y el empleo, y reducir la dependencia del financiamiento externo", detalló.

"En economías bimonetarias , una intermediación financiera más profunda contribuye a reducir el desbalance entre ahorro doméstico e inversión privada. Por eso, la implementación de la medida estará acompañada por un esquema prudencial destinado a que la expansión del financiamiento se desarrolle de manera sostenible, resguardando la solvencia y la liquidez del sistema financiero y limitando los riesgos asociados al potencial descalce de moneda de los tomadores de crédito", agregó.

Y subrayó: "A tal fin, el BCRA establecerá que las financiaciones provenientes de los depósitos en moneda extranjera otorgadas a clientes que no se encuentren comprendidos en los destinos previamente admitidos por la regulación no podrán superar, en conjunto, el 15% de los depósitos en moneda extranjera de cada entidad financiera".

Asimismo, esas financiaciones estarán sujetas a un tratamiento prudencial más exigente:

En materia de capital, el requisito de capital mínimo será equivalente al 125% del aplicable a otras financiaciones de características comparables.

A los efectos de los límites de exposición crediticia, estas financiaciones computarán por 1,25 veces la exposición que correspondería de no encontrarse alcanzadas por este tratamiento específico.

Las entidades deberán evaluar la capacidad de repago de los tomadores bajo escenarios de variación del tipo de cambio de diferente magnitud.

"Estas medidas buscan reforzar la cobertura de los riesgos asumidos por las entidades financieras y establecer límites de exposición más restrictivos para las financiaciones alcanzadas por el nuevo régimen", señaló.

La explicación del ministro Luis Caputo

El ministro de Economía Luis Caputo anunció el lanzamiento de créditos en dólares para empresas. En su conferencia, señaló que esta medida también puede ayudar a captar los billetes del colchón y ayudar a bajar las tasas de interés en pesos.

Caputo sostuvo que la medida ayudará a "bajar las tasas, va a generar empleo y va ayudar a reactivar la economía".

Caputo anunció "la flexibilización parcial de lo que son los préstamos en dólares a personas jurídicas, a empresas". "Esto es específicamente a empresas, no incluye a personas humanas. Podrá haber alguna crítica, pero lo hubiera habido si incluíamos a personas humanas", comenzó Caputo.

Y agregó: "Lo hacemos porque nos parece macro prudencialmente lo más razonable y en realidad, con respecto a las personas jurídicas es donde los antecedentes judiciales sobre la validez de los contratos entre las partes es más solida. Y obedece a un pedido de las industrias: como saben, nos juntamos con todas las industrias y nos venían pidiendo una mayor flexibilidad en esto. Hasta ahora, los bancos con sus depósitos en dólares solo podían prestarle dólares a las empresas que generaban dólares. Hoy estamos extendiendo esa posibilidad a todas las empresas".

"El BCRA va a estar sacando un comunicado al respecto. Entre otras cosas, incluye que solamente van a poder prestar los bancos hasta un 15% de sus depósitos en dólares", aseguró el ministro de Economía.

"También va a haber medidas macro prudenciales respecto a las exigencias de capitales mínimos para estos préstamos y de límites a la exposición crediticia. Son medidas macroprudenciales que el BCRA va a estar sacando un comunicado", señaló.

Y remarcó: "Esta medida apunta a que haya un mayor nivel de crédito. Por ejemplo la industria de la construcción, que vende en dólares y genera empleo; la industria automotriz. Y nos parece que hoy es el timing apropiado. Sobre todo, por dos razones: las tasas en pesos son altas y esas tasas hacen que para muchos los negocios es más difícil hacerlos rentables".

El impacto que puede tener para los dólares del colchón

Además, señaló que la medida ayudará a traccionar los dólares del colchón, previsto en el proyecto de Inocencia Fiscal. "Y es importante por el lado de la ley de Inocencia Fiscal: el objetivo es que haya un mayor crédito y, para que haya un mayor crédito, tiene que haber ahorros. Los ahorros están y están debajo de los colchones. Si ustedes sacan sus dólares del colchón y el banco, porque no tiene dólares prestables, les ofrece una mejor tasa, las personas van a estar más tentadas a llevar los dólares al banco", resaltó.

"Y como estamos en un sistema de competencia de monedas, buscamos que la gente le saque intereses a los dólares del colchón", agregó.

"Que haya una tasa en dólares, puede ayudar a que baje la tasa en pesos: porque antes a una pyme no le quedaba otra alternativa de pagar una tasa alta en pesos que le pedía el banco. Es probable que esto haga que la tasa en pesos sea más baja", sostuvo.

"Se mantiene la obligación de liquidar estos préstamos en el mercado único de cambios. Si una empresa toma crédito en dólares, tiene que liquidar esos dólares. Convertirlo a pesos. Esto va a generar mayor oferta en dólares en el mercado. Los bancos podrían prestar unos u$s30.000 millones", agregó.