El ministro de Economía dijo que la medida podrá ayudar a captar más dólares del colchón ante una posible mejora en las tasas que pagan los bancos

El ministro de Economía Luis Caputo anunció el lanzamiento de créditos en dólares para empresas. En su conferencia, señaló que esta medida también puede ayudar a captar los billetes del colchón y ayudar a bajar las tasas de interés en pesos.

Caputo sostuvo que la medida ayudará a "bajar las tasas, va a generar empleo y va ayudar a reactivar la economía".

Caputo anunció "la flexibilización parcial de lo que son los préstamos en dólares a personas jurídicas, a empresas". "Esto es específicamente a empresas, no incluye a personas humanas. Podrá haber alguna crítica, pero lo hubiera habido si incluíamos a personas humanas", comenzó Caputo.

Y agregó: "Lo hacemos porque nos parece macro prudencialmente lo más razonable y en realidad, con respecto a las personas jurídicas es donde los antecedentes judiciales sobre la validez de los contratos entre las partes es más solida. Y obedece a un pedido de las industrias: como saben, nos juntamos con todas las industrias y nos venían pidiendo una mayor flexibilidad en esto. Hasta ahora, los bancos con sus depósitos en dólares solo podían prestarle dólares a las empresas que generaban dólares. Hoy estamos extendiendo esa posibilidad a todas las empresas".

"El BCRA va a estar sacando un comunicado al respecto. Entre otras cosas, incluye que solamente van a poder prestar los bancos hasta un 15% de sus depósitos en dólares", aseguró el ministro de Economía.

"También va a haber medidas macro prudenciales respecto a las exigencias de capitales mínimos para estos préstamos y de límites a la exposición crediticia. Son medidas macroprudenciales que el BCRA va a estar sacando un comunicado", señaló.

Y remarcó: "Esta medida apunta a que haya un mayor nivel de crédito. Por ejemplo la industria de la construcción, que vende en dólares y genera empleo; la industria automotriz. Y nos parece que hoy es el timing apropiado. Sobre todo, por dos razones: las tasas en pesos son altas y esas tasas hacen que para muchos los negocios es más difícil hacerlos rentables".

El impacto que puede tener para los dólares del colchón

Además, señaló que la medida ayudará a traccionar los dólares del colchón, previsto en el proyecto de Inocencia Fiscal. "Y es importante por el lado de la ley de Inocencia Fiscal: el objetivo es que haya un mayor crédito y para que haya un mayor crédito, tiene que haber ahorros. Los ahorros están y están debajo de los colchones. Si ustedes sacan sus dólares del colchón y el banco porque no tiene dólares prestables y les ofrece una tasa rentable, las personas van a estar más tentadas a llevar los dólares al banco", resaltó.

"Y como estamos en un sistema de competencia de monedas, y buscamos que la gente le saque intereses a los dólares del colchón", agregó.

"Que haya una tasa en dólares, puede ayudar a que baje la tasa en pesos: porque antes a una pyme no le quedaba otra alternativa de pagar una tasa alta en pesos que le pedía el banco. Es probable que esto haga que la tasa en pesos sea más baja", sostuvo.

"Se mantiene la obligación de liquidar estos préstamos en el mercado único de cambios. Si una empresa toma crédito en dólares, tiene que liquidar esos dólares. Convertirlo a pesos. Esto va a generar mayor oferta en dólares en el mercado. Los bancos podrían prestar unos u$s30.000 millones", agregó.

Créditos en dólares para empresas y el riesgo cambiario que busca evitar el Gobierno

El acceso de las compañías que facturan en pesos al financiamiento bancario en moneda estadounidense tiene un límite regulatorio que nació tras la crisis de comienzos de siglo.

La normativa establece que los depósitos en dólares de los bancos deben ser utilizados principalmente para financiar a personas o empresas cuyos ingresos estén vinculados con actividades de comercio exterior.

La razón detrás de esta regla está relacionada con el riesgo cambiario. Durante la crisis de 2001 y 2002 quedó expuesto el problema que genera que un deudor tenga obligaciones en dólares mientras obtiene sus ingresos en pesos.

Una fuerte suba del tipo de cambio puede deteriorar entonces su capacidad para afrontar la deuda y, en un escenario extremo, trasladar ese problema al sistema financiero.

El Banco Central ya flexibilizó algunas condiciones

En los últimos meses se produjeron modificaciones que ampliaron parcialmente las posibilidades de otorgar préstamos en moneda extranjera.

A comienzos de 2025, el Banco Central permitió que las entidades financieras prestaran dólares a clientes sin ingresos en esa moneda cuando los fondos utilizados provinieran de Obligaciones Negociables de los propios bancos o de líneas obtenidas en el exterior.

La medida abrió una alternativa para ampliar el financiamiento empresarial, aunque no habilitó a las entidades a utilizar libremente los dólares depositados por los ahorristas para ese tipo de operaciones.

Posteriormente, en junio, el BCRA incorporó otra posibilidad. Los bancos quedaron habilitados para prestar dólares depositados por sus clientes a empresas que presentaran garantías de exportadores.

La modificación permitió ampliar el acceso al crédito en moneda extranjera, pero mantuvo condiciones destinadas a limitar la exposición del sistema ante eventuales incumplimientos.

Cómo pueden intervenir las SGR

Las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR) también pasaron a tener un papel dentro de este esquema.

En junio, la Secretaría de Industria y Comercio habilitó a estas entidades a respaldar préstamos en dólares destinados a PyMEs que no generan ingresos en moneda extranjera.

El mecanismo establece que las garantías pueden alcanzar hasta el 50% del Fondo de Riesgo Disponible de cada sociedad. Además, las SGR deben contar con inversiones en divisas suficientes para respaldar las operaciones.

De esta forma, las empresas que facturan en pesos obtuvieron una herramienta adicional para acceder a financiamiento en dólares, aunque sin una liberación completa de los depósitos bancarios en moneda extranjera.

El Gobierno ya había evaluado créditos en dólares para particulares

La discusión sobre una apertura mayor no comenzó ahora.

En febrero, funcionarios de Economía y del Banco Central analizaron un esquema que contemplaba préstamos hipotecarios, prendarios y personales en dólares para personas que reciben sus ingresos en pesos.

La propuesta no avanzó en ese momento. Entre las objeciones aparecieron los riesgos asociados a una eventual depreciación del peso, el impacto que podría tener sobre la capacidad de pago de los deudores y un posible aumento de la morosidad.

También se evaluó si el sistema financiero contaba con herramientas suficientes para responder ante un escenario de mayor tensión cambiaria.

El desafío de poner a trabajar los dólares depositados

El interés del Gobierno por modificar el esquema tiene además un componente financiero. Los bancos cuentan con un volumen importante de depósitos en dólares que todavía no se canalizó hacia préstamos.

Distintas estimaciones calculan que la capacidad prestable que permanece sin utilizar ronda los u$s7.000 millones.

Para las autoridades, el desafío consiste en encontrar una manera de transformar una mayor parte de esos recursos en financiamiento para empresas sin eliminar los mecanismos destinados a contener el riesgo cambiario.

La presentación de Caputo permitirá determinar si el Gobierno dará un nuevo paso en esa dirección y cuáles serán las condiciones para que las empresas puedan acceder a los dólares del sistema financiero.