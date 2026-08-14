Obreros mineros cerraron acuerdos salariales en diferentes ramas y definieron los sueldos básicos

El sindicato logró mejoras para las ramas Cemento Portland y Minería Extractiva. Además firmó un acuerdo para la actividad del uranio en Río Negro.

l consejo directivo de la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA) informó que, en el marco de las paritarias, alcanzó acuerdos con los representantes de la Asociación de Fabricantes de Cemento Portland y de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM), en este caso para la rama de la minería extractiva.

La organización gremial que encabeza Héctor Laplace se mostró conforme con la mejora para los trabajadores y trabajadoras de dichas actividades que, "nos permite sostener el poder de compra de los ingresos", señaló, aunque expresó su preocupación "por la situación que atraviesa la industria, donde la caída de la producción es constante, con una marcada baja en los salarios y la constante pérdida de puestos de trabajo".

De cuánto es el sueldo en la rama Cemento Portland

En la llamada rama de "Cemento Portland", las subas salariales comprenden los meses de agosto, septiembre y octubre, en un 8% que se dividió de la siguiente manera:

4% en agosto

2,5% en septiembre

2% en octubre

La mejora comprende al personal bajo los convenios colectivos de trabajo 53 y 54/89, con un salario promedio de $1.100.000 para octubre, a lo que hay que sumarle diferentes beneficios como antigüedad o calificación, entre otros rubros.

Desde AOMA destacaron la importancia "de continuar sosteniendo las negociaciones paritarias como herramienta fundamental para defender el salario y preservar el poder adquisitivo de los trabajadores frente a la actual situación económica", reafirmando "el compromiso de continuar trabajando en cada instancia de negociación colectiva para defender los derechos, el salario y las condiciones laborales de las trabajadoras y los trabajadores de la actividad".

Cómo quedó el salario promedio en la rama Minería Extractiva

Por otra parte, el sindicato cerró un incremento con la Cámara Argentina de Empresas Mineras para los obreros nucleados en la rama "Minería Extractiva", bajo el convenio colectivo de trabajo 38/89, para los meses de julio, agosto y septiembre.

En ese caso, se trata de una suba acumulativa del 7,5% que se fraccionó de la siguiente manera:

3% en julio

2,5% en agosto

2% en septiembre

Con estos aumentos, el salario promedio en septiembre será de $1.460.000, sin contar beneficios como antigüedad e, inclusive, adicionales que puedan otorgar las distintas empresas del sector.

Laplace destacó que este entendimiento es "resultado del trabajo sostenido en la mesa de negociación, reafirmando el compromiso de la organización con la defensa del salario y del poder adquisitivo de los trabajadores mineros", al tiempo que valoró el acompañamiento de las seccionales y de los cuerpos orgánicos del gremio durante el desarrollo de las negociaciones, subrayando que "la unidad de la organización permite alcanzar acuerdos que le mejoren la vida a los trabajadores y trabajadoras de la familia minera".

.

Obreros mineros cerraron acuerdos salariales y definieron los sueldos básicos

Convenio colectivo para la actividad del uranio en Río Negro

En otro orden, la AOMA firmó la primera Acta Convencional para la actividad del uranio en Río Negro, estableciendo el marco laboral que regirá para los trabajadores del sector. La firma se llevó a cabo entre representantes del sindicato y la empresa Ivana Minerales, con la participación de Laplace, el secretario General de AOMA Seccional Río Negro, Maximiliano Castro, y directivos de la empresa.

Según detallaron, este acuerdo representa "un paso fundamental para garantizar que el desarrollo de la actividad uranífera en la provincia se realice bajo el convenio colectivo de trabajo, brindando previsibilidad, resguardando los derechos de los trabajadores y fortaleciendo el diálogo entre la organización sindical y la empresa".

Obreros mineros cerraron acuerdos salariales y definieron los sueldos básicos

El gremio minero señaló que la firma de esta primera Acta Convencional constituye "un antecedente histórico para la minería de Río Negro y reafirma el compromiso de la organización de acompañar el crecimiento de la actividad con empleo registrado, condiciones laborales dignas y el pleno respeto de los derechos de los trabajadores".