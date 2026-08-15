Se habilitan los préstamos en dólares para empresas que no están en la cadena de la exportación. Esto traerá más reservas, menos mora y más actividad

El Gobierno ha implementado la posibilidad de otorgar créditos en dólares a los que no están en la cadena de la exportación, en esta primera etapa ligado solamente a personas jurídicas, y por el equivalente al 15% del total de los depósitos en dólares, lo que habilitaría un cupo de u$s6.000 millones. Esto traería como correlato, muchas consecuencias positivas, un mayor financiamiento al sector privado impulsaría la inversión y la actividad económica.

En materia de inversión, podrían verse beneficiados bonos como el AO28, la letra S30N6 y las acciones de los bancos.

Los préstamos son en dólares, pero el que solicita el crédito recibe pesos, por ende, el banco debe vender los dólares al Banco Central y entregar pesos equivalentes, esto traería como consecuencia una suba de las reservas, lo que podría proyectarlas en torno de los u$s60.000 millones para fin de año, teniendo en cuenta que no va a comprar solo los dólares que se presten, sino que van a ingresar muchos más dólares en el país. El aumento en el financiamiento hará que crezcan los créditos, y como el stock de créditos en mora quedara constante, veremos caer la morosidad en términos porcentuales.

El impacto de los nuevos préstamos en dólares en el mercado

La buena noticia para los bancos y el caso del FGS de la ANSES

Que los bancos tengan más créditos es una buena noticia para las acciones de los bancos cotizantes, esto les dará más negocios y por ende su cotización podría escalar en el mercado.

Otro tema interesante que esta en agenda es el Fondo de Garantía Sustentable del Anses, que al 30 de junio cuenta con activos por u$s82.600 millones, la idea sería que este fondo comience a invertir sus plazos fijos en plazos más largos, a 5 años o más en los bancos, de modo tal que las entidades financieras cuenten con fondeo para poder otorgar créditos hipotecarios en pesos. El total de plazo fijo invertido suma u$s1.300 millones, no es una suma relevante, pero todo sirve para reanimar al mercado de la construcción y ayudar a que los argentinos tengan su primera vivienda.

El Fondo e garantía sustentable cuenta entre sus principales inversiones título públicos por u$s64.100 millones, siendo un importante financiador del tesoro, en acciones hay inversiones por u$s11.840 millones, y otros activos u$s5.300 millones. Sería ideal que las rentas del título público se destinen a inversiones a plazo fijo con plazos largos para poder seguir dinamizando los créditos hipotecarios.

Cerraríamos un buen mes de agosto, si el congreso trata las reformas presentadas a la inocencia fiscal, esto posibilitaría que el mercado reciba más dólares, que serían depositados en los bancos, y que vana retroalimentar la posibilidad de otorgar más financiamiento.

Qué bonos y acciones se beneficiarán con los préstamos en dólares

Si todo es un éxito, lo que vamos a tener como resultado es una mayor oferta de dólares en el mercado local, y por ende una pesadez en la cotización del dólar. Esto podría afectar a algunos sectores productivos, ya que, si el dólar no aumenta el ritmo de la inflación o el combustible, muchas empresas van a perder margen, y posibilidad de reinvertir utilidades, y en muchos casos podrían pasar a perdidas, porque las diferencias entre el aumento del dólar versus inflación más combustible son muy elevadas.

Si bien es cierto que las empresas deben capitalizarse y escalar mayores volúmenes, en muchos casos la pérdida de rentabilidad es irreversible, lo que dará lugar a transformaciones en los objetos sociales, tanto de ampliar la mirada a nuevos negocios que aporten la rentabilidad perdida.

Las nuevas medidas del Banco Central son bienvenidas por el mercado, llega crédito en moneda dura a tasas más razonables, los bancos amplían el volumen de negocios, esto bajara la morosidad, y tendremos un dólar más ofertado.

La inocencia fiscal traerá al mercado muchos dólares, se habla de u$s50.000 millones desde ahora a fines del año 2027, desde nuestro punto de vista que lleguen u$s20.000 millones adicionales a los que ya ingresaron sería un gran logro, eso impulsaría las reservas para fines del año 2027 a cerca de u$s80.000 millones, sería un logro increíble, veremos si se cumple.

El mercado está sobre ponderando las elecciones presidenciales del año 2027, cuando todavía faltan 14 meses, creemos que hay espacio para capturar valor, con bonos como el AO28 que vale u$s96,30 y tiene una tasa interna de retorno del 8,2% anual. La letra S30N6 que vence el 30 de noviembre del año 2026 rinde el 29,3% anual, con una tasa efectiva del 2,2% mensual, que seguramente estará por encima de la inflación de los próximos meses.

En acciones, con la llegada de los préstamos en dólares, es la hora de los bancos. Hay que hablar menos de política, y operar más el mercado, que dejará más dinero y caras felices.