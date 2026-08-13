El ministro de Economía anunció que bancos podrán prestar hasta 15% de depósitos en dólares a empresas, algo que puede generar suba de renta a ahorristas

La flexibilización busca movilizar ahorro, pero su efectividad depende de la demanda de crédito y la reactivación económica.

El mercado duda del impacto: economistas y bancos creen que la medida no será trascendente ni subirá tasas de plazo fijo.

El ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, anunció que los bancos podrán prestar hasta 15% de los depósitos en dólares a las empresas, y que esta mayor oferta de créditos permitirá a que haya más ahorros a la vista de minoristas, debido a que, según este funcionario, incentivará a que las entidades financieras ofrezcan tasas de interés más atractivas para que la gente saque sus billetes verdes debajo del colchón y las deposite. Algo que el mercado está poniendo en duda, según distintos testimonios de bancos y economistas, debido a que consideran que el impacto de estas medidas no será trascendente.

En síntesis, Caputo busca "mover" los dólares del colchón, previsto en el proyecto de Inocencia Fiscal, y la medida luego fue publicada por el Banco Central.

"Es importante por el lado de la ley de Inocencia Fiscal: el objetivo es que haya un mayor crédito y, para que haya un mayor crédito, tiene que haber ahorros. Los ahorros están y están debajo de los colchones. Si ustedes sacan sus dólares del colchón y el banco, porque no tiene dólares prestables, les ofrece una mejor tasa, las personas van a estar más tentadas a llevar los dólares al banco", resumió Caputo en conferencia de Prensa el último jueves.

Para agregar que, "como estamos en un sistema de competencia de monedas, buscamos que la gente le saque intereses a los dólares del colchón".

Incluso, el ministro de Economía consideró que el hecho que haya una tasa en dólares, puede ayudar a que "baje la tasa en pesos: porque antes a una pyme no le quedaba otra alternativa de pagar una tasa alta en pesos que le pedía el banco. Es probable que esto haga que la tasa en pesos sea más baja".

El plazo fijo en dólares por ahora no seduce

En este momento, las tasas de interés que pagan los bancos por dejar los dólares en un plazo fijo tradicional en esa moneda, rondan en 1% de tasa nominal anual (TNA) a 30 días, y puede llegar a superar el 4% en caso de dejarlos encajados a los billetes estadounidenses más de 360 días.

En tanto, las cuentas remuneradas de algunos bancos, que pagan un interés diario por dejar en depositados en la cuenta a los dólares, llegan a brindar hasta un piso de 0,5% de TNA.

Muy poco como incentivo, ya que es superado por lejos por la inflación mundial en dicha moneda, que supera el 3%. Por lo que se pierde poder de compra de los ahorros dejando los billetes en estos instrumentos.

De esta manera, con las medidas anunciadas por Caputo, la suba de las tasas en moneda estadounidense debería ser demasiado interesante como para poder seducir a los ahorristas. Algo que, por el momento, ni los economistas, ni fuentes de los propios bancos, perciben que ocurra.

"En términos teóricos ayuda esta reducción de encajes porque permite crecer la demanda de créditos en dólares, por lo que los bancos van a buscar más fondeo en moneda estadounidense para seguir creciendo, y si para lograrlo pueden pagar más tasa a los plazos fijos en dólares, eso sucederá. El tema es que en la práctica, primero, tiene que bajar el defecto de aplicación que hay. Es decir, hay más depósitos en dólares que demanda comercial de crédito en esta moneda. Entonces, si llega a haber interés por endeudarse en dólares, será cuestión de tiempo", detalla una fuente de banco privado off the record, a iProfesional.

Es decir, se destaca lo positivo de la medida, pero no se considera que el efecto que desea generar Caputo se logre en lo inmediato.

"Si bien los depósitos a plazo fijo pueden renovarse, en la práctica se trata de colocaciones de corto plazo, principalmente a 30 días y, como máximo, a tres meses. En cambio, el crédito requiere plazos más extensos, por lo que persiste la incertidumbre sobre cómo evolucionará el escenario financiero más allá del corto plazo. En este contexto, el actual proceso podría generar una suba moderada de los depósitos, en línea con la tendencia positiva que ya se viene observando, pero difícilmente produzca un cambio significativo en el financiamiento", destaca un ejecutivo de otro banco privado, también sin develar su nombre.

Y agrega: "Para evaluar cómo continúa la dinámica del crédito y de los depósitos habrá que esperar, especialmente, a que transcurran las elecciones del próximo año y se despeje el panorama económico y político".

Respecto a estas medidas, también se sumaron fuentes del Banco Supervielle: "Creemos que esta flexibilización representa un paso muy positivo para expandir el crédito, movilizar el ahorro hacia la inversión y potenciar el desarrollo productivo del país. Al ampliar la capacidad de los bancos para otorgar financiamiento en dólares, se generan más oportunidades para que las empresas inviertan, crezcan y generen empleo".

Economistas coinciden con bancos, sobre dólares, tasas y plazo fijo

En tanto, diferentes economistas consultados por iProfesional coincidieron en sus "dudas" respecto a que las medidas del ministro Caputo logre su objetivo.

"No creo que impacte en el corto plazo en las tasas de los plazos fijos en dólares, porque los bancos ya tienen divisas para prestar", dice Camilo Tiscornia, economista y director de C&T Asesores.

En ello coincide Fernando Baer, economista jefe de Quantum: "No veo, por ahora, una suba en las tasas de los plazos fijos en dólares".

Para Darío Rossignolo, economista y profesor de Finanzas Públicas en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA), el panorama es similar: "La tasa refleja la escasez, si hay más oferta de crédito la tasa que se le cobra a las empresas debería bajar. El problema es el spread entre tasa activa y pasiva, y el riesgo de incumplimiento en los pagos de las firmas, sobre todo, si hay devaluación".

En la misma línea, Marcelo Bastante, analista de mercado y experto en bancos, sostuvo a iProfesional: "No creo que haya suba de tasas, al menos en el corto plazo, pues los bancos tienen excedente de liquidez en dólares, y los depósitos en dólares siguen creciendo". Además, subrayó que "las tasas de interés de plazo fijo en dólares están en niveles mínimos".

Por ende, si hay mayor cantidad de créditos, podría subir la tasa que se paga para captar dólares a los ahorristas en los plazos fijos, el problema es que eso lleva tiempo y se requiere que el poder de consumo y la economía se reactiven. Asimismo, también existen riesgos devaluatorios y de tensiones por el ruido que traerán las elecciones presidenciales de 2027.

"La medida es muy buena. Se limita el riesgo que asumen los bancos al prestar en dólares a quienes no generan ingresos en esa moneda, estableciendo un límite del 15% de su cartera. Esto les permite prestar una parte de los fondos que hoy, lamentablemente, no pueden colocar y que, por lo tanto, tampoco pueden destinarse a financiar inversión y producción en la Argentina", destaca Aldo Abram director ejecutivo en la Fundación Libertad y Progreso.

Aunque, por otro lado, alerta sobre el poder de alcance que pueda tener esta medida: "También es cierto que los argentinos hemos aprendido de nuestra historia. Creo que los propios tomadores de crédito van a procurar que el porcentaje de deuda que asuman en dólares represente una proporción menor dentro de su endeudamiento total".