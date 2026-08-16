Informe del Deutsche Bank da a Buenos Aires como ciudad barata pero con sueldos muy bajos

El escenario económico de la Ciudad de Buenos Aires continúa ofreciendo una de las dinámicas más complejas y paradójicas a nivel global. De acuerdo con la nueva edición de Mapping the World’s Prices 2026, el informe anual elaborado por el Deutsche Bank Research Institute que compara el costo de vida, los salarios y el acceso a bienes y servicios en 69 ciudades de seis continentes, la capital argentina permanece cerca de los puestos más bajos del mundo en la mayoría de las tablas de precios expresados en dólares. Sin embargo, el estudio —que utiliza datos colaborativos de la plataforma Numbeo validados por la entidad financiera— advierte que esta aparente condición de "ciudad barata" responde estrictamente al desplome del signo monetario local y convive con un encarecimiento récord en dólares de varios rubros y salarios profundamente deprimidos.

La explicación técnica detrás de la persistente presencia de Buenos Aires en el fondo de los rankings de costos en dólares radica en el comportamiento de su tipo de cambio. El Deutsche Bank remarca que las variaciones cambiarias constituyen el factor fundamental detrás de las oscilaciones anuales de sus tablas. "En el otro extremo, el colapso casi total del peso argentino (-99%) hace que Buenos Aires permanezca cerca de los últimos lugares de la mayoría de las tablas de precios en dólares pese a la hiperinflación doméstica", sentencia textualmente el informe.

Al analizar los datos tomados al 30 de junio de cada año, se constata que el valor de un peso argentino pasó de u$s 0,0665 en 2016 a apenas u$s 0,0007 en 2026, consolidando una devaluación del 99% en una década (que llega al 99,7% frente a 2012). De forma paralela, la entidad ubica a la Argentina como el país con la mayor inflación acumulada desde fines de 2019 en todo el mundo, registrando una disparada del 3.910%, muy por encima de naciones como Turquía (829%) o Egipto (174%).

Este desplome se traduce de forma directa en el poder adquisitivo de la población. Para 2026, el Deutsche Bank estima que el salario mensual neto promedio de impuestos en Buenos Aires se ubica en los 842 dólares, posicionando a la capital en el puesto 59 de las 69 ciudades relevadas. Si bien la cifra representa una recuperación del 34,9% en comparación con el piso de 2019 (u$s 624), todavía se encuentra un 5% por debajo de los niveles de 2016 (u$s 886) y a una distancia abismal de las ciudades que lideran el ranking salarial, tales como Zúrich (u$s 8.363), San Francisco (u$s 7.601) o Ginebra (u$s 7.444). Incluso dentro del contexto de América Latina, Buenos Aires quedó rezagada frente a los ingresos de Ciudad de México (u$s 1.059) y San Pablo (u$s 853).

El drama de la vivienda: alquileres por las nubes e hipotecas impagables

A contramano de los bajos salarios en dólares, el costo de las locaciones habitacionales en el centro porteño experimentó subas extraordinarias, generando una enorme brecha de accesibilidad para los inquilinos locales:

Alquileres céntricos: El informe detalla que alquilar un departamento de tres dormitorios en el centro de Buenos Aires cuesta un promedio de u$s 1.572 mensuales en 2026 (puesto 57), lo que equivale a casi 1,9 salarios netos individuales. Esto representa un incremento del 89,2% en dólares respecto a 2016 y de un impactante 171,8% frente a 2019 (cuando costaba u$s 579). En el caso de una vivienda de un dormitorio, el costo mensual se ubica en u$s 736, un 124,6% más caro que en 2019.

El desplome del ingreso disponible: Bajo el supuesto metodológico de un hogar donde trabajan dos personas y alquilan un departamento de tres dormitorios, el ingreso disponible remanente para el resto de los gastos mensuales en Buenos Aires se derrumbó a apenas u$s 112 en 2026 (puesto 62). Hace una década, en 2016, ese resto disponible era de u$s 941, lo que marca una contracción del 88,1% en diez años.

Financiamiento inaccesible: Aunque la compra de inmuebles se abarató en dólares frente a 2019, cotizando el metro cuadrado céntrico en u$s 2.621 (puesto 64), el acceso al crédito es el peor del mundo. El Deutsche Bank determinó que Buenos Aires posee la tasa hipotecaria fija a 20 años más alta del ranking, alcanzando un 54,7% anual, superando a Estambul (41,1%). Debido a esto, la cuota para adquirir una propiedad de 90 metros cuadrados con un 20% de anticipo absorbe el 511% del ingreso mensual de un hogar de dos trabajadores.

Alimentos y esparcimiento: el vino es barato, pero vestirse es un lujo global

El relevamiento de bienes de consumo diario también muestra distorsiones extremas. En el rubro de alimentos de supermercado, Buenos Aires se mantiene competitiva a nivel internacional ocupando el puesto 47, con una canasta que equivale al 47% de los valores de Nueva York (tomada como base 100), a pesar de haber subido un 62,8% en dólares desde 2019. En una línea similar, una botella de vino de gama media promedia los u$s 5,90 (puesto 67), consolidándose como una de las plazas más baratas del planeta junto a Lisboa y Roma. Almuerzos o cenas de tres pasos para dos personas en restaurantes intermedios cotizan en u$s 70, un 159,6% más que en 2019.

La paradoja total se manifiesta en el mercado de la indumentaria, donde Buenos Aires se ubica entre las ciudades más caras del mundo. Un jean de marca de primera línea (equivalente a un Levi's 501) cuesta u$s 114, posicionando a la capital argentina en el noveno lugar global tras encarecerse un 86,3% desde 2019. El caso más extremo de todo el informe global se registra en los vestidos de verano de tiendas de cadena: Buenos Aires es la ciudad más cara del planeta para comprar un vestido, con un precio de u$s 94, superando a Ginebra y Tel Aviv. Esta distorsión llevó a los analistas del Deutsche Bank a incluir una humorada en los títulos principales de su informe: "No derrames el vino barato sobre tu vestido de verano en Buenos Aires, ya que es el lugar más caro del mundo para comprar un reemplazo".

Finalmente, el reporte releva variaciones en otros consumos masivos. Un cappuccino regular cuesta u$s 4,02 (un 122,1% más que en 2019); una gaseosa de primera marca se ubica en u$s 2,08 y una entrada de cine promedia los u$s 11,10. Sorprendentemente, un combo de hamburguesas de McDonald's cuesta u$s 13, igualando de forma exacta el valor relevado para la ciudad de Nueva York. En materia de servicios, el abono mensual de transporte se sitúa en u$s 28, el litro de nafta en u$s 1,31 y un viaje en taxi de 5 kilómetros en u$s 6,70. La única excepción a las subas generalizadas en dólares fue el servicio de internet de banda ancha ilimitada de 60 Mbps, que cuesta u$s 29,10 mensuales y se abarató un 39,9% en la última década. La fotografía completa del Deutsche Bank demuestra que, si bien Buenos Aires sigue siendo sumamente accesible para quien la visita con divisas extranjeras, se ha transformado en una ciudad sumamente restrictiva para quienes perciben los salarios locales.