MARA prepara inversión minera millonaria en la Puna y a 3.000 metros de altura

El mega proyecto finalizó la construcción de dos nuevos campamentos estratégicos. Alojamiento para unas 250 personas, comedores y salas de recreación

En el corazón de la Puna catamarqueña y con una inversión cercana a los 18 millones de dólares, el proyecto minero MARA finalizó la construcción de dos nuevos campamentos estratégicos —Agua Rica y Río Blanco—, diseñados para albergar la logística operativa y los equipos de trabajo de las etapas venideras. La iniciativa constituye un hito técnico por las complejidades del terreno.

Las dos instalaciones responden a una arquitectura modular pensada para resistir las rigurosas condiciones climáticas de la alta montaña. El campamento Agua Rica, erigido a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar, dispone de capacidad para brindar alojamiento a 144 personas en habitaciones dobles dotadas de baño privado, acompañadas por un amplio comedor adaptado a la demanda del personal.

Por su parte, la infraestructura instalada en Río Blanco suma espacio para 112 trabajadores y cuenta con un esquema integral de servicios que incluye cocina-comedor, salas de recreación, áreas administrativas y pabellones operacionales de apoyo.

Proyecto MARA invierte u$s18 millones en Catamarca: sinergia entre Agua Rica y Bajo de la Alumbrera

El avance en la infraestructura habitacional y logística cobra una relevancia aún mayor al enmarcarse en el diseño integral del Proyecto MARA. Este emprendimiento nació a partir de un modelo operativo sin precedentes en la minería nacional: la integración del yacimiento de cobre, oro, plata y molibdeno Agua Rica con la infraestructura ya existente y procesadora de Minera Alumbrera, ubicada a unos 35 kilómetros de distancia.

Esta articulación no solo permite optimizar las erogaciones de capital y acelerar los tiempos de desarrollo, sino que también minimiza el impacto ambiental al reutilizar instalaciones industriales consolidadas.

Con reservas minerales probadas y probables estimadas en 5,4 millones de toneladas de cobre y 7,4 millones de onzas de oro, el proyecto se perfila para posicionar a la Argentina entre los 25 principales productores globales del metal rojo, un insumo crítico e insustituible para el proceso mundial de transición energética y descarbonización industrial.

Las proyecciones del sector señalan que el desarrollo operativo de MARA tiene el potencial de transformar sustancialmente el perfil exportador de la provincia de Catamarca, multiplicando sus ventas al exterior y aportando divisas genuinas al balance comercial del país durante más de un cuarto de siglo de vida útil proyectada.

Minería en el NOA: empleo local y desarrollo de proveedores

La ejecución de los campamentos demandó la creación de 136 puestos de trabajo directos durante el proceso de fabricación y montaje. De ese total, el 87% correspondió a mano de obra procedente de las localidades vecinas al emprendimiento. Personal especializado en soldadura, electricidad, fontanería, topografía y operación de maquinaria pesada formó parte de la nómina laboral, adquiriendo capacitación técnica de alto nivel en procesos constructivos orientados a la minería de gran escala.

La articulación con la trama proveedora provincial fue otro de los pilares de la inversión. La logística industrial comenzó con la fabricación de las estructuras modulares en la planta fabril del parque industrial El Pantanillo, en San Fernando del Valle de Catamarca, para luego trasladar las unidades mediante transporte pesado hacia la alta cordillera.

Durante todo el trayecto operativo intervino una red de 25 empresas locales que proveyeron bienes y servicios esenciales, abarcando desde insumos de construcción y montaje hasta transporte, catering, gestión de residuos, mantenimiento y seguridad patrimonial. Este esquema de compras y contrataciones territoriales fortalece la sostenibilidad de las cadenas de valor provinciales.

Infraestructura estratégica para la minería de gran escala

Desde la conducción operativa del yacimiento destacaron la trascendencia del avance en el contexto del cronograma general. Darío Donis, gerente de sitio del Proyecto MARA, remarcó que las nuevas instalaciones constituyen un paso decisivo para la continuidad de los trabajos. El ejecutivo subrayó que la meta central pasa por garantizar que el crecimiento de la infraestructura minera deje capacidades técnicas instaladas en la población local, impulsando un impacto económico positivo y perdurable en las comunidades adyacentes a la operación.

Con esta nueva infraestructura, el proyecto catamarqueño consolida las bases técnicas para encarar las siguientes fases de su plan de desarrollo minero.