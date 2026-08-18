Durante agosto seguirá el mismo mecanismo de actualización salarial y se retomará la negociación paritaria en la segunda quincena de septiembre próximoa

A menos de una semana de haberse conocido la inflación de julio del 2,1%, la conducción de la Asociación Bancaria (AB) informó que habrá una suba de sueldo del sector también del 2,1%, detallando que esta actualización sera de aplicación para todas las remuneraciones mensuales brutas, normales, habituales y totales, remunerativas y no remunerativas, incluyendo los adicionales convencionales y no convencionales, acumulando en estos siete meses un 19,3% sobre los salarios de diciembre del año pasado.

En este contexto, el secretario general de la organización gremial, Sergio Palazzo, dejó en claro que con este incremento "desde la Asociacion Bancaria garantizamos que las trabajadores/as bancarios/as continuen salvaguardando el poder adquisitivo de los salaries".

Cuánto cobra un empleado bancario con el nuevo aumento

Con esta suba del 2,1%, el salario inicial de un empleado bancario es de $2.463.757,68, a lo que se suma $71.219,54, que corresponde a participación de ganancias (ROE), con lo que queda un total de $2.534.977,22 para la primera categoría.

A esto hay que sumar la suba correspondiente al Día del Bancario, que quedó con un monto minimo de $2.196.354,74. Se trata de un beneficio que se irá corrigiendo con futuras actualizaciones todos los meses, hasta el 6 de noviembre cuando se liquida al celebrarse el día del empleado.

El acuerdo de julio se suma al esquema de actualizaciones salariales mensuales que La Bancaria viene aplicando a lo largo de 2026

El acuerdo entre el gremio y los representantes de las cámaras privadas y públicas (ABAPPRA, ADEBA y ABA) más el Banco Central no espera la homologación de parte de la Secretaría de Trabajo y del Ministerio de Capital Humano, y las subas de los haberes se aplican en tiempo y forma, casi en forma automática.

A este básico se debe sumar adicionales como títulos, presentismo y arqueo de caja, entre otros. Desde la entidad confirman que "se continuará durante el mes de agosto de 2026 con el mismo mecanismo de actualización y alcance estipulado hasta el momento". Además, señalaron que se retomará la negociación paritaria en la segunda quincena de septiembre próximo.

Sueldos bancarios: cómo fueron los aumentos mes a mes durante 2026

El acuerdo de julio se suma al esquema de actualizaciones salariales mensuales que La Bancaria viene aplicando a lo largo de 2026. A comienzos del año, el gremio había acordado una suba del 2,9% para enero, que llevó el salario inicial a poco más de $2,1 millones.

En marzo, la organización que conduce Sergio Palazzo volvió a actualizar los salarios en línea con la inflación. Para los sueldos correspondientes a febrero se pactó un incremento del 2,9%, con lo que el salario básico alcanzó los $2.187.023,79. De esta manera, la mejora acumulada durante los primeros dos meses del año llegó al 5,9%.

La dinámica continuó durante los meses siguientes. En abril, La Bancaria acordó una nueva suba del 2,6%, que elevó el salario inicial a $2.319.195,20 y llevó el aumento acumulado del primer cuatrimestre al 12,3% respecto de los salarios de diciembre de 2025.

En mayo, el gremio volvió a aplicar un incremento del 2,1% correspondiente a ese mes. Con esta actualización, el salario inicial llegó a $2.437.232,92 al considerar el sueldo y la participación en las ganancias (ROE), mientras que la mejora acumulada en los primeros cinco meses del año alcanzó el 14,7%.