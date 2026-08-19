El aumento del 2,1% también modifica PUAM, PNC, AUH y asignaciones familiares. Cuánto recibirá cada beneficiario desde septiembre.

Los jubilados y titulares de AUH de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) tendrán nuevos montos desde septiembre por la actualización del 2,1%, calculada según la inflación de julio informada por el INDEC. El ajuste alcanzará a jubilaciones, pensiones y distintas asignaciones.

El haber mínimo previsional tendrá una nueva actualización y, para quienes además cumplan las condiciones para recibir el refuerzo, se sumará un bono de $70.000.

De esta manera, el ingreso de un jubilado que cobre la mínima y reúna los requisitos para obtener el adicional completo llegará a $498.591,22 durante septiembre.

El nuevo monto de la jubilación mínima

Desde septiembre, el haber mínimo será de $428.591,22, frente a los $419.775,93 que se pagan actualmente.

El esquema de refuerzo continuará contemplando un adicional de hasta $70.000 para los beneficiarios que cumplan con las condiciones establecidas. En quienes tengan ingresos previsionales superiores, el monto del bono podrá ser menor.

Para quienes accedan al beneficio completo, la cuenta quedará de la siguiente manera:

Haber mínimo: $428.591,22

$428.591,22 Refuerzo : $70.000

: $70.000 Ingreso total: $498.591,22

PUAM y pensiones: nuevos montos de septiembre

La actualización también modificará los importes de la PUAM y las Pensiones No Contributivas (PNC).

PUAM: $336.512,88

$336.512,88 PUAM con bono: $406.512,88

$406.512,88 PNC por Invalidez y Vejez: $294.448,77

$294.448,77 PNC con bono: $364.448,77

$364.448,77 Pensión para Madre de 7 hijos: $420.641,11

$420.641,11 Pensión para Madre de 7 hijos con bono: $490.641,11

La actualización comprende a los titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y a quienes reciben determinadas Pensiones No Contributivas (PNC).

Cuánto recibirán AUH y asignaciones familiares

El incremento también llegará a las prestaciones destinadas a familias. Tanto la Asignación Universal por Hijo (AUH) como las asignaciones familiares tendrán una recomposición del 2,1%.

Los nuevos importes serán:

AUH: $154.015

$154.015 AUH por hijo con discapacidad: $501.487

$501.487 Asignación Familiar por Hijo: $77.017

$77.017 Asignación Familiar por Hijo con discapacidad: $250.754

Los montos actualizados comenzarán a regir en septiembre de acuerdo con el calendario de pagos correspondiente.

A quiénes alcanza el bono de $70.000

El refuerzo podrá ser cobrado por jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) que se encuentren dentro de los parámetros establecidos, además de determinados titulares de PUAM y Pensiones No Contributivas.

El importe máximo será de $70.000 y se aplicará de acuerdo con el nivel de ingresos previsionales de cada beneficiario.

Los beneficiarios que estén alcanzados por el refuerzo lo recibirán automáticamente junto con su prestación previsional, sin necesidad de completar un trámite adicional.

Así, para un jubilado que perciba el haber mínimo y reúna las condiciones para obtener el adicional completo, el ingreso de septiembre llegará a $498.591,22.