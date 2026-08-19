Jubilación Mínima y Máxima de ANSES: cuánto se cobra en agosto con los bonos

La ANSES aplicará un aumento del 1,89% en agosto. Cómo quedan la jubilación mínima, la máxima y quiénes cobran el bono de $70.000

El Gobierno ya oficializó el aumento para las jubilaciones y pensiones que paga la ANSES. La actualización es del 1,89%, en línea con la fórmula de movilidad vigente, que ajusta los haberes todos los meses según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

Con este incremento, la jubilación mínima pasa a $419.775,92 en agosto 2026. A ese monto se le sumará el bono extraordinario de hasta $70.000, por lo que quienes perciban el haber mínimo cobran en agosto $489.775,92. En tanto, la jubilación máxima asiende en agosto a $2.824.694,50 y, como ocurre desde que se implementó el refuerzo, no recibirá el bono adicional.

El aumento también alcanza a los beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y de las Pensiones No Contributivas (PNC), cuyos montos volverán a actualizarse con el mismo porcentaje de movilidad de 1,89 por ciento.

Cómo quedan la jubilación mínima y la máxima en agosto 2026

Por lo tanto, tras el aumento del 1,89%, los principales haberes previsionales de la ANSES quedarán conformados de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $419.775,92

Jubilación mínima con bono: $489.775,92

Jubilación máxima: $2.824.694,50

PUAM: $335.820,74

PUAM con bono: $405.820,74

PNC por invalidez y vejez: $293.843,14

PNC con bono: $363.843,14

El incremento se aplica automáticamente, por lo que los beneficiarios no deben realizar ningún trámite para cobrar los nuevos valores. La actualización también alcanza a todas las prestaciones previsionales administradas por la ANSES que se ajustan por la fórmula de movilidad.

Quiénes cobran el bono de $70.000 en agosto y cómo funciona el pago proporcional

Además del aumento por movilidad, el Gobierno confirmó la continuidad del bono extraordinario previsional de hasta $70.000 para agosto 2026, un refuerzo que seguirá destinado a los jubilados y pensionados que perciben los haberes más bajos.

El beneficio alcanza a quienes cobran la jubilación mínima, los titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y los beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC) que cumplan con los requisitos establecidos por la ANSES. En estos casos, el bono se abona junto con el haber mensual y no requiere ningún trámite adicional.

Sin embargo, el esquema no funciona igual para todos los jubilados. Quienes perciban un haber superior a la mínima, pero inferior al límite establecido por el Gobierno, recibirán un bono proporcional. El objetivo es que la suma entre el haber actualizado y el refuerzo no supere el monto máximo fijado para acceder al beneficio.

Por ejemplo, un jubilado que cobre un haber apenas superior al mínimo no dejará de percibir el bono automáticamente. En cambio, recibirá un monto menor a $70.000, calculado de forma tal que complete el ingreso total previsto por la normativa.

Es decir, el bono de $70.000 funciona como una medida para que nadie cobre por debajo de $489.775,92. Por ejemplo, si una persona cobra $450.000, el bono será de tan solo $39.775,92.

La continuidad del bono mantiene un esquema que el Gobierno viene utilizando desde hace varios meses para reforzar los ingresos de los jubilados con menores haberes, aunque ese adicional no integra el haber previsional. Esto significa que no se incorpora al cálculo de futuros aumentos ni impacta sobre el aguinaldo, ya que se trata de un pago extraordinario.

En cambio, quienes cobran haberes medios y altos, incluida la jubilación máxima, no percibirán el bono extraordinario. Para ese grupo, el único incremento será el correspondiente a la movilidad previsional del 1,89% aplicada sobre el haber mensual.

Calendario ANSES: cuándo cobran los jubilados y pensionados en agosto de 2026

La ANSES comenzó a pagar las jubilaciones y pensiones de agosto a partir del lunes 10 de agosto. Como ocurre todos los meses, el cronograma se organiza según la terminación del DNI y distingue entre quienes cobran hasta un haber mínimo y aquellos que perciben ingresos superiores.

Jubilados y pensionados que cobran hasta un haber mínimo:

DNI terminados en 0: 10 de agosto

DNI terminados en 1: 11 de agosto

DNI terminados en 2: 12 de agosto

DNI terminados en 3: 13 de agosto

DNI terminados en 4: 14 de agosto

DNI terminados en 5: 18 de agosto

DNI terminados en 6: 19 de agosto

DNI terminados en 7: 20 de agosto

DNI terminados en 8: 21 de agosto

DNI terminados en 9: 24 de agosto

Jubilados y pensionados que cobran más de un haber mínimo:

DNI terminados en 0 y 1: 25 de agosto

DNI terminados en 2 y 3: 26 de agosto

DNI terminados en 4 y 5: 27 de agosto

DNI terminados en 6 y 7: 28 de agosto

DNI terminados en 8 y 9: 31 de agosto

Quienes perciban la jubilación mínima, la PUAM o las Pensiones No Contributivas recibirán el aumento por movilidad junto con el bono extraordinario, siempre que cumplan con las condiciones establecidas por la ANSES. En todos los casos, el pago se acreditará en la misma fecha prevista por el calendario oficial según la terminación del DNI.