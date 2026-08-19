Cuándo es el día del Empleado de Comercio y qué pasa con el feriado

Este año la fecha cae sábado y todavía no se definió oficialmente si habrá traslado. Qué establece la ley y cómo impacta en los trabajadores del sector

El Día del Empleado de Comercio 2026 se celebrará el próximo sábado 26 de septiembre, una fecha especial para los trabajadores del sector que contempla una jornada de descanso y que, por sus características, suele generar dudas cuando coincide con un fin de semana.

Hasta el momento, no se emitió una resolución oficial que establezca el traslado de la jornada. Sin embargo, existe la posibilidad de que la fecha sea trasladada a otro día, como ocurrió en años anteriores cuando el 26 de septiembre coincidió con un sábado o domingo.

La definición suele quedar establecida mediante una circular de la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS), que comunica el día en que se aplicará la jornada de descanso.

Día del Empleado de Comercio 2026: qué pasa si cae sábado

La celebración está fijada por ley para el 26 de septiembre. En 2026, esa fecha cae sábado, por lo que se espera que FAECYS informe si corresponde trasladar el descanso a otra jornada.

Mientras no exista una comunicación oficial, el 26 de septiembre continúa siendo la fecha establecida para el Día del Empleado de Comercio.

La jornada alcanza a los trabajadores comprendidos en el sector y tiene un tratamiento especial. La normativa establece que los empleados de comercio no deben prestar tareas durante ese día y que la jornada se asimila a los feriados nacionales a todos los efectos legales.

Por este motivo, si un empleador solicita que un trabajador se presente a cumplir funciones, corresponde el pago de la jornada de acuerdo con las reglas aplicables a los feriados.

¿Los comercios estarán cerrados?

El Día del Empleado de Comercio suele implicar el cierre de numerosos establecimientos, entre ellos comercios, grandes cadenas de supermercados y centros comerciales.

Sin embargo, el cierre no necesariamente alcanza a todos los establecimientos de manera uniforme, por lo que cada comercio deberá determinar cómo aplicará la jornada de acuerdo con la normativa vigente y la organización de su actividad.

En caso de que se confirme un traslado, la jornada de descanso se aplicará en la fecha que determine oficialmente FAECYS.

Por qué se celebra el Día del Empleado de Comercio

El origen de la fecha se remonta al 26 de septiembre de 1934, cuando se sancionó la Ley 11.729, una norma que estableció importantes disposiciones vinculadas con las relaciones laborales del sector.

Entre otros avances, la normativa contempló derechos vinculados con las licencias por enfermedad y accidentes y las indemnizaciones por despido.

Décadas más tarde, el 10 de diciembre de 2009 se sancionó la Ley 26.541, que estableció formalmente el Día del Empleado de Comercio.

La norma determinó que los empleados de comercio no deben prestar labores durante esa jornada, y estableció que el día debe ser considerado como un feriado nacional a los efectos legales.

Qué pasa si un empleado trabaja ese día

Si el empleador requiere que el trabajador preste tareas durante el Día del Empleado de Comercio, corresponde aplicar el régimen de remuneración previsto para los días feriados.

En consecuencia, la jornada trabajada debe abonarse con el recargo correspondiente, de acuerdo con lo establecido por la Ley de Contrato de Trabajo.

Por ahora, la principal incógnita para 2026 es si el descanso correspondiente al sábado 26 de septiembre será trasladado a otra fecha. La confirmación deberá surgir de la comunicación oficial de FAECYS.

La fecha exacta del Día del Empleado de Comercio es el 26 de septiembre, pero resta conocer si en 2026 habrá un traslado por coincidir con un sábado.