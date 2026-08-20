José Luis Daza reemplazó a Luis Caputo en el Council of the Americas y defendió el equilibrio fiscal como eje de la transformación económica

El viceministro de Economía, José Luis Daza, participó este jueves de la 23ª edición del Council of the Americas, uno de los principales encuentros empresariales y políticos que se realizan en Argentina.

La conferencia se desarrolla en el Alvear Palace Hotel y reúne a funcionarios nacionales, gobernadores y referentes del sector privado. La jornada comenzó con las exposiciones del jefe de Gabinete, Diego Santilli, y del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

Daza ocupó el lugar que originalmente estaba reservado para el ministro de Economía, Luis Caputo, quien finalmente no asistió al evento.

Durante su exposición, el funcionario destacó el cambio en la percepción sobre las cuentas públicas y sostuvo que existe un respaldo extendido al orden fiscal.

"Estamos ante una economía que cambió y hoy hay una aceptación universal del equilibrio fiscal", aseguró ante los empresarios.

Caputo se reunió con la CEO de Americas Society/Council of the Americas y destacó las reformas económicas

Aunque no participó de la conferencia, Caputo mantuvo un encuentro privado antes del comienzo de las actividades con Susan Segal, presidenta y CEO de Americas Society/Council of the Americas.

La conversación estuvo centrada en las transformaciones económicas impulsadas por el Gobierno de Javier Milei y en el efecto de esas políticas sobre la confianza de los inversores.

Después de la reunión, el ministro hizo referencia al encuentro a través de sus redes sociales.

"Excelente reunión con Susan Segal, presidente y CEO de Americas Society/Council of the Americas, con quien conversamos sobre las reformas económicas que estamos llevando adelante y que están permitiendo recuperar la confianza de los inversores", expresó Caputo en sus redes sociales.

Minería y energía concentran la agenda del Council

El programa de la conferencia tiene como protagonistas a dos sectores considerados estratégicos para la economía argentina: la minería y la energía.

El primer panel está dedicado a las oportunidades de inversión y desarrollo de la actividad minera. Participan los gobernadores de Jujuy, Carlos Sadir, y Salta, Gustavo Sáenz.

La mesa también está integrada por Martín Pérez de Solay, CEO de Glencore Argentina, y María Eugenia Sampalione, Executive Director & Country Manager de Newmont Argentina. La moderación corresponde a Luciano Laspina, director ejecutivo de CIPPEC.

El intercambio está orientado a analizar el potencial de la minería argentina y las condiciones necesarias para impulsar nuevos proyectos.

Qué gobernadores participan del panel sobre energía

A partir de las 11, el programa continuará con un panel dedicado a la actividad energética.

En esa instancia participarán los gobernadores Rolando Figueroa, de Neuquén, e Ignacio Torres, de Chubut. También estarán Hugo Eurnekian, presidente y CEO de Compañía General de Combustibles, y Rodolfo Freyre, CEO de Southern Energy LNG.

La mesa abordará las posibilidades de desarrollo del sector y el atractivo de los recursos energéticos argentinos para las inversiones.

Sturzenegger y Quirno hablarán antes del cierre de Milei

Luego del panel energético, expondrá el titular de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, cuya participación está prevista hasta las 12.15.

A continuación será el turno del canciller Pablo Quirno, antes del tramo final de la conferencia.

La última exposición del encuentro será la del presidente Javier Milei, prevista para las 12.30. Se espera que el mandatario reivindique el rumbo económico de su gestión y se refiera a las perspectivas de recuperación de la actividad.