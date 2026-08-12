Los alfiles de Karina Milei y de Macri se reúnen para empezar a tantear un acuerdo. La provincia de Buenos Aires empuja el diálogo. CABA, el gran desafío

La Libertad Avanza y el PRO iniciaron una mesa de diálogo formal para evaluar una alianza electoral de cara a las elecciones de 2027.

Tras casi un año de desencuentros, La Libertad Avanza y el PRO de Mauricio Macri retoman el contacto con la mira puesta en las elecciones de 2027. Ambos espacios abrieron una mesa de diálogo para ver si encuentran la forma de tejer una alianza electoral que beneficie políticamente a las dos partes, entre las cuales aparece como puente la figura de Diego Santilli, el jefe de Gabinete que quiere ser candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires.

El acercamiento se da tras un contacto entre la presidenta de LLA, Karina Milei, y Macri, quien no conversaba directamente con ningún funcionario del Gobierno desde octubre del año pasado, cuando tuvo su último mano a mano con el presidente Javier Milei. La nueva charla habilitó para este jueves una reunión en Casa Rosada con los alfiles de uno y otro lado.

De la cumbre participarán Santilli junto a Eduardo "Lule" Menem, armador político de Karina Milei; el diputado Cristian Ritondo que encabeza el PRO bonaerense y su colega Fernando de Andreis, mano derecha de Macri. Allí Ritondo cumple un rol importante: es socio político inseparable de Santilli, aliado clave de LLA en Diputados y lidera un sector importante del partido que preside Macri.

El entorno de Macri desliza que todavía falta para hablar de una alianza rumbo a 2027, pero que a un año de las elecciones es buen momento para empezar a charlar y agotar todas las vías antes de cualquier definición. En efecto, la negociación será compleja porque incluye a la Provincia y a la Ciudad de Buenos Aires, pero también otros distritos del país como pueden ser Chubut o Entre Ríos, donde gobiernan dirigentes que aún forman parte del PRO.

¿Cómo se empezó a gestar el nuevo diálogo entre LLA y el PRO de cara a 2027?

La Ciudad de Buenos Aires es el bastión del partido amarillo. Macri buscará que siga siendo así pero eso depende mucho de lo que haga LLA, si decide o no plantar un candidato para enfrentar al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri (que aspira a su reelección), y en definitiva al PRO que gobierna el distrito desde 2007. Karina Milei tiene allí a la legisladora Pilar Ramírez como principal referente libertaria.

En tanto, la provincia de Buenos Aires es de máxima importancia para Milei porque representa la mayor parte del electorado. Con la reelección del Presidente como objetivo excluyente, en 2027 LLA necesita lograr allí el mejor resultado posible frente al peronismo, tanto en la elección a gobernador como en la nacional, que aún no se sabe si serán el mismo día. Será una decisión de Axel Kicillof.

Tanto es así que dos días antes de abrir el diálogo con el PRO de Macri, Karina Milei encabezó una cumbre en Casa Rosada con todos los legisladores de la Provincia y el titular de LLA a nivel bonaerense, Sebastián Pareja. Fue una reunión solo de libertarios, para bajar línea y marcar la agenda legislativa -con aroma a campaña- de la oposición en el distrito que gobierna Kicillof.

No obstante, al día siguiente Pareja se reunió con Ritondo en la Cámara de Diputados para coordinar. Acordaron defender juntos en la Legislatura bonaerense el límite de dos mandatos para los intendentes y apoyar una iniciativa para que esa institución sea unicameral.

Ese acercamiento en la provincia de Buenos Aires obliga a que LLA y el PRO abran un diálogo más amplio sobre el escenario electoral a nivel nacional, ahora con el aval de Macri que por eso manda a De Andreis a sentarse en la misma mesa que "Lule" Menem. Ambos son representantes directos de los jefes partidarios.

¿Por qué Diego Santilli se convierte en un puente clave entre el PRO y LLA?

En ese contexto Santilli aparece como el puente más sólido. Además de ser el jefe de Gabinete de Milei y aún así mantenerse afiliado al PRO, hoy se perfila como el candidato más firme del Gobierno para la estratégica provincia de Buenos Aires porque contaría con la bendición del "karinismo".

Días atrás Pareja afirmo que para él Santilli es el mejor candidato a gobernador y no se trata de un dirigente más, sino del delegado de Karina Milei en la Provincia que también tenía aspiraciones de cumplir ese rol en 2027. En su entorno aseguran que fue sincero y que todo obedece a priorizar la reelección de Milei por sobre cualquier otra cosa.

"Para asegurar la mejor performance del Presidente hay que asegurar la provincia de Buenos Aires y el que tiene cuatro elecciones encima es Diego", remarcó a iProfesional una fuente cercana a Pareja. El jefe de la filial bonaerense de LLA no arma para una candidatura propia, sino para lograr "una propuesta electoral competitiva de LLA", aseguran.

Aunque todos afirman que aún es pronto para hablar de candidaturas, ese gesto de Pareja pone a Santilli a un paso de ocupar ese rol en 2027 y en el centro del primer acercamiento entre el PRO de Macri y La Libertad Avanza de los Milei para empezar a evaluar las alternativas de una potencial alianza electoral.

Santilli y Macri no son cercanos, pero conversan cuando tienen que hacerlo. Ritondo es un nexo entre ambos y el principal promotor del "Colo" como candidato. Además, Santilli se ganó la consideración de Karina Milei, cuando reemplazó a José Luis Espert como cabeza de lista de diputados nacionales en Buenos Aires en 2025 y remontó la elección tras la dura derrota que sufrió LLA en la provincial.

De allí pasó al Ministerio del Interior y luego a la Jefatura de Gabinete, para reemplazar al denunciado Manuel Adorni. Cuando se dirigía a la quinta de Olivos para ser confirmado en ese cargo, tuvo una breve charla con Macri. Ahora que LLA parece hacerle lugar como candidato a gobernador emerge como un primer puente, aunque todo esté aún por verse.

Las idas y vueltas entre Macri y Milei y el desafío de CABA para 2027

Macri quiere ser cauto. La cumbre entre las espadas del PRO y LLA es apenas un primer contacto para evaluar el panorama y no más que eso, al menos por ahora. Su relación con el Gobierno se desgastó desde aquella cena con Milei en octubre de 2026, cuando se enteró que Guillermo Francos sería reemplazado por Manuel Adorni en la Jefatura de Gabinete. El expresidente hizo público su disgusto con las formas y la decisión del libertario.

A partir de entonces Macri empezó a jugar con la idea de que el PRO presente un candidato presidencial en 2027. Algunos dirigentes amarillos agitaron la posibilidad de que sea él mismo. En paralelo, el exmandatario puso en marcha el eslogan "Próximo paso" y una serie de actividades partidarias en distintas provincias bajo ese título-

De esta forma, Macri dejó entrever la alternativa de relanzar el partido a nivel nacional y buscar alianzas con algunos gobernadores. Una de las reuniones que mantuvo en ese marco fue con Maximiliano Pullaro, de Santa Fe. Todo esto sigue aún sobre la mesa.

No obstante, el avance de una eventual alianza entre el PRO y LLA en la Provincia lleva a abrir el abanico de opciones electorales, entre ellas la de un acuerdo a nivel nacional con especial interés en la Ciudad de Buenos Aires, que hoy es el mayor foco de tensión en el vínculo entre ambos espacios.

En las elecciones locales de 2025 la lista de LLA encabezada por Adorni dejó tercero al PRO, cuya candidata fue Silvia Lospennato. De cara a 2027, Jorge Macri aspira a reelegir aún cuando pueda haber algún cortocircuito con su primo y ambos miran con atención a los libertarios.

Sin Adorni, LLA tiene a Pilar Ramírez como máxima referente aunque su figura con mayor peso propio en la Ciudad es Patricia Bullrich. La extitular del PRO y actual jefa del bloque oficialista del Senado no cierra esa puerta, pero cerca suyo deslizan que no la tienta demasiado ese lugar.

Un acuerdo entre La Libertad Avanza y el PRO en la Ciudad podría dejar encarrilada una alianza nacional, según estiman en los dos sectores. Por ello abren el diálogo ahora, con tiempo suficiente y con una figura como la de Diego Santilli como primera prenda de una unidad que todavía está por verse y que depende en gran medida de Mauricio Macri y de Karina Milei.