Renovó sus ofertas con tablets, celulares y electrodomésticos para ahorrar en las compras. Qué productos tienen los mayores descuentos y cuánto cuestan

Frávega renovó su sección de ofertas relámpago con alternativas para ahorrar en las compras, con tablets, celulares, accesorios y electrodomésticos desde $9.999. Los descuentos llegan hasta el 75% en productos seleccionados de distintas categorías.

La propuesta incluye equipos de distintas marcas y categorías, desde tablets y celulares hasta pequeños electrodomésticos, heladeras y lavarropas. Los precios, porcentajes de descuento y disponibilidad pueden variar según el producto, el modelo y el stock.

A continuación, los productos con mayores rebajas y los precios publicados actualmente en la tienda oficial de Frávega.

Tecnología: tablets desde $83.166 y celulares con hasta 54% de descuento

Qué tablets y celulares se consiguen desde $83.166 y hasta 54% de descuento en Frávega

Las tablets aparecen entre las alternativas de tecnología disponibles en Frávega, con modelos de Samsung, Lenovo, Enova, Kanji y Acer. En algunos casos, los descuentos superan el 50%.

Samsung Galaxy Tab S9 de 11", 8 GB de RAM y 128 GB: $1.899.999, con 54% de descuento .

$1.899.999, con . Lenovo Tab M8 Gen 4 de 8", 3 GB de RAM y 32 GB: $179.999, con 45% de descuento .

$179.999, con . Tablet Enova de 10", 4 GB de RAM y 64 GB LTE/4G: $239.999, con 40% de descuento .

$239.999, con . Lenovo Tab K11 Gen 2 de 11", 8 GB de RAM y 128 GB: $797.999, con 33% de descuento .

$797.999, con . Lenovo Idea Tab M11 de 11", 8 GB de RAM y 128 GB + Pen: $694.999, con 31% de descuento .

$694.999, con . Samsung Galaxy Tab S6 Lite de 10,4" y 64 GB: $599.286, con 30% de descuento .

$599.286, con . Samsung Galaxy Tab A9+ de 11", 4 GB de RAM y 64 GB: $343.890, con 27% de descuento .

$343.890, con . Kanji Arizona Plus de 7", 2 GB de RAM y 32 GB: $83.166, con 27% de descuento .

$83.166, con . Acer Iconia Tab P10 de 10,4" y 64 GB: $543.411, con 25% de descuento .

$543.411, con . Acer Iconia A10-31P de 10,1", 4 GB de RAM y 64 GB: $229.999, con 23% de descuento.

En celulares, las rebajas también cambian según el modelo. Entre las alternativas publicadas aparecen:

TCL 405 de 2 GB de RAM y 32 GB: $99.999, con 54% de descuento .

$99.999, con . ZTE Blade A34 de 2 GB de RAM y 64 GB: $109.999, con 42% de descuento .

$109.999, con . Samsung Galaxy A05 de 4 GB de RAM y 128 GB: $229.999, con 34% de descuento .

$229.999, con . Motorola Moto G24 de 4 GB de RAM y 128 GB: $269.999, con 30% de descuento.

Auriculares y accesorios: hasta 75% de descuento

Los porcentajes más elevados aparecen en accesorios de tecnología, especialmente en productos de audio.

Entre las ofertas se destacan:

Auriculares inalámbricos Aiwa TWA-100: $12.999, con 71% de descuento .

$12.999, con . Auricular Aiwa ATA/506V: $25.999, con 35% de descuento .

$25.999, con . Parlante portátil JBL Go 4 Bluetooth: $69.999, con 31% de descuento.

Pequeños electrodomésticos desde $24.777

En la categoría de cocina y hogar aparecen algunos de los precios de entrada más bajos de la selección.

Entre las opciones se encuentran:

Yogurtera Yelmo YG-1704: $24.777, con 52% de descuento .

$24.777, con . Sandwichera/Buñuelera ATMA SW8821N: $28.999, con 51% de descuento .

$28.999, con . Pava eléctrica Philco de 1,7 litros PE0821VP: $31.999, con 54% de descuento .

$31.999, con . Aspiradora robot Gadnic CleanPRO: $149.999, con 50% de descuento .

$149.999, con . Batidora de mano Liliana Whisk de 300W: $26.999, con 46% de descuento .

$26.999, con . Freidora de aire ATMA FR246ABP de 6 litros: $109.999, con 42% de descuento .

$109.999, con . Licuadora Philco LV24B0PHP de 450W: $39.999, con 35% de descuento .

$39.999, con . Cafetera Admiral AD-CM9105 de 1,25 litros: $39.999, con 27% de descuento .

$39.999, con . Tostadora Philco TO20BPP: $30.399, con 20% de descuento .

$30.399, con . Aspiradora vertical inalámbrica Electrolux ERG019: $184.999, con 15% de descuento.

Heladeras y lavarropas: cuánto cuestan

Las ofertas también alcanzan a heladeras y lavarropas, aunque los porcentajes son más moderados frente a los descuentos disponibles en tecnología y pequeños electrodomésticos.

Entre las opciones aparecen:

Heladera Electrolux Inverter Top Freezer No Frost AutoSense de 424 litros: $1.199.999, con 28% de descuento .

$1.199.999, con . Lavarropas Midea Inverter de carga frontal, Wi-Fi y 8 kg: $659.999, con 26% de descuento .

$659.999, con . Heladera bajo mesada Philco de 93 litros: $349.999, con 25% de descuento .

$349.999, con . Lavarropas Philco Inverter de carga frontal de 6 kg: $547.999, con 25% de descuento.