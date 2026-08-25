Frávega liquida tablets Samsung, Lenovo y Acer desde $83.166 con hasta 54% de descuento por tiempo limitado
Frávega renovó su sección de ofertas relámpago con alternativas para ahorrar en las compras, con tablets, celulares, accesorios y electrodomésticos desde $9.999. Los descuentos llegan hasta el 75% en productos seleccionados de distintas categorías.
La propuesta incluye equipos de distintas marcas y categorías, desde tablets y celulares hasta pequeños electrodomésticos, heladeras y lavarropas. Los precios, porcentajes de descuento y disponibilidad pueden variar según el producto, el modelo y el stock.
A continuación, los productos con mayores rebajas y los precios publicados actualmente en la tienda oficial de Frávega.
Tecnología: tablets desde $83.166 y celulares con hasta 54% de descuento
Qué tablets y celulares se consiguen desde $83.166 y hasta 54% de descuento en Frávega
Las tablets aparecen entre las alternativas de tecnología disponibles en Frávega, con modelos de Samsung, Lenovo, Enova, Kanji y Acer. En algunos casos, los descuentos superan el 50%.
- Samsung Galaxy Tab S9 de 11", 8 GB de RAM y 128 GB: $1.899.999, con 54% de descuento.
- Lenovo Tab M8 Gen 4 de 8", 3 GB de RAM y 32 GB: $179.999, con 45% de descuento.
- Tablet Enova de 10", 4 GB de RAM y 64 GB LTE/4G: $239.999, con 40% de descuento.
- Lenovo Tab K11 Gen 2 de 11", 8 GB de RAM y 128 GB: $797.999, con 33% de descuento.
- Lenovo Idea Tab M11 de 11", 8 GB de RAM y 128 GB + Pen: $694.999, con 31% de descuento.
- Samsung Galaxy Tab S6 Lite de 10,4" y 64 GB: $599.286, con 30% de descuento.
- Samsung Galaxy Tab A9+ de 11", 4 GB de RAM y 64 GB: $343.890, con 27% de descuento.
- Kanji Arizona Plus de 7", 2 GB de RAM y 32 GB: $83.166, con 27% de descuento.
- Acer Iconia Tab P10 de 10,4" y 64 GB: $543.411, con 25% de descuento.
- Acer Iconia A10-31P de 10,1", 4 GB de RAM y 64 GB: $229.999, con 23% de descuento.
En celulares, las rebajas también cambian según el modelo. Entre las alternativas publicadas aparecen:
- TCL 405 de 2 GB de RAM y 32 GB: $99.999, con 54% de descuento.
- ZTE Blade A34 de 2 GB de RAM y 64 GB: $109.999, con 42% de descuento.
- Samsung Galaxy A05 de 4 GB de RAM y 128 GB: $229.999, con 34% de descuento.
- Motorola Moto G24 de 4 GB de RAM y 128 GB: $269.999, con 30% de descuento.
Auriculares y accesorios: hasta 75% de descuento
Los porcentajes más elevados aparecen en accesorios de tecnología, especialmente en productos de audio.
Entre las ofertas se destacan:
- Auriculares inalámbricos Aiwa TWA-100: $12.999, con 71% de descuento.
- Auricular Aiwa ATA/506V: $25.999, con 35% de descuento.
- Parlante portátil JBL Go 4 Bluetooth: $69.999, con 31% de descuento.
Pequeños electrodomésticos desde $24.777
En la categoría de cocina y hogar aparecen algunos de los precios de entrada más bajos de la selección.
Entre las opciones se encuentran:
- Yogurtera Yelmo YG-1704: $24.777, con 52% de descuento.
- Sandwichera/Buñuelera ATMA SW8821N: $28.999, con 51% de descuento.
- Pava eléctrica Philco de 1,7 litros PE0821VP: $31.999, con 54% de descuento.
- Aspiradora robot Gadnic CleanPRO: $149.999, con 50% de descuento.
- Batidora de mano Liliana Whisk de 300W: $26.999, con 46% de descuento.
- Freidora de aire ATMA FR246ABP de 6 litros: $109.999, con 42% de descuento.
- Licuadora Philco LV24B0PHP de 450W: $39.999, con 35% de descuento.
- Cafetera Admiral AD-CM9105 de 1,25 litros: $39.999, con 27% de descuento.
- Tostadora Philco TO20BPP: $30.399, con 20% de descuento.
- Aspiradora vertical inalámbrica Electrolux ERG019: $184.999, con 15% de descuento.
Heladeras y lavarropas: cuánto cuestan
Las ofertas también alcanzan a heladeras y lavarropas, aunque los porcentajes son más moderados frente a los descuentos disponibles en tecnología y pequeños electrodomésticos.
Entre las opciones aparecen:
- Heladera Electrolux Inverter Top Freezer No Frost AutoSense de 424 litros: $1.199.999, con 28% de descuento.
- Lavarropas Midea Inverter de carga frontal, Wi-Fi y 8 kg: $659.999, con 26% de descuento.
- Heladera bajo mesada Philco de 93 litros: $349.999, con 25% de descuento.
- Lavarropas Philco Inverter de carga frontal de 6 kg: $547.999, con 25% de descuento.
Medios de pago y cómo aprovechar las promociones
El precio promocional no es el único aspecto a tener en cuenta al momento de comprar. Las condiciones de financiación pueden cambiar el costo final, por lo que conviene revisar las alternativas disponibles para cada producto.
Según la promoción vigente y el banco, pueden existir opciones de cuotas sin interés con tarjetas participantes. También pueden aplicarse beneficios específicos para determinados medios de pago o billeteras virtuales.
Las condiciones de la promoción, como bancos y tarjetas adheridas, cantidad de cuotas y beneficios, pueden variar según el producto y la campaña vigente. También es posible elegir entre envío a domicilio o retiro, de acuerdo con la disponibilidad y la ubicación. Antes de concretar la compra, conviene revisar el precio final, el descuento aplicado, las opciones de financiación y los gastos de envío.