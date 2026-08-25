La cadena renovó su catálogo de indumentaria con opciones para mujeres, hombres y niños. La promoción incluye camperas, chalecos, jeans y remeras

En un escenario en el que el consumo, los precios y las decisiones de compras ocupan un lugar central en el bolsillo de los argentinos, las ofertas vuelven a ganar protagonismo. En ese escenario, Coto mantiene una liquidación de indumentaria con descuentos de hasta el 70% y prendas desde $5.599.

La promoción incluye ropa para mujeres, hombres, niños y niñas, con camperas, chalecos, jeans, remeras y otras prendas seleccionadas. Algunos productos también pueden abonarse en 3 cuotas sin interés, de acuerdo con las condiciones informadas para cada compra.

Coto liquida camperas y chalecos con 70% de descuento

Las mayores rebajas aparecen en la indumentaria masculina, con camperas y chalecos que llegan al 70% de descuento. También hay jeans, buzos y remeras con descuentos de hasta el 60%.

Campera masculina de abrigo pesado: $35.999, con 70% de descuento. Precio regular: $119.999.

$35.999, con 70% de descuento. Precio regular: $119.999. Chaleco hombre abrigo urbano: $23.999, con 70% de descuento. Precio regular: $79.999.

$23.999, con 70% de descuento. Precio regular: $79.999. Campera Top Design Puffer hombre: $35.999, con 60% de descuento. Precio regular: $89.999.

$35.999, con 60% de descuento. Precio regular: $89.999. Jean clásico masculino: $30.399, con 60% de descuento. Precio regular: $75.999.

$30.399, con 60% de descuento. Precio regular: $75.999. Campera Top Design Bomber gamuzada: $45.599, con 40% de descuento. Precio regular: $75.999.

$45.599, con 40% de descuento. Precio regular: $75.999. Buzo Hombre Capucha Rústico (Los Ángeles / Mr. Polo): $15.999 / 50% de descuento / Precio regular: $31.999

$15.999 / 50% de descuento / Precio regular: $31.999 Remera Hombre Manga Larga Algodón: $7.499 / 50% de descuento / Precio regular: $14.999

Camperas, chalecos y remeras de mujer

La liquidación también incluye indumentaria femenina, con camperas, tapados, buzos, remeras y tops que tienen rebajas de hasta el 60%.

Campera Dama Top Design Combinada Sherpa: $31.999, con 60% de descuento. Precio regular: $79.999.

$31.999, con 60% de descuento. Precio regular: $79.999. Campera Dama Top Design Larga: $39.999, con 60% de descuento. Precio regular: $99.999.

$39.999, con 60% de descuento. Precio regular: $99.999. Campera Dama Puffer Matelassé: $33.999, con 60% de descuento. Precio regular: $84.999.

$33.999, con 60% de descuento. Precio regular: $84.999. Chaleco Dama Combinado Sherpa: $26.600, con 60% de descuento. Precio regular: $66.500.

$26.600, con 60% de descuento. Precio regular: $66.500. Remeras y tops urbanos de dama: $10.799, con 60% de descuento. Precio regular: $26.999.

$10.799, con 60% de descuento. Precio regular: $26.999. Campera Dama Top Design Cuer con Piel: $ 39. 999 / 60% de descuento / Precio regular: $99. 999

Campera Dama Corta Liviana: $29.196 / 60% de descuento / Precio regular: $72.990

$29.196 / 60% de descuento / Precio regular: $72.990 Saco / Tapado Dama Tejido Rústico: $21.499 / 50% de descuento / Precio regular: $42.999

$21.499 / 50% de descuento / Precio regular: $42.999 Buzo Dama Corderito / Polar Soft: $16.495 / 50% de descuento / Precio regular: $32.990

$16.495 / 50% de descuento / Precio regular: $32.990 Buzo Dama Rústico Oversize Estampado: $12.499 / 50% de descuento / Precio regular: $24.999

$12.499 / 50% de descuento / Precio regular: $24.999 Remera Dama Manga Larga Escote V: $9.999 / 50% de descuento / Precio regular: $19.999

$9.999 / 50% de descuento / Precio regular: $19.999 Remera Básica Dama Manga Corta: $5.809 / 30% de descuento / Precio regular: $8.299

Qué ropa infantil ofrece Coto con descuento

Para niños y niñas, la liquidación destaca camperas térmicas, de estilo colegial, buzos, joggings y modelos estampados:

Campera infantil Classic lisa con capucha: $16.399, con 60% de descuento. Precio regular: $40.999.

$16.399, con 60% de descuento. Precio regular: $40.999. Campera niño/a estampa flores o Matelassé : $18.399, con 60% de descuento. Precio regular: $45.999.

: $18.399, con 60% de descuento. Precio regular: $45.999. Campera niño/a colegial con cuello corderito: $19.999, con 60% de descuento. Precio regular: $49.999.

$19.999, con 60% de descuento. Precio regular: $49.999. Campera infantil térmica pesada: $25.999, con 60% de descuento. Precio regular: $64.999.

$25.999, con 60% de descuento. Precio regular: $64.999. Campera Niño/a Puffer Matelassé: $23.993 / 60% de descuento / Precio regular: $59.999

$23.993 / 60% de descuento / Precio regular: $59.999 Campera Niño/a Pijama Sherpa Estampado: $18.599 / 40% de descuento / Precio regular: $30.999

$18.599 / 40% de descuento / Precio regular: $30.999 Campera Nene/a Teddy Coral / Azul: $14.399 / 60% de descuento / Precio regular: $35.999

$14.399 / 60% de descuento / Precio regular: $35.999 Buzo Infantil Rústico con Capucha: $10.499 / 50% de descuento / Precio regular: $20.999

$10.499 / 50% de descuento / Precio regular: $20.999 Pantalón Jogging Niños Colegio / Urbano : $7.999 / 20% de descuento / Precio regular: $9.999

: $7.999 / 20% de descuento / Precio regular: $9.999 Remeras Nene/Nena Estampadas de Algodón: $5.599 / 20% de descuento / Precio regular: $6.999

Cómo acceder a las ofertas de Coto

Los productos pueden consultarse y comprarse a través de Coto Digital, mientras que la disponibilidad en los locales puede variar según la sucursal y el stock. La cadena también publica sus promociones y condiciones de financiación en su sitio oficial.

En los artículos alcanzados por la promoción, existe la posibilidad de acceder a 3 cuotas sin interés, aunque las condiciones pueden variar según el producto y el medio de pago.

Los precios, descuentos y disponibilidad corresponden a los productos relevados y pueden modificarse según el stock o la vigencia de la promoción.