Coto liquida camperas, chalecos y remeras desde $5.500 con hasta 70% de descuento y 3 cuotas sin interés
En un escenario en el que el consumo, los precios y las decisiones de compras ocupan un lugar central en el bolsillo de los argentinos, las ofertas vuelven a ganar protagonismo. En ese escenario, Coto mantiene una liquidación de indumentaria con descuentos de hasta el 70% y prendas desde $5.599.
La promoción incluye ropa para mujeres, hombres, niños y niñas, con camperas, chalecos, jeans, remeras y otras prendas seleccionadas. Algunos productos también pueden abonarse en 3 cuotas sin interés, de acuerdo con las condiciones informadas para cada compra.
Coto liquida camperas y chalecos con 70% de descuento
Las mayores rebajas aparecen en la indumentaria masculina, con camperas y chalecos que llegan al 70% de descuento. También hay jeans, buzos y remeras con descuentos de hasta el 60%.
- Campera masculina de abrigo pesado: $35.999, con 70% de descuento. Precio regular: $119.999.
- Chaleco hombre abrigo urbano: $23.999, con 70% de descuento. Precio regular: $79.999.
- Campera Top Design Puffer hombre: $35.999, con 60% de descuento. Precio regular: $89.999.
- Jean clásico masculino: $30.399, con 60% de descuento. Precio regular: $75.999.
- Campera Top Design Bomber gamuzada: $45.599, con 40% de descuento. Precio regular: $75.999.
- Buzo Hombre Capucha Rústico (Los Ángeles / Mr. Polo): $15.999 / 50% de descuento / Precio regular: $31.999
- Remera Hombre Manga Larga Algodón: $7.499 / 50% de descuento / Precio regular: $14.999
Camperas, chalecos y remeras de mujer
La liquidación también incluye indumentaria femenina, con camperas, tapados, buzos, remeras y tops que tienen rebajas de hasta el 60%.
- Campera Dama Top Design Combinada Sherpa: $31.999, con 60% de descuento. Precio regular: $79.999.
- Campera Dama Top Design Larga: $39.999, con 60% de descuento. Precio regular: $99.999.
- Campera Dama Puffer Matelassé: $33.999, con 60% de descuento. Precio regular: $84.999.
- Chaleco Dama Combinado Sherpa: $26.600, con 60% de descuento. Precio regular: $66.500.
- Remeras y tops urbanos de dama: $10.799, con 60% de descuento. Precio regular: $26.999.
- Campera Dama Top Design Cuer con Piel: $39.999 / 60% de descuento / Precio regular: $99.999
- Campera Dama Corta Liviana: $29.196 / 60% de descuento / Precio regular: $72.990
- Saco / Tapado Dama Tejido Rústico: $21.499 / 50% de descuento / Precio regular: $42.999
- Buzo Dama Corderito / Polar Soft: $16.495 / 50% de descuento / Precio regular: $32.990
- Buzo Dama Rústico Oversize Estampado: $12.499 / 50% de descuento / Precio regular: $24.999
- Remera Dama Manga Larga Escote V: $9.999 / 50% de descuento / Precio regular: $19.999
- Remera Básica Dama Manga Corta: $5.809 / 30% de descuento / Precio regular: $8.299
Qué ropa infantil ofrece Coto con descuento
Para niños y niñas, la liquidación destaca camperas térmicas, de estilo colegial, buzos, joggings y modelos estampados:
- Campera infantil Classic lisa con capucha: $16.399, con 60% de descuento. Precio regular: $40.999.
- Campera niño/a estampa flores o Matelassé: $18.399, con 60% de descuento. Precio regular: $45.999.
- Campera niño/a colegial con cuello corderito: $19.999, con 60% de descuento. Precio regular: $49.999.
- Campera infantil térmica pesada: $25.999, con 60% de descuento. Precio regular: $64.999.
- Campera Niño/a Puffer Matelassé: $23.993 / 60% de descuento / Precio regular: $59.999
- Campera Niño/a Pijama Sherpa Estampado: $18.599 / 40% de descuento / Precio regular: $30.999
- Campera Nene/a Teddy Coral / Azul: $14.399 / 60% de descuento / Precio regular: $35.999
- Buzo Infantil Rústico con Capucha: $10.499 / 50% de descuento / Precio regular: $20.999
- Pantalón Jogging Niños Colegio / Urbano: $7.999 / 20% de descuento / Precio regular: $9.999
- Remeras Nene/Nena Estampadas de Algodón: $5.599 / 20% de descuento / Precio regular: $6.999
Cómo acceder a las ofertas de Coto
Los productos pueden consultarse y comprarse a través de Coto Digital, mientras que la disponibilidad en los locales puede variar según la sucursal y el stock. La cadena también publica sus promociones y condiciones de financiación en su sitio oficial.
En los artículos alcanzados por la promoción, existe la posibilidad de acceder a 3 cuotas sin interés, aunque las condiciones pueden variar según el producto y el medio de pago.
Los precios, descuentos y disponibilidad corresponden a los productos relevados y pueden modificarse según el stock o la vigencia de la promoción.