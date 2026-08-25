El tipo de cambio mayorista acumula un alza del 1,8% en lo que va de agosto. El Banco Central realizó una de las menores compras diarias del año

El equipo económico habría flexibilizado el límite informal de $1.500; el REM proyecta $1.652 para diciembre.

La suba se atribuye a vencimientos de dólar linked y desarme de cobertura, con u$s421 millones operados.

El dólar mayorista superó los $1.500 por primera vez, cerrando en $1.511,50, pese a la intervención oficial.

El dólar mayorista volvió a subir por quinta vez en las últimas seis ruedas y se consolidó por encima de los $1.500, pese a la intervención oficial. La cotización alcanzó así un nuevo récord nominal y dejó atrás un nivel que durante las últimas semanas había funcionado como una referencia informal para el mercado.

La divisa oficial avanzó $1,50 y cerró a $1.511,50, por lo que quedó a 23,92% del techo de la banda cambiaria, que actualmente se ubica en $1.873,08.

En lo que va de agosto, el dólar mayorista acumula una suba de $26,50, equivalente al 1,8%, un incremento similar al registrado por la inflación mensual.

Más allá de la magnitud de la suba diaria, el movimiento cobró relevancia porque se produjo pese a la intervención oficial y llevó al tipo de cambio a consolidarse por encima de una zona que los operadores identificaban como un techo de corto plazo.

En ese marco, el Banco Central volvió a realizar una compra baja de reservas: este martes sumó apenas u$s9 millones, menos de los u$s11 millones que había comprado, y las reservas se ubicaron en los u$s50.912 millones. Se trata de la cuarta compra más baja diaria: el 5 de agosto había adquirido u$s8 millones, misma cifra que el 20 de enero, mientras que el 7 de ese mes sumó también u$s9 millones.

En lo que va de agosto, el BCRA acumula compras por u$s486 millones. En el mismo período de julio, había sumado u$s1.936 millones, mientras que en junio había sumado u$s1.296 millones.

Por qué subió el dólar mayorista

Desde la City explicaron que parte de la presión cambiaria podría estar vinculada con el mercado de futuros y el vencimiento de instrumentos dólar linked.

"Se operaron u$s421.000 millones. Mañana hay un fix de vencimiento grande de dólar linked, lo que podría explicar parte de la presión, veremos como sigue en las próximas jornadas", señalaron desde la city.

Se trata de la fecha límite para fijar el valor del dólar al cual se pagan los instrumentos dólar linked correspondientes al vencimiento del 31 de agosto.

En tanto, un análisis de F2 Soluciones Financieras señaló que "las principales monedas de la región se debilitaron contra el dólar y el peso no fue la excepción".

La consultora también detectó "cierta presión alcista" sobre el tipo de cambio, asociada al desarme de posiciones de cobertura por parte de los agentes del mercado.

"Hubo un incremento en el volumen de operaciones en futuros a 1.366.575 contratos y también en soberanos dollar linked en BYMA, donde se negociaron unos u$s296 millones, que es el mayor registro desde el 4 de agosto", detalló.

En ese sentido, el contrato con vencimiento a fin de agosto registró un desarme de US$82 millones, movimiento que, según F2, indicó un "cierre de posiciones cubiertas en la antesala del fixing de la D31G6".

Durante las últimas semanas, el mercado había identificado distintas señales de intervención oficial para evitar que el dólar mayorista superara la zona de los $1.500.

Entre ellas aparecieron las ventas de contratos de dólar futuro, la colocación de bonos dólar linked y una menor participación compradora del Banco Central (BCRA) en el mercado de cambios.

La ruptura de los $1.500 fue interpretada por analistas y operadores como una señal de que el equipo económico podría haber flexibilizado ese límite informal, después de que la estrategia de contención comenzara a generar un costo creciente sobre las tasas de interés en pesos.

El nivel de $1.500 había funcionado durante las últimas semanas como una referencia clave para el mercado, en un contexto en el que el Gobierno buscaba contener la cotización mediante una combinación de intervención cambiaria, venta de cobertura y administración de la liquidez.

De todos modos, los restantes tipos de cambio que operan en el mercado ya habían superado esa referencia.

Este martes, el dólar oficial minorista se vendió a $1.530 en el Banco Nación, mientras que el dólar blue se mantuvo en $1.565, según el relevamiento de Ámbito en las cuevas de la City porteña.

Entre los dólares financieros, el dólar MEP opera estable en $1.538,38, mientras que el CCL baja 0,2% hasta los $1.597,61.

En el mercado de futuros, en tanto, los movimientos todavía son acotados. Para diciembre, los operadores pactaron un dólar a $1.626,50.

Qué pasará con el dólar en las próximas semanas, según la City

En resumidas cuentas, los expertos consideran "normal" este avance del precio del dólar para que no siga atrasándose, incluso el impacto en el mes es inferior a la marcha de la inflación, y también repercutió este ajuste en los precios operados para los próximos meses.

"No me parece que haya pegado un salto este lunes, fue una suba muy leve, coherente con las pequeñas subas que viene teniendo durante el año", opina Florencia Fiorentín, economista jefe de Epyca.

En cifras, en el mercado de opciones y futuros del Matba-Rofex (A3) se está negociando que el tipo de cambio mayorista de $1.513,5 para fines de agosto y de $1.540 para fin de septiembre.

Y se convalidó $1.628 para fines de diciembre, lo que equivale a un incremento de 12% para todo 2026, y una suba de 6 pesos frente a lo pactado el viernes pasado para la misma fecha.

Finalmente, para fines de julio del año que viene, que es el último período operado en los futuros, y a muy poco tiempo previo de las elecciones, se convalida en la City un dólar mayorista de $1.848, que representa un salto de 23% desde ahora hasta entonces.

Los futuros operaron un equivalente a u$s1.366 millones, de los cuales u$s834 millones (61% del total) correspondieron únicamente al contrato de fin de mes, detalla ABC Mercado de Cambios.

"El tipo de cambio puede empezar a moverse un poquito más rápido

Según el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), encuesta a 45 economistas locales que publicó el Banco Central a inicios de agosto, se espera un dólar mayorista de $1.652 para diciembre que viene, lo que arroja una variación interanual esperada de 14,1% respecto de diciembre de 2025.

En resumidas cuentas, varios analistas sostienen que el billete estadounidense se encuentra atrasado, debido a que se encuentra 24% por debajo de los $1.872 que hoy se ubica el techo máximo de la banda de flotación establecida por el propio Banco Central, cifra establecida como límite para no intervenir en el mercado y que se actualiza de forma mensual, desde enero pasado, en base a la inflación registrada dos meses atrás (t-2).