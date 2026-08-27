En el mercado descartan grandes tensiones cambiarias para lo que resta del año. Más allá de la noticia sobre la ruptura del virtual techo de $1.500, el ministro Luis Caputo no abandona la paz cambiaria y la desinflación como prioridad. Probablemente por encima de esa cifra, no muy lejos, el tipo de cambio operará relativamente tranquilo, apoyado en el flujo de divisas previsto y la presencia del equipo económico en los segmentos de dólar linked y futuros de dólar, donde entrega cobertura cambiaria para aliviar la presión. Para el próximo año, con elecciones, la historia será otra.

Sin embargo, puede haber tensiones a cortísimo plazo. En estos días hay varios elementos que ejercerían presión sobre la moneda:

El fixing (fijación del tipo de cambio de referencia que se utiliza para determinar el monto en pesos a pagar a los inversores) de la letra dólar linked D31G6, que se realizó ayer. Habitualmente, los grandes inversores fuerzan una suba del tipo de cambio para recibir más pesos.

Cierre de posiciones de fin de mes por parte de bancos y grandes jugadores.

Mayor demanda de dólares en los primeros días del mes (próxima semana) por parte de los ahorristas tras el cobro de salarios.

Una vez pasados estos eventos, probablemente, la demanda privada de divisas afloje. Mientras tanto, quien afloja con la demanda es el Banco Central: que el martes compró apenas u$s9 millones, uno de los montos más bajos del año, y ayer subió la cifra a u$s61 millones. El objetivo es no ejercer más presión sobre la moneda en este momento. En lo que va de agosto, la compra acumulada aún no llega a los u$s500 millones, aunque el total de 2026 supera los u$13.800 millones, gracias al colchón que supo armar en la primera mitad del año.

Buenos flujos de dólares ayudarán a la calma cambiaria

El equipo de research de Max Capital estima que el flujo de dólares proveniente de la exportaciones y de las emisiones de títulos de deuda corporativa en el exterior seguirá sólido, aunque no tanto como lo fue durante los últimos seis meses. Por lo tanto, estima, el tipo de cambio se mantendría relativamente estable "durante algún tiempo" y probablemente sólo se requiera un ajuste adicional moderado tanto en la moneda como en las tasas de interés.

Este año, el diferencial en el flujo lo marca Vaca Muerta: las exportaciones de energía repuntarían a la zona de u$s15.000 millones en 2026, según cálculos privados. Hasta julio, iban u$s9.150 millones. A la vez, los datos oficiales indican que las ventas de soja ascienden a apenas 50% de la campaña, lo que implica un potencial ingreso de divisas en los próximos meses, siempre y cuando el agro vea incentivos para liquidar (suba del tipo de cambio o del precio del commodity).

Por otro lado, las empresas seguirían captando divisas en el mercado interno y externo, lo que posteriormente se traduciría en más oferta en el mercado de cambios. Lo mismo con los nuevos préstamos bancarios en dólares, tras la desregulación que aplicó el Gobierno para que todas las empresas puedan acceder y no sólo las exportadoras: esas divisas terminan en el mercado de cambios, lo que aumentaría la oferta. Todo esto juega a favor de la estabilidad de la moneda y, al mismo tiempo, abre camino para que el BCRA mantenga la compra de reservas.

Buena señal del dólar arriba de $1.500, que seguiría tranquilo

Para Max Capital, la depreciación a la zona de $1.510 fue una buena noticia: Caputo demostró que está dispuesto a dejar que la cotización avance si es necesario. Una defensa excesiva del peso habría trasladado la presión a las tasas de interés y parte del mercado estaba preocupado por un déjà vu del período de tasas altas de 2025, algo que, de acuerdo con el análisis, es poco probable que vuelva a ocurrir ahora. Lo único que se necesitaba, sostiene, era dejar correr un poco al tipo de cambio en un contexto de normalización de la liquidez, como empezó a ocurrir.

Martín Genero, de Clave Bursátil, desestima presiones importantes sobre la moneda. Cree que el equipo económico seguirá gestionando el precio del dólar como lo ha estado haciendo hasta ahora, de manera directa e indirecta a través de la entrega de cobertura cambiaria a los inversores en los mercados de dólar linked y futuros de dólar. Una crisis cambiaria para este año no está en sus previsiones.

"El foco también pasa por los flujos. Se apaga la estacionalidad del sector agroexportador, pero aparecen nuevos motores de oferta de dólares: emisiones de deuda corporativa y provincial, exportaciones de energía desde Vaca Muerta y ampliación del crédito en dólares al sector privado, que podría sumar muchas divisas al mercado de cambios. La variable de ajuste sigue siendo la demanda de cobertura: mientras siga firme, el esquema exige un equilibrio fino entre tasa, dólar y reservas. Nuestra lectura es que el Gobierno seguirá administrando esa tensión, cediendo algo de tipo de cambio para descomprimir las tasas cuando lo necesite", agrega Félix Marenco, de Cocos Capital.