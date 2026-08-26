Luis Caputo anunció un plan para impulsar los créditos hipotecarios

"Los créditos hipotecarios hacen a la justicia social", indicó el titular del Palacio de Hacienda durante una conferencia de prensa

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció este miércoles un programa para impulsar el desarrollo de los créditos hipotecarios mediante la utilización de recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES.

La iniciativa contempla un monto de hasta $2 billones y busca mejorar las condiciones de financiamiento de las entidades bancarias para que puedan ampliar la oferta de préstamos destinados exclusivamente a la adquisición de viviendas. Según anticipó el Gobierno, los bancos que participen del esquema no podrán ofrecer créditos con una tasa superior al 7,5%.

El anuncio fue realizado durante una conferencia de prensa, en la previa de una jornada clave en el Congreso, donde el oficialismo buscará avanzar con la media sanción de los proyectos de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y de Inocencia Fiscal II.

Cómo funcionará el programa para impulsar los créditos hipotecarios

Caputo explicó que el mecanismo utilizará fondos que actualmente forman parte de las inversiones del FGS. Según señaló, entre las funciones del organismo se encuentra la realización de colocaciones financieras en entidades bancarias.

La propuesta consiste en extender los plazos de esas colocaciones y realizar licitaciones entre los bancos para otorgarles financiamiento a uno y cinco años.

"Desde el FGS, que tiene como función, como parte de su mandato, hacer plazos fijos en bancos. Lo que se va a estar haciendo es extender el plazo, hacer licitaciones transparentes con los bancos para extenderlos a 1 año y 5 años y esto le va a permitir a los bancos acelerar fuertemente el nivel de créditos hipotecarios", afirmó el ministro.

El objetivo es resolver una de las principales dificultades que enfrentan las entidades financieras al momento de otorgar préstamos para vivienda: la diferencia entre el plazo de sus fuentes de financiamiento y el tiempo durante el cual deben recuperar el dinero prestado.

Caputo resumió esa situación al señalar que los bancos reciben, en gran medida, depósitos a corto plazo, mientras que los préstamos hipotecarios requieren financiamiento de largo plazo.

Los bancos accederán a los fondos mediante licitaciones

De acuerdo con el esquema anunciado, las entidades financieras podrán participar de licitaciones para obtener recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. El dinero adjudicado deberá destinarse a ampliar la capacidad de otorgamiento de créditos hipotecarios para la compra de viviendas.

Las condiciones de cada operación contemplarían distintos plazos y un mecanismo de remuneración vinculado a la Unidad de Valor Adquisitivo (UVA), más un porcentaje adicional.

Entre las alternativas analizadas se encuentran operaciones a plazos de entre dos y cinco años, con tasas que podrían estructurarse, por ejemplo, como UVA más un adicional de entre 2% y 3%, según las condiciones que se definan en las licitaciones.

El límite anunciado por el Gobierno establece que las entidades que reciban estos recursos no podrán trasladar a los tomadores de los préstamos una tasa superior al 7,5%.

De esta manera, el programa apunta a generar una fuente de fondeo de mayor duración para el sistema financiero, mientras se busca ampliar el volumen de créditos destinados al mercado inmobiliario.

El rol del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES

El FGS concentra una cartera de activos creada originalmente para respaldar el sistema previsional y está integrado por diferentes tipos de inversiones.

Según las estimaciones mencionadas durante la presentación, el fondo administra activos valuados en más de u$s70.000 millones, aunque solo una parte de esos recursos sería alcanzada por el nuevo programa.

El mecanismo prevé que los fondos sean colocados en bancos a través de licitaciones y que esas entidades utilicen ese financiamiento para aumentar su capacidad d

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