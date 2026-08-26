La oposición busca instalar en el debate el endeudamiento familiar y la mora de los créditos para forzar el tratamiento de sus proyectos.

Diputados debate la reforma del BCRA para prohibir el financiamiento al Tesoro, con la que el oficialismo busca dar una señal al mercado.

La Cámara de Diputados tendrá nuevamente este miércoles una sesión tensa y larga, donde el gobierno de Javier Milei confía en poder aprobar la reforma de la carta orgánica del Banco Central (BCRA) y el proyecto de Inocencia Fiscal II, aunque se mantendrá atento a retener el apoyo de los bloques dialoguistas a lo largo del debate y, además, a contener la avanzada de la oposición que buscará instalar en la agenda el tema del endeudamiento familiar.

La sesión está convocada para las 12:00 y en La Libertad Avanza (LLA) dan por descontado que tendrán el quórum de 129 presentes para arrancar. La reforma del BCRA que prohíbe el financiamiento de la máxima entidad monetaria al Tesoro -entre otras cosas- y la inicaitiva que amplía las garantías contempladas de la ley de Inocencia Fiscal para volcar los "dólares del colchón" al circuito formal figuran al principio del extenso temario.

El listado tiene 18 proyectos en total. A los esos dos primeros proyectos -que son los que más interesan a la Casa Rosada- le seguirán un tratado de libre comercio entre el Mercosur y Singapur y el proyecto para adherir al Tratado de Cooperación de Patentes (PCT), un tema por el que presionan los laboratorios de EE.UU.

Las otras iniciativas son de menor trascendencia política pero importantes para la estrategia del oficialismo. Todas son impulsadas por bloques provinciales alineados con gobernadores, por el PRO y por la UCR y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, las incluyó en el temario a modo de gesto a los dialoguistas y para tratar de asegurarse su apoyo a las reformas de Milei.

¿Cuántos votos aspira a tener el Gobierno en Diputados para la reforma del BCRA e Inocencia Fiscal?

"Está encaminado", aseguraron a iProfesional antes de la sesión en el bloque de diputados de LLA respecto del temario que impulsa el Gobierno. El oficialismo rondaría los 135 votos para la reforma del BCRA y también para el proyecto de Inocencia Fiscal, un número que les permite confiar aunque no relajarse.

Para llegar a esa cantidad de apoyos cuentan, además de los 95 libertarios, a la totalidad del PRO, la UCR y el MID, más los bloques que responden a los gobernadores Osvaldo Jaldo (Tucumán); Raúl Jalil (Catamarca); Marcelo Orrego (San Juan); Rolando Figueroa (Neuquén); Claudio Poggi (San Luis); Gustavo Sáenz (Salta) y Hugo Passalacqua (Misiones).

Los dos ultimos orientan a la bancada Innovación Federal que, poco antes de la sesión, se presentará con un nuevo nombre y casi la misma integración, pero una posición política diferente. El cambio obedece a la ruptura de Passalcqua con el histórico caudillo misionero Carlos Rovira. El gobernador se dispone a dejar de lado el apoyo automático al Gobierno y negociar "ley por ley".

Este es un elemento que pone algo de tensión sobre los planes del oficialismo porque los 9 votos de ese bloque -integrado mayoritariamente por los misioneros y los salteños- son clave para llegar a esos 135 que manejan como cuenta preliminar.

Si en el transcurso de la sesión perdieran alguno de esos apoyos, la votación de los proyectos se volverá más ajustada y obligará a LLA a maniobrar. Por el momento los libertarios creen que no tendrán sorpresas, pero están atentos porque en los últimos meses las negociaciones y los acuerdos para avanzar con su agenda se les hicieron más trabajosos.

El plan de la oposición para meter el endeudamiento familiar y la mora en la agenda

En ese marco, desde el inicio de la sesión Menem y la tropa libertaria tendrán como desafío soportar la presión de Unión por la Patria, Encuentro Federal, la Coalición Cívica, el Frente de Izquierda y parte del interbloque Provincias Unidas con dos temas puntuales: la prórroga de la emergencia en discapacidad y la treintena de proyectos presentados para "aliviar" a las familias endeudadas y en mora.

Al inicio de la sesión se escucharán cuestiones de privilegio con discursos cargados de críticas por el rechazo de Milei a meterse en el tema del endeudamiento familiar (el Presidente considera que no hay una "crisis" sino una operación del periodismo y la oposición para agrandar el problema). Los diputados opositores pedirán un apartamiento del reglamento para meter esos proyectos.

"Precisamos una mayoría de tres cuartos y no llegamos", reconoció uno de ellos a iProfesional. En efecto, con la sola presencia de los 95 diputados de LLA en el recinto alcanza para bloquear la jugada. Con ese panorama, el plan de la oposición es poner el tema en agenda, en particular el de la mora, con la expectativa de convocar a una sesión especial para el 9 de septiembre y emplazar a las comisiones a tratar los proyectos sobre el endeudamiento de familias y pumes.

En ese contexto, todos prestarán atención a la conferencia de prensa que tiene previsto dar el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, antes de la sesión. La cartera económica casi no dio detalles sobre el contenido, pero trascendieron versiones sobre un posible anuncio de una nueva línea de créditos y sobre la forma en que bancos y billeteras virtuales deben informar el Costo Financiero Total (CFT).

De ser así, podría bajarle algo el tono a los planteos de la oposición ya que algunos de los proyectos sobre el tema apuntan precisamente a que el CFT sea informado antes del otorgamiento del crédito de forma visible y clara. Entre ellos, uno presentado por la peronista Victoria Tolosa Paz.

No obstante, hasta la noche del martes en la oposición desestimaban que algo pudiera cambiarles el plan, en parte porque más allá de lo que informe Caputo el Gobierno deja trascender que mantendrá la línea que ya marcó Milei: que es un "problema entre privados" y que no se observa una situación de "crisis" porque la mora alcanzaría a solo al 15% de los préstamos otorgados. Además, que la situación demuestra que hay más crédito, síntoma positivo para la economía.

¿Cuál es la estrategia de LLA para asegurarse el apoyo a sus proyectos?

Ese será uno de los argumentos que esgrimirá la bancada de LLA para defender al Gobierno de las críticas que recibirá durante la sesión, con un ojo puesto también en que los opositores duros no seduzcan a los bloques dialoguistas y el tema del endeudamiento familiar complique el tratamiento de los proyectos que Milei considera prioritarios.

Con esa misma intención el oficialismo abrió la agenda para proyectos presentados por esos bloques a los que necesita seguir teniendo de aliados. Por caso, en el temario se incluyó un proyecto para bajar la alícuota del IVA a la fécula de mandioca, impulsado por los misioneros de Passalacqua.

También hay ocho iniciativas para declarar "capitales nacionales" simbólicas a distintas provincias y ciudades, desde Tucumán como "Capital Nacional del Ecoturismo" hasta San José de los Cerrillos (Salta) como "Capital Nacional del Cerdo Negro", e iniciativas judiciales para crear nuevas salas en las cámaras de apelaciones de Tucumán y de Mar del Plata: una es del bloque de Jaldo y otra del radicalismo.

El martes por la tarde Menem amplió el temario para agregar dos proyectos más. Uno es la "Ley Joaquín" para establecer la obligatoriedad de medidas de seguridad en el deporte y actividades recreativas, de la diputada peronista Luciana Potenza, y otro establece la creación del Programa Nacional de Concientización y Prevención para espacios deportivos seguros, impulsado por el PRO con Fernando de Andreis -mano derecha de Mauricio Macri- a la cabeza.

Con esa apertura LLA espera mantener el consenso con los bloques dialoguistas para aprobar sin grandes dificultades la reforma del BCRA y el proyecto de Inocencia Fiscal II y anotarle un triunfo parlamentario al gobierno de Milei tras la media sanción con sabor a derrota del proyecto sobre "propiedad privada", en el que los aliados le quitaron apoyo a la reforma de la Ley de Tierras.

Los puntos principales de la reforma del BCRA

Para el oficialismo la reforma del BCRA es el tema central. Milei presentó el proyecto por cadena nacional, lo que le dejó en claro a toda su tropa parlamentaria la importancia que le otorga. En ese marco, el Presidente reunió a todos los diputados y senadores el martes por la tarde para arengarlos de cara a la sesión y bajarles línea técnica para defenderlo en el recinto durante la sesión.

Con la prohibición expresa para que el BCRA financie al Tesoro, el proyecto es casi una bandera de la ideología económica y política del Presidente. Pero además, en el área económica consideran que su aprobación servirá para dar una señal a los mercados de que la rígida política monetaria y fiscal del líder libertario puede consolidarse y sostenerse en el tiempo.

Uno de los ases que se guardan los libertarios bajo la manga para aprobar la reforma del BCRA es incorporar un artículo que "federalice" el directorio del Central, al otorgar lugares para referentes de las distintas provincias. Sería una forma de terminar de asegurarse el apoyo de los estratégicos bloques provinciales.

El proyecto deroga los adelantos transitorios al Tesoro Nacional e incorpora una prohibición expresa al BCRA para otorgar préstamos al Gobierno nacional, las provincias y los municipios. Este es el eje central porque impediría que la máxima autoridad monetaria financie al Ejecutivo mediante emisión, un mecanismo que para Milei es causa principal de la inflación crónica.

Otro de los puntos principales es la modificación del régimen para remover al presidente y los directores de la entidad. Si el proyecto se convierte en ley, las autoridades del BCRA solo podrán ser desplazadas por causas concretas como incapacidad sobreviniente, incompatibilidades o incumplimiento de funciones y, además, se requerirá la aprobación de las dos cámaras del Congreso con una mayoría agravada de dos tercios.

A eso se le suma la imposición de preservar el valor de la moneda como única tarea del Banco Central, con lo que se eliminan los otros objetivos planteados en la actual carta orgánica (aprobada por la gestión de la expresidenta Cristina Kirchner en 2012) vinculados con la estabilidad financiera, la promoción del empleo y del desarrollo económico con equidad social.

Por otro lado, el proyecto establecce que la entidad no podrá transferir al Tesoro las ganancias obtenidas por variaciones cambiarias u operaciones financieras -solo podrá hacerlo para cancelar deuda- ni distribuir dividendos en pesos provenientes de activos en moneda extranjera.

También propone la eliminación de instrumentos como las Letras Intransferibles del Tesoro para limpiar el balance del BCRA y se elimina de la carta orgánica la participación permanente del ministro de Economía o representantes del Tesoro en las reuniones de directorio, con el fin de dividir totalmente la política fiscal y la monetaria.