La jubilación mínima sube en septiembre y los 30 años de aportes son clave para acceder al beneficio, pero no determinan por sí solos el monto

Los jubilados y pensionados de ANSES recibirán en septiembre de 2026 un nuevo aumento por movilidad. El incremento será del 2,1%, en línea con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de julio, que es el dato que corresponde aplicar dos meses después según el esquema vigente.

Con la actualización, la jubilación mínima será de $428.633,20, mientras que quienes reciban el bono previsional completo de $70.000 tendrán un ingreso bruto de $498.633,20. El haber máximo, en tanto, se ubica en $2.884.295,54.

La actualización mensual surge del Decreto 274/2024, que estableció que los haberes previsionales se ajustan de acuerdo con la variación mensual del IPC nacional correspondiente al mes previo al anterior al período de pago. Para septiembre, por lo tanto, se toma la inflación de julio.

Cuánto cobra un jubilado con 30 años de aportes en septiembre

La pregunta tiene una respuesta que puede generar confusión: no existe un monto o valor único para un jubilado que tenga exactamente 30 años de aportes. Los 30 años de servicios con aportes son un requisito para acceder a la jubilación ordinaria del régimen general, pero no funcionan como una cifra que permita determinar automáticamente el haber.

ANSES establece que los trabajadores en relación de dependencia pueden iniciar el trámite cuando cumplen la edad jubilatoria —60 años para las mujeres y 65 para los hombres— y acreditan 30 años de aportes, aunque puede haber requisitos diferentes según la actividad.

Por eso, dos personas que tengan los mismos 30 años de aportes pueden cobrar jubilaciones diferentes. El haber inicial depende de los componentes que correspondan en cada caso y, especialmente, de las remuneraciones registradas durante la trayectoria laboral.

De esta forma, si el cálculo previsional da un valor por debajo del haber mínimo, se aplica la garantía del mínimo. En septiembre será de $428.633,20. A ese monto se le suma el bono extraordinario de hasta $70.000, de acuerdo con las condiciones establecidas por el Gobierno. Por lo tanto, ningún jubilado cobrará por debajo de $498.633,20.

Cómo se calcula la jubilación de ANSES

Para entender cuánto puede cobrar una persona con 30 años de aportes hay que mirar la estructura del haber previsional. En el régimen general intervienen principalmente tres componentes: la Prestación Básica Universal (PBU), la Prestación Compensatoria (PC) y la Prestación Adicional por Permanencia (PAP), según la historia de aportes de cada trabajador.

La Ley 24.241 establece las reglas para determinar estas prestaciones y constituye la base normativa para calcular el haber inicial. La PBU es un componente básico de la jubilación. Su valor se actualiza periódicamente junto con los demás valores previsionales. Para agosto de 2026, por ejemplo, ANSES estableció una PBU de $192.028,32.

La PC corresponde por los servicios con aportes realizados bajo el régimen anterior al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones. Para los trabajadores en relación de dependencia, el cálculo contempla el 1,5% por cada año de servicios con aportes, hasta el 30 de junio de 1994, antes de la implementación plena del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (SIJP) creado por la Ley 24.241.

La Prestación Adicional por Permanencia (PAP) funciona de manera idéntica a la Prestación Compensatoria (PC), pero se aplica al período posterior. Por eso, el dato de los 30 años de aportes no alcanza para hacer una cuenta sencilla del tipo "30 años por determinado porcentaje". El cálculo debe considerar qué períodos corresponden a cada componente y cuáles fueron las remuneraciones registradas.

Por qué el salario durante los últimos años es importante

Uno de los elementos centrales para determinar el haber inicial son las remuneraciones registradas. En el caso de la Prestación Compensatoria, la normativa establece que, cuando los servicios fueron realizados en relación de dependencia, se toma el promedio actualizado de las remuneraciones sujetas a aportes y contribuciones correspondientes a los 10 años inmediatamente anteriores al cese de actividad.

Esto genera una diferencia importante entre trabajadores con igual cantidad de años aportados. Por ejemplo, dos personas pueden acreditar exactamente 30 años de aportes, pero si durante los años que intervienen en el cálculo tuvieron remuneraciones registradas diferentes, el resultado de sus haberes iniciales también será distinto.

Por eso, para estimar cuánto cobrará una persona que está próxima a jubilarse no alcanza con conocer los años de aportes, sino que también se debe revisar su historia laboral y sus remuneraciones declaradas.

Cabe recordar que ANSES permite consultar la historia laboral a través de Mi ANSES, una herramienta especialmente útil antes de iniciar el trámite para verificar que los períodos trabajados figuren correctamente.

Qué pasa si una persona tiene más de 30 años de aportes

Como mencionamos anteriormente, los 30 años son el requisito mínimo de servicios para la jubilación ordinaria del régimen general, pero eso no significa que todos los períodos adicionales sean irrelevantes.

La normativa contempla los años de servicios dentro del cálculo de los distintos componentes del haber. En la Prestación Compensatoria, por ejemplo, el mecanismo previsto por la Ley 24.241 contempla el 1,5% por cada año de servicios con aportes dentro de los límites establecidos para ese componente.

Por lo tanto, una persona con 35 años de aportes no necesariamente cobrará lo mismo que otra con 30 años, pero tampoco existe una cifra fija que pueda asignarse solamente a partir de la cantidad de años.

El resultado final depende de la combinación entre años computables, remuneraciones registradas, períodos correspondientes a cada componente y actualización de los salarios utilizados para el cálculo.

Cómo saber cuánto vas a cobrar realmente

Para una persona que tiene 30 años de aportes, la edad jubilatoria y quiere jubilarse, la forma correcta de conocer el haber no consiste en tomar la jubilación mínima de septiembre como si fuera el monto que le corresponde automáticamente.

Primero, tiene que verificar que todos los períodos trabajados estén registrados. ANSES recomienda consultar la Historia Laboral desde Mi ANSES y reunir documentación respaldatoria si existen períodos que no aparecen registrados.

Después, el cálculo previsional determinará el haber inicial de acuerdo con los componentes que correspondan y con las remuneraciones computables. Si ese resultado queda por debajo del haber mínimo vigente, se aplica la garantía correspondiente. En septiembre de 2026, ese piso será de $428.633,20.

Si el cálculo da un monto superior, el jubilado cobrará ese haber y no el mínimo. Y si además reúne las condiciones para recibir el refuerzo, podrá sumarse el bono correspondiente.

Por eso, la respuesta más precisa a la pregunta de cuánto cobra en septiembre un jubilado con 30 años de aportes es que no existe una cifra única. Los 30 años permiten cumplir el requisito de servicios para la jubilación ordinaria, pero el monto depende de la historia previsional y salarial de cada persona.

En septiembre de 2026, el piso será de $498.633,20. Pero un jubilado con 30 años de aportes puede cobrar por encima de ese nivel si el cálculo de su haber inicial así lo determina, con un techo de $2.884.295,54.