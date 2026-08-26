El SOMRA y la cámara empresarial acordaron una mejora hasta diciembre, con sumas que se incorporarán al básico. Exigen la pronta homologación del acta.

El consejo directivo del Sindicato de Obreros de Maestranza (SOMRA) y los representantes de la cámara empresarial de la actividad llegaron a un acuerdo de recomposición salarial a partir del 1 de agosto y hasta diciembre de este año, cuando las partes volverán a reunirse para hacer una evaluación del proceso inflacionario y el impacto en los haberes del sector.

Las negociaciones se llevaron a cabo entre el sindicato, que encabezan Oscar Rojas y Leonardo Cardinale, y la Asociación de Empresas de Limpieza (ADEL), representada por Carlos Ceballos y Carlos Echezarreta, después de intensas negociaciones y la advertencia del SOMRA por la demora en la homologación del acta de parte de la Secretaría de Trabajo.

Reclamo por la homologación del acta acuerdo

Fuentes gremiales advirtieron que "esperamos que las autoridades laborales aceleren la aprobación de esta mejora", teniendo en cuenta que, más allá de la voluntad de los empresarios, es la herramienta para que se haga y cumpla la suba laboral, en un escenario de caída de los ingresos y suba del transporte y alimentos, que golpea el bolsillo de la clase trabajadora.

La mejora abarca al personal bajo el convenio colectivo de trabajo 281/96 en todo el territorio nacional y establece una recomposición salarial para el período agosto a diciembre, con nuevos valores básicos, presentismo, asignaciones no remunerativas y adicionales convencionales.

Asimismo, incluye una recomposición salarial vinculada a los meses de mayo, junio y julio, que será liquidada y abonada junto con los haberes de agosto, una vez homologado el acuerdo. En este punto es donde el Sindicato de Maestranza pone el acento. Según revelaron los voceros, si no llega en tiempo y forma el aval de la Secretaría de Trabajo, temen que algunas empresas no lo cumplan.

Escala salarial de agosto según la categoría

Las partes indicaron que, para agosto, el salario conformado quedó de la siguiente manera:

Categoría / Básico / Presentismo / Asignación no remunerativa / Ingreso conformado

Oficial: $501.212 / $102.213 / $110.039 / $713.464

Oficial de primera: $501.450 / $102.213 / $110.109 / $713.772

Coordinador "A": $503.302 / $102.213 / $110.651 / $716.166

Coordinador "B" u oficial especializado: $506.529 / $102.213 / $111.593 / $720.335

Coordinador "C": $510.240 / $102.213 / $112.680 / $725.133

Supervisor: $578.715 / $123.609 / $138.559 / $840.883

Administrativo: $548.783 / $116.839 / $127.885 / $793.508

Administrativo 1ª: $569.750 / $120.619 / $135.073 / $825.442

Sumas que se irán incorporando al salario básico

Asimismo, se pactó que $80.000 que se cobrará en septiembre se incorporarán al salario básico de convenio en los meses de octubre y noviembre a razón de un 50% en cada mes, en tanto que $30.000 que se liquidarán en diciembre se incluirán al básico en enero del año próximo.

En cuanto al sueldo anual complementario (SAC) del segundo semestre, las sumas no remunerativas que adquieran carácter remunerativo y se incorporen al salario básico deberán ser consideradas según lo establecido en el acuerdo.

En junio pasado, el SOMRA advirtió a la cartera laboral encabezada por Julio Cordero, por ejercer "una lentitud inadmisible" en las homologaciones de las paritarias, reclamando "respuestas urgentes, frente al hambre y las necesidades urgentes de nuestras familias".

Rojas remarcó que "los porcentajes impuestos por el gobierno nacional para otorgar la homologación no reflejan, bajo ningún punto de vista, la pretensión, ni la dignidad que este sindicato exige para sus trabajadores" y advirtió que "a esto se agrega el abandono despiadado que el Estado mantiene con la Salud Pública, los discapacitados, los médicos del Hospital Garrahan, las Obras Sociales y la Obra Pública".