El dólar vuelve a subir, se aleja de los $1.500 y alcanza un nuevo récord

El tipo de cambio mayorista subió a $1.515 y deja atrás la barrera que le había puesto el Gobierno. Qué precio proyecta el mercado

El dólar mayorista vuelve a subir y supera los $1.500, un nivel que durante las últimas semanas había funcionado como un techo informal para el mercado. Este miércoles, la cotización oficial avanza $3,50 y opera en $1.515, un nuevo máximo nominal, pese a que continúan apareciendo señales de intervención oficial.

De esta manera, el tipo de cambio mayorista se ubica a 23,83% del techo de la banda, que este miércoles quedó establecido en $1.874,22.

El movimiento profundiza el cambio que comenzó a observarse al inicio de la semana, cuando el Gobierno permitió que el dólar superara una barrera que venía defendiendo mediante operaciones en futuros, oferta de instrumentos dólar linked y manejo de la liquidez.

La señal resulta relevante porque se produce después de varias semanas en las que la defensa de los $1.500 coincidió con una fuerte tensión en el mercado de pesos. Ahora, la lectura de buena parte de la City es que una mayor flexibilidad cambiaria podría contribuir a aliviar las tasas de interés, aunque a costa de permitir una cotización del dólar más elevada.

Dólar a $1.500 y la presión del mercado de futuros

Este miércoles también se mantiene la atención sobre el próximo fixing de los instrumentos dólar linked, que determinará el tipo de cambio utilizado para cancelar los vencimientos de fin de mes.

"Hay un fix de vencimiento grande de dólar linked, lo que podría explicar parte de la presión, veremos cómo sigue en las próximas jornadas", señalaron operadores del mercado.

El movimiento del dólar mayorista se da en un contexto en el que el mercado sigue de cerca la estrategia del equipo económico. Durante las últimas semanas, el Gobierno utilizó distintos mecanismos para evitar que la cotización superara los $1.500, entre ellos operaciones en futuros, colocación de instrumentos dólar linked y administración de la liquidez.

La decisión de permitir que el mayorista opere por encima de esa referencia informal es interpretada por algunos operadores como un cambio en la estrategia cambiaria, en un momento en el que sostener el dólar comenzó a tener un costo elevado sobre las tasas en pesos.

Durante las últimas semanas, la defensa del techo informal de $1.500 tuvo una contracara: la fuerte volatilidad de las tasas de interés. La menor cantidad de pesos disponibles en el sistema llevó a las tasas cortas a niveles que no se observaban desde febrero.

Frente a ese escenario, permitir un mayor movimiento del dólar aparece para algunos analistas como una alternativa para descomprimir el mercado monetario y reducir la presión sobre las tasas.

Gabriel Caamaño, director de Outlier, consideró que, una vez "flexibilizado el techo ad hoc de $1.500", "deberían aflojar la tasa en pesos y su volatilidad".

En la misma línea, Pablo Repetto, Head of Research de Aurum Valores, relativizó la importancia de haber superado ese nivel y consideró que se trata de "una corrección relativamente normal".

El especialista incluso planteó que el dólar podría ubicarse en niveles algo más elevados sin que eso implique necesariamente una señal de alarma para el mercado.

Por su parte, el economista Federico Glustein señaló que detrás de la dinámica reciente aparece una disyuntiva para el equipo económico: mantener un dólar contenido para contribuir a la desaceleración de la inflación o permitir tasas de interés más bajas que ayuden a la actividad económica.

Así, el mercado comienza a evaluar si la suba por encima de los $1.500 representa simplemente un movimiento puntual o si marca el comienzo de una nueva etapa para la estrategia cambiaria de Caputo, con mayor tolerancia a la suba del dólar para aliviar la presión sobre el mercado de pesos.

Qué pasará con el dólar en las próximas semanas, según la City

En resumidas cuentas, los expertos consideran "normal" este avance del precio del dólar para que no siga atrasándose, incluso el impacto en el mes es inferior a la marcha de la inflación, y también repercutió este ajuste en los precios operados para los próximos meses.

"No me parece que haya pegado un salto este lunes, fue una suba muy leve, coherente con las pequeñas subas que viene teniendo durante el año", opina Florencia Fiorentín, economista jefe de Epyca.

En cifras, en el mercado de opciones y futuros del Matba-Rofex (A3) se está negociando que el tipo de cambio mayorista de $1.513,5 para fines de agosto y de $1.540 para fin de septiembre.

Y se convalidó $1.628 para fines de diciembre, lo que equivale a un incremento de 12% para todo 2026, y una suba de 6 pesos frente a lo pactado el viernes pasado para la misma fecha.

Finalmente, para fines de julio del año que viene, que es el último período operado en los futuros, y a muy poco tiempo previo de las elecciones, se convalida en la City un dólar mayorista de $1.848, que representa un salto de 23% desde ahora hasta entonces.

Los futuros operaron un equivalente a u$s1.366 millones, de los cuales u$s834 millones (61% del total) correspondieron únicamente al contrato de fin de mes, detalla ABC Mercado de Cambios.

"El tipo de cambio puede empezar a moverse un poquito más rápido

Según el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), encuesta a 45 economistas locales que publicó el Banco Central a inicios de agosto, se espera un dólar mayorista de $1.652 para diciembre que viene, lo que arroja una variación interanual esperada de 14,1% respecto de diciembre de 2025.

En resumidas cuentas, varios analistas sostienen que el billete estadounidense se encuentra atrasado, debido a que se encuentra 24% por debajo de los $1.872 que hoy se ubica el techo máximo de la banda de flotación establecida por el propio Banco Central, cifra establecida como límite para no intervenir en el mercado y que se actualiza de forma mensual, desde enero pasado, en base a la inflación registrada dos meses atrás (t-2).