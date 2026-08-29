Cuánto gana un cajero de Coto y Carrefour en septiembre con el último tramo del aumento

Los cajeros que trabajan en supermercados como Coto, Carrefour y Jumbo cobrarán a partir de $1.320.875 en septiembre de 2026 según la categoría. Esa cifra corresponde al valor de convenio para jornada completa bajo el CCT 130/75.

El monto se define a partir del acuerdo paritario firmado en julio entre FAECYS y las cámaras empresariales. El acuerdo establece el último tramo del aumento del 5,7% pactado para el trimestre julio-septiembre, que se aplicó en tres incrementos mensuales del 1,9% cada uno.

Los cajeros están alcanzados por el régimen salarial de empleados de comercio. Por eso, su sueldo toma como referencia la escala prevista en el Convenio Colectivo de Trabajo 130/75.

El monto final que percibe cada trabajador depende de dos factores: la categoría en la que esté encuadrado y los adicionales que correspondan según su situación laboral.

Cuánto cobra un cajero de supermercado en septiembre de 2026

Para septiembre, los valores de convenio quedan fijados de la siguiente manera según cada categoría:

Cajero A: $1.320.875

Cajero B: $1.326.821

Cajero C: $1.334.462

Estos importes incluyen el básico correspondiente y la suma no remunerativa de $120.000. No representan necesariamente el sueldo final de cada trabajador.

Pueden incorporarse adicionales según el caso: antigüedad, presentismo, horas extras y adicional por manejo de caja. Esos conceptos elevan el monto bruto que figura en el recibo.

Cómo fue el acuerdo paritario de empleados de comercio para julio-septiembre

La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) cerró el acuerdo con las cámaras empresariales a fines de julio. Las entidades firmantes fueron la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales Argentinas (UDECA).

El entendimiento fijó una recomposición salarial total del 5,7% aplicable sobre las escalas básicas de junio de 2026, distribuida en tres tramos iguales del 1,9% mensual que se abonan en forma nominal y no acumulativa.

La estructura quedó así:

Julio de 2026: incremento del 1,9% sobre los básicos de junio

Agosto de 2026: incremento del 1,9% sobre los básicos de junio

Septiembre de 2026: incremento del 1,9% sobre los básicos de junio

El esquema no acumulativo significa que cada mes se calcula el 1,9% sobre la misma base (junio). No se suman los porcentajes mes a mes.

Bono extraordinario de 50 mil pesos para empleados de comercio

Además del aumento salarial, las partes pactaron una asignación extraordinaria por única vez. El monto total es de $50.000, abonado en dos cuotas de $25.000 cada una.

La primera cuota se liquidó con los haberes de julio. La segunda cuota se paga con el sueldo de agosto, que se cobra efectivamente en septiembre.

Este concepto es de carácter no remunerativo y no acumulativo. Para trabajadores que cumplen jornadas discontinuas, a tiempo parcial o reducidas, el monto se abona de manera proporcional a las horas trabajadas.

Qué pasa con la suma no remunerativa de 120 mil pesos

La paritaria resolvió prorrogar la incorporación de la suma fija no remunerativa de $120.000 a los salarios básicos. Esa suma continuará abonándose como concepto no remunerativo hasta su blanqueo paulatino.

El blanqueo se concretará en seis cuotas mensuales de $20.000 que se aplicarán entre diciembre de 2026 y mayo de 2027, pasando gradualmente del carácter no remunerativo al básico de convenio.

El cronograma de incorporación es el siguiente:

Diciembre de 2026: $20.000 al básico

Enero de 2027: $20.000 al básico

Febrero de 2027: $20.000 al básico

Marzo de 2027: $20.000 al básico

Abril de 2027: $20.000 al básico

Mayo de 2027: $20.000 al básico final

Las partes firmantes fijaron además una cláusula de revisión para octubre de 2026. En esa fecha volverán a reunirse para analizar la evolución de los índices económicos y evaluar eventuales ajustes salariales para el tramo final del año.

Escala salarial completa de empleados de comercio en septiembre 2026

FAECYS publicó la grilla de haberes brutos correspondiente a las tareas de agosto de 2026, que se cobran efectivamente durante septiembre. Las cifras abarcan la suma del sueldo básico de convenio, el incremento no remunerativo acumulado y la segunda cuota de la asignación extraordinaria de $25.000.

La escala salarial completa para cada categoría y escalafón del CCT 130/75 queda así:

Maestranza

Maestranza Categoría A: $1.305.461

Maestranza Categoría B: $1.308.793

Maestranza Categoría C: $1.320.464

Administrativos

Administrativo Categoría A: $1.317.965

Administrativo Categoría B: $1.322.971

Administrativo Categoría C: $1.327.970

Administrativo Categoría D: $1.342.978

Administrativo Categoría E: $1.355.482

Administrativo Categoría F: $1.373.824

Cajeros

Cajeros Categoría A: $1.322.132

Cajeros Categoría B: $1.327.970

Cajeros Categoría C: $1.335.474

Auxiliares

Auxiliar Categoría A: $1.322.132

Auxiliar Categoría B: $1.330.469

Auxiliar Categoría C: $1.357.983

Auxiliar Especializado Categoría A: $1.332.140

Auxiliar Especializado Categoría B: $1.347.145

Vendedores

Vendedor Categoría A: $1.322.132

Vendedor Categoría B: $1.347.148

Vendedor Categoría C: $1.355.482

Vendedor Categoría D: $1.373.824

Adicionales y suplementos que aumentan el sueldo de cajeros

La normativa convencional contempla el pago de adicionales específicos que incrementan los salarios según el puesto y las tareas desempeñadas. Estos conceptos se suman a los valores básicos de la escala.

Los suplementos establecidos para la liquidación de agosto 2026 son los siguientes:

Adicional por armado de vidriera: $46.042,28

Adicional para Cajeros Categorías A y C: $144.198,68

Adicional para Cajeros Categoría B: $567.825,83 durante agosto, más un adicional fijado en $1.635.183 mensuales por faltante de caja

durante agosto, más un adicional fijado en $1.635.183 mensuales por faltante de caja Adicional por kilometraje para ayudante de chofer: $96,52 por kilómetro dentro de los primeros 100 km y $118,71 por kilómetro superada esa distancia

superada esa distancia Adicional por kilometraje para chofer: $118,55 por kilómetro en el radio inicial de 100 km y $138,25 por kilómetro en recorridos que superen los 100 km

en recorridos que superen los 100 km Adicional por antigüedad: 1% por cada año trabajado en la firma, calculado sobre la suma de conceptos remunerativos y no remunerativos

en la firma, calculado sobre la suma de conceptos remunerativos y no remunerativos Asignación por presentismo: complemento sobre las cifras remunerativas y no remunerativas del período

Con esta información, las compañías están en condiciones de abonar en tiempo y forma los sueldos de empleados de comercio correspondientes a agosto de 2026, que se pagan efectivamente durante septiembre de 2026.