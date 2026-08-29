Consultoras anticipan una importante baja de inflación en agosto

A pocos días de finalizar el mes, las principales consultoras económicas de la City porteña comenzaron a cerrar sus proyecciones para el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto, anticipando una desaceleración significativa respecto al 2,1% registrado en julio. Las estimaciones de los analistas privados ubican la inflación del octavo mes del año en un rango de entre el 1,5% y el 1,7%. De confirmarse estas cifras por parte del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) el próximo 10 de septiembre, se trataría del dato mensual más bajo registrado en más de un año, equiparable a los guarismos observados entre mayo y junio de 2025.

La moderación de la pauta inflacionaria responde centralmente a una marcada desaceleración en el rubro de alimentos y bebidas, sumado a un efecto favorable de los factores estacionales tras el fin del receso invernal. Durante la cuarta semana del mes, mediciones de firmas como LCG detectaron una variación "casi nula" en los productos de la canasta alimentaria, haciendo descender el promedio mensual del sector al 1,4%. "Buena parte de esta diferencia tiene que ver con las cuestiones estacionales que impulsaron la inflación en julio, fundamentalmente con los rubros ligados al turismo, hoteles y transporte", precisó María Castiglioni, directora de C&T.

IPC de agosto 2026: la dispersión de las consultoras y el panorama para el cierre del año

Los pronósticos privados muestran una coincidencia generalizada respecto a la profundización del proceso de desinflación, situándose incluso por debajo del 1,8% proyectado en el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que confecciona el Banco Central:

Libertad & Progreso: Proyecta la medición más baja del mes, ubicándola en un 1,4%.

Eco Go: Estima que el IPC de agosto cerrará en un 1,6%.

C&T Asesores Económicos: Coincide en un cálculo del 1,6% fundamentado en la reversión de los precios estacionales.

Analytica: Ubica la suba de precios mensual en un 1,7%.

Hyperion: Mantiene la postura más cautelosa del mercado con un 1,9%, señalando un perfil más recargado en alimentos durante la tercera semana, aunque sin descartar que el resultado final resulte inferior.

Para el equipo económico encabezado por el ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, las estimaciones privadas ratifican la consolidación del sendero de desaceleración. Las proyecciones contempladas en el REM anticipan que el IPC se mantendrá en torno al 1,8% en septiembre y bajará al 1,7% en octubre, perfilando una inflación acumulada para todo el año 2026 en torno al 29,8%.