Empleadas domésticas: los números que encienden las alarmas en el sector

Los datos del sector reflejan la pérdida de miles de puestos de trabajo en los últimos años y una fuerte caída en los ingresos promedio

El panorama laboral para quienes se desempeñan en el ámbito de las casas particulares atraviesa un momento de marcada complejidad en la Argentina. Durante el último período, la actividad registró una contracción paulatina en el número de personal formalizado, al tiempo que la falta de aportes continúa afectando a la mayor parte de las empleadas domésticas.

El ajuste en el presupuesto de los hogares empleadores repercutió de forma directa en las condiciones de contratación. Como consecuencia de la pérdida de capacidad de compra en amplios sectores de la población, muchas familias optaron por achicar gastos cotidianos, lo que derivó en la interrupción de servicios, la baja en los registros y el recorte en las franjas horarias contratadas.

Empleadas domésticas: los números detrás del recorte laboral y la informalidad

En un lapso superior a los dos años y medio, el segmento formal del empleo doméstico sufrió una retracción constante. Entre finales de 2023 y mayo de 2026, la nómina de trabajadoras declaradas pasó de 629.660 a 599.527. Esta baja representa la cancelación de más de 30.100 puestos registrados, lo que equivale a un ritmo de caída superior a las 30 bajas diarias en los registros oficiales de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.

A este panorama se suma una estructura histórica de precariedad. Según las mediciones basadas en la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC, cerca del 77,5% de las personas que ejercen esta labor lo hacen sin estar registradas, lo que implica desempeñarse sin acceso a coberturas médicas, vacaciones pagas ni aguinaldo.

Jornadas reducidas y salarios por debajo de la media

El impacto económico también se refleja en la carga horaria y en la remuneración que percibe el sector. Mientras que aproximadamente un tercio de la nómina trabaja menos horas de las deseadas por falta de demanda, la retribución promedio de la actividad se ubica cerca de los $338.700 al mes, habiendo casos donde la mitad de las trabajadoras percibe cifras inferiores a los $300.000.

La fragilidad financiera resulta determinante si se considera que cerca del 40% de las trabajadoras de casas particulares constituye el ingreso principal para el sostenimiento de sus respectivos hogares. Desde el Sindicato de Trabajadoras de Casas Particulares (SINPECAF) cuestionaron la evolución salarial -pese al acuerdo de una reciente paritaria que empieza a regir desde septiembre- y la falta de políticas destinadas a promover la registración.