Empleada doméstica: cuánto cobra en septiembre con el aumento y bono

Los sueldos que se abonan en el noveno mes del año llegan con el primero de los cinco incrementos que habrá hasta diciembre. Los detalles

El marco salarial determinado por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares fijó el cronograma de aumentos para la segunda mitad del año, estableciendo una pauta de recomposición para todas las categorías del sector. La actualización de haberes correspondiente a las labores desarrolladas durante agosto incluye la aplicación de un porcentaje de suba acumulativo sobre los valores del período previo, afectando tanto a quienes cobran por esquema diario o por hora como a los contratos mensualizados.

A este reajuste en los básicos se suma la percepción de una suma no remunerativa de pago único, cuyo monto final se liquida en proporción directa a la carga horaria semanal efectuada en el lugar de trabajo. De esta manera, las liquidaciones del noveno mes integran el nuevo piso remunerativo junto con el adicional extraordinario, sin computar dentro de dicha base los conceptos fijos por antigüedad o radicación en zonas desfavorables.

Tabla de valores vigentes para cada categoría profesional

La grilla de remuneraciones mínimas para las prestaciones correspondientes a agosto presenta las siguientes escalas según la especialidad y el régimen de contratación:

Tareas generales de limpieza y mantenimiento : la hora con retiro se ubica en $3.804,66 y sin retiro en $4.072,38. El haber mensualizado alcanza los $466.756,23 para la modalidad con retiro y $514.903,51 para el personal sin retiro.

Asistencia y cuidado de personas : la retribución por hora con retiro se fijó en $4.072,38 y sin retiro en $4.520,14. En contrataciones mensuales, los montos quedan en $514.903,51 con retiro y $569.593,41 sin retiro.

Personal para tareas específicas : el valor hora con retiro asciende a $4.303,49 y sin retiro a $4.684,53, mientras que los salarios mensuales se ubican en $526.829,55 y $582.283,27 respectivamente.

Escalafón de caseros : la hora fijada para la modalidad sin retiro es de $4.072,38 y la mensualización llega a $514.903,51.

Personal de supervisión: la hora con retiro se establece en $4.523,11 y sin retiro en $4.920,88. Los sueldos mensuales trepan a $564.246,70 con retiro y $624.313,90 sin retiro.

Montos de la asignación no remunerativa e incorporación al básico

La suma complementaria otorgada por única vez se discrimina a partir de la dedicación semanal de la trabajadora. Para aquellas relaciones laborales que superen las 16 horas semanales, el importe asignado es de $20.000. Quienes cumplan una jornada de entre 12 y 16 horas perciben $11.500, mientras que para los esquemas inferiores a 12 horas por semana el adicional se ubica en $8.500.

El acuerdo contempla que este beneficio se incorpore de forma progresiva a los haberes básicos a partir del período de octubre. La integración del monto total a la remuneración ordinaria se concretará en tres tramos sucesivos: un primer 25%, seguido por un 50% en la siguiente liquidación y el 25% restante hacia el cierre del año.

El sendero de incrementos fijado en el acuerdo paritario contempla ajustes continuos sobre los salarios del sector, aplicando un 1,8% en septiembre, un 1,7% en octubre y sendos aumentos del 1,6% en los meses de noviembre y diciembre.