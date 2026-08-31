El BCRA tuvo en agosto la menor compra mensual de dólares en lo que va del año

El Banco Central sumó este lunes u$S46 millones y cerró agosto con compras por u$s768 millones, el monto más bajo en lo que va del 2026

El Banco Central cerró agostó con compras de reservas, pero el nivel acumulado de todo el mes fue el más bajo en lo que va del año, producto de diversos factores, entre una menor liquidación del agro y como parte de la propia estrategia oficial.

En concreto, el BCRA compró u$s46 millones este lunes, para cerrar agosto con compras por u$s768 millones, lo que representa la cifra mensual más baja en lo que va del año. De todas formas, en el acumulado del año ya suma compras por u$s14.095 millones, y busca acercarse al techo de la meta de u$s17.000 millones previsto para todo el 2026: el piso de esa meta (u$s10.000 millones) ya lo superó.

Las reservas cerraron el mes en u$s48.257 millones, lo que representó una baja de u$s1.534 millones desde el último viernes.

Lo cierto es que el BCRA cerró agosto con la menor cantidad de dólares comprados en lo que va del año:

En enero compró u$s1.157 millones

Febrero: u$s1.555 millones

Marzo: u$s1.670 millones

Abril: u$s2.771 millones

Mayor: u$s2.596 millones

Junio: u$s 1.418 millones

Julio: u$s2.162 millones

Agosto: u$s768 millones

Por qué el BCRA compró menos reservas en agosto 2026

El programa monetario vigente estableció un rango de acumulación de entre u$s10.000 millones y u$s17.000 millones para 2026. El piso de esa meta ya fue superado a principios de junio, apenas cinco meses después del inicio de la fase cuatro del plan cambiario.

Ahora, el equipo de Luis Caputo trabaja con la mira puesta en alcanzar el techo de u$s17.000 millones antes de que finalice el año. En agosto, sin embargo, el ritmo de compras mostró una desaceleración y cerró con la cifra más baja en lo que va del año.

Lo concreto es que, por la época del año, la liquidación de divisas del campo cayó, y eso repercute en la menor compra de reservas por parte del Banco Central. Aunque también se observan otras intervenciones oficiales para mantener controlado al mercado.

"Es una estrategia, evidentemente, la menor compra de divisas. Quieren inyectar menos pesos al mercado porque cuando compra dólares inyecta pesos. Y, seguramente, el Gobierno observa que hay más demanda de divisas en la plaza para atender compromisos. Así, puede que haya algo menos de exportación y, entonces, el BCRA no compra tanto para no fatigar al mercado y evitar que se traslade a precios. Igual, está interviniendo en los mercados de futuros, así que es una estrategia que tiene", afirma a iProfesional Gustavo Quintana, analista de PR Cambios.

En ello suma Fernando Baer, economista jefe de la consultora Quantum, al afirmar: "En principio, es una señal que la estacionalidad habitual llegó. En el manejo cambiario monetario, el BCRA sigue comprando, pero también reacomodó la tasa de interés para sostener la demanda de pesos, en combinación con ventas de dólar futuro e instrumentos dólar linked. Un escenario donde la pericia en el manejo del equilibrio será importante".

Durante el primer trimestre, la prioridad estuvo puesta en atender las necesidades de financiamiento del Tesoro Nacional. Ese foco redujo temporalmente la capacidad del Central para absorber divisas del mercado. Recién a partir de abril, con el frente fiscal más ordenado, Bausili pudo volver a acelerar las compras.

El dólar mayorista cerró agosto por arriba de los $1.500

El dólar mayorista terminó agosto por encima de los $1.500, pese a retroceder en la última rueda del mes, y volvió a quedar en el centro de la escena financiera. La cotización acumuló su quinta suba mensual consecutiva, en un período marcado por un cambio en la estrategia oficial.

Después de varias semanas en las que el Gobierno buscó mantener al tipo de cambio mayorista por debajo de los $1.500, el esquema comenzó a mostrar mayor flexibilidad. La cotización logró superar esa referencia y terminó consolidándose por encima de ese nivel.

Este lunes, último día hábil de agosto, el dólar mayorista bajó 0,2%, equivalente a $3,50, y cerró en $1.508,50. De esta manera, quedó a 24,6% del techo de la banda cambiaria, que se ubicó en $1.879,92.

Durante el mes, el tipo de cambio acumuló un avance de $23,50, equivalente al 1,6%. En la jornada se negociaron más de u$s593,5 millones en el segmento de contado.

En el mercado de futuros predominó una tendencia bajista en los contratos correspondientes a 2026. Las cotizaciones reflejan que los operadores esperan un tipo de cambio mayorista de $1.536,50 para fines de septiembre y de $1.621 para diciembre.

En total, durante la jornada se negociaron alrededor de u$s2.251 millones en contratos de dólar futuro.

En el segmento minorista, el dólar bajó a $1.530 para la venta en el Banco Nación (BNA). Con ese valor, el dólar tarjeta para consumos en el exterior se ubicó en $1.995.

Según el relevamiento de entidades financieras que realiza el Banco Central (BCRA), el tipo de cambio minorista registró un promedio ponderado de $1.531,51.

Entre las cotizaciones paralelas, el dólar blue volvió a ubicarse en $1.555 para la venta, de acuerdo con un relevamiento de Ámbito en las cuevas porteñas. El contado con liquidación (CCL) bajó 0,6% hasta $1.598,84, mientras que el MEP retrocedió 0,2% hasta $1.534,91.

En paralelo con la evolución del tipo de cambio, el mercado de deuda también mostró señales de mayor cautela.

El chief economist de Aldazabal y Cía., Mariano Ortiz Villafañe, destacó que las colocaciones de deuda hard-dollar de empresas y provincias alcanzaron u$s937 millones en agosto, menos de la mitad del monto registrado en julio.

"La caída estuvo asociada a un escenario más desafiante para los emisores locales, por la mayor incertidumbre global con tasas en alza en EEUU y la suba del spread soberano de Argentina", explicó.

El especialista señaló además que la mayor parte de las operaciones correspondió a obligaciones negociables (ONs) bajo legislación argentina.

"No se registraron provincias saliendo al mercado internacional en el mes. En lo que va del año, las colocaciones promedian u$s1.670 millones por mes", puntualizó.