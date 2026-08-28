El BCRA ya compró más de u$s14.000 millones en el año, pese a que bajó el ritmo en agosto

El Banco Central sumó u$s82 millones este viernes y ya acumula u$s14.049 millones en lo que va del 2026. Representa más del 70% del techo de la meta

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) completó este viernes su vigésimo segunda jornada consecutiva con saldo comprador en el mercado cambiario. La entidad sumó u$s82 millones en una sola rueda y consolida una racha que no se veía desde hace meses.

Con esta operación, el organismo que lidera Santiago Bausili acumuló u$s14.049 millones desde el arranque de 2026. La cifra representa más del 70% del techo de la meta anual que el equipo económico se fijó para este año.

La estrategia del BCRA apunta a blindar las reservas ante escenarios de volatilidad cambiaria. El objetivo principal es contar con respaldo suficiente para enfrentar los vencimientos de deuda previstos para 2026 y 2027, y para sostener el esquema cambiario ante eventuales presiones especulativas en contexto electoral.

El BCRA desaceleró compras en agosto 2026

El programa monetario vigente estableció un rango de acumulación de entre u$s10.000 millones y u$s17.000 millones para 2026. El piso de esa meta ya fue superado a principios de junio, apenas cinco meses después del inicio de la fase cuatro del plan cambiario.

Ahora, el equipo de Luis Caputo trabaja con la mira puesta en alcanzar el techo de u$s17.000 millones antes de que finalice el año. En agosto, sin embargo, el ritmo de compras mostró una desaceleración: el BCRA incorporó apenas u$s722 millones en lo que va del mes. Se trata de la cifra más baja en lo que va del año.

Lo concreto es que, por la época del año, la liquidación de divisas del campo cayó, y eso repercute en la menor compra de reservas por parte del Banco Central. Aunque también se observan otras intervenciones oficiales para mantener controlado al mercado.

"Es una estrategia, evidentemente, la menor compra de divisas. Quieren inyectar menos pesos al mercado porque cuando compra dólares inyecta pesos. Y, seguramente, el Gobierno observa que hay más demanda de divisas en la plaza para atender compromisos. Así, puede que haya algo menos de exportación y, entonces, el BCRA no compra tanto para no fatigar al mercado y evitar que se traslade a precios. Igual, está interviniendo en los mercados de futuros, así que es una estrategia que tiene", afirma a iProfesional Gustavo Quintana, analista de PR Cambios.

En ello suma Fernando Baer, economista jefe de la consultora Quantum, al afirmar: "En principio, es una señal que la estacionalidad habitual llegó. En el manejo cambiario monetario, el BCRA sigue comprando, pero también reacomodó la tasa de interés para sostener la demanda de pesos, en combinación con ventas de dólar futuro e instrumentos dólar linked. Un escenario donde la pericia en el manejo del equilibrio será importante".

Durante el primer trimestre, la prioridad estuvo puesta en atender las necesidades de financiamiento del Tesoro Nacional. Ese foco redujo temporalmente la capacidad del Central para absorber divisas del mercado. Recién a partir de abril, con el frente fiscal más ordenado, Bausili pudo volver a acelerar las compras.

Por qué cayeron u$s1.069 millones las reservas brutas en un solo día

Las reservas internacionales brutas del BCRA cerraron la jornada en u$s49.791 millones, con una baja diaria de u$s1.069 millones. La cifra sorprende si se la mira aislada, pero responde a un movimiento técnico que se repite cada fin de mes.

En la práctica, los bancos realizan ajustes contables y redistribuyen sus posiciones en dólares: parte de esos fondos que estaban depositados en el BCRA salen temporalmente de los libros de la autoridad monetaria para quedar bajo gestión directa de las entidades o para cumplir con normativas de cierre de balances.

Este fenómeno no implica una fuga de capitales ni una pérdida real de divisas. Se trata de un reordenamiento estadístico que suele revertirse por completo al arranque del mes siguiente. Los dólares vuelven a computarse como parte de las reservas brutas apenas pasan los cierres contables.

El nivel de tenencias había marcado el martes pasado su récord en la era Milei, al tocar los u$s50.912 millones. La fuerte suba en el precio internacional del oro, uno de los activos que integran las reservas, contribuyó a ese pico histórico.

Aunque el objetivo anual ya se cumplió, el equipo económico proyecta llegar a los u$s17.000 millones. Ese colchón extra se vuelve clave para darle sustento al programa financiero que conduce Caputo de cara a los compromisos de deuda que vencen en 2026 y 2027.

El refuerzo de las reservas, sumado a los acuerdos de swap con Estados Unidos y China, funciona como un amortiguador ante posibles presiones sobre el tipo de cambio, especialmente en escenarios de volatilidad similares a los que se vivieron antes de las legislativas de 2025.

La acumulación de divisas busca también generar confianza en los mercados. Un BCRA con reservas sólidas reduce el margen para ataques especulativos y limita las expectativas de devaluación brusca. En un año electoral, esa señal cobra aún más relevancia.

Cómo cerró el dólar en el mercado mayorista y minorista

El dólar mayorista terminó la semana en $1.512, sin cambios respecto al jueves. Durante la jornada, el volumen negociado en el segmento de contado alcanzó los u$s678,6 millones, una cifra dentro del promedio habitual para un viernes.

El Banco Central fijó la banda superior del esquema cambiario en $1.876,50. Así, el tipo de cambio mayorista quedó a 24,1% o $364,5 del techo del sistema vigente desde comienzos de 2026. Esa brecha se mantiene estable desde hace varias ruedas.

En tanto, el dólar minorista permaneció sin modificaciones y cerró en $1.535 para la venta en el Banco Nación. Es el tercer día consecutivo en su máximo nominal. El promedio del dólar minorista en el conjunto de entidades financieras se ubicó en $1.533,21 para la venta y $1.480,11 para la compra, según el BCRA.