Tras los aumentos, en cuánto quedan la mínima y la máxima de las jubilaciones en septiembre

ANSES oficializó el reajuste del 2,1% para septiembre. En cuánto quedan la mínima, la máxima y por qué el bono congelado achica la suba real

El Gobierno nacional formalizó mediante el Decreto 824/2026 la liquidación de haberes y la continuidad del bono extraordinario de $70.000 para los jubilados y pensionados de la ANSES durante el mes de septiembre. La mínima se estableció en $428.591,22 frente a los $2.884.295,54 del haber máximo.

Bajo la fórmula de movilidad mensual atada al Índice de Precios al Consumidor (IPC), las prestaciones recibirán un incremento del 2,1%, reflejando la inflación registrada por el INDEC durante julio.

A pesar de la actualización del porcentaje de movilidad, la decisión del Poder Ejecutivo de mantener congelado el refuerzo en $70.000 genera una distorsión directa en el bolsillo de la franja de menores ingresos.

Como la suma fija no se recalcula por inflación, la suba efectiva que percibirán los jubilados que cobran el haber mínimo resulta inferior a la tasa oficial de inflación comunicada por el organismo oficial.

El cálculo de bolsillo y por qué la suba real es de apenas 1,8%

En agosto, un jubilado de la categoría base percibió un haber puro de $419.775,93 que, adicionado al bono de $70.000, alcanzó un ingreso de bolsillo de $489.775,93. Para septiembre, el reajuste del 2,1% aplica exclusivamente sobre el componente contributivo, elevando el haber puro a $428.591,22, lo que representa un aumento bruto de $8.815,29.

Al consolidar nuevamente el bono de $70.000, el ingreso total de bolsillo en la categoría mínima asciende a $498.591,22. La diferencia respecto al mes anterior refleja un incremento nominal real de apenas el 1,80% en la billetera del jubilado, evidenciando cómo el anclaje nominal del refuerzo disminuye de forma gradual la capacidad de compra de la suma integrada frente a la inflación de los alimentos y medicamentos.

Las escalas confirmadas para la mínima, máxima, PUAM y PNC

El esquema regulado por la ANSES define los importes finales que se acreditarán durante el noveno mes del año para cada categoría del régimen previsional:

Jubilación mínima (haber puro): $428.591,22

Bono extraordinario de refuerzo: $70.000

Jubilación mínima total (haber + bono): $498.591,22

Jubilación máxima: $2.884.295,54

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): el haber base pasa a $342.872,98 y alcanza un ingreso total de $412.872,98 con la acreditación del bono

Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez: el haber puro se fija en $300.014,12, llegando a un cobra final de $370.014,12 con la suma no remunerativa

Escala proporcional: quienes perciban un haber superior a $428.591,22 pero no alcancen el techo de $498.591,22 cobrarán un bono variable hasta completar dicho límite

Calendario de liquidación y gestión de acreditación

El cronograma oficial de la ANSES establece que las Pensiones No Contributivas (PNC) se liquidarán entre el 8 y el 14 de septiembre según el último número del Documento Nacional de Identidad (DNI). En el caso de los jubilados de la mínima y titulares de la PUAM, las fechas de cobro se extenderán desde el 8 hasta el 21 de septiembre.

En concreto, los jubilados o pensionados que cobren la mínima cobrarán en las siguientes fechas:

DNI terminados en 0: 8 de septiembre

DNI terminados en 1: 9 de septiembre

DNI terminados en 2: 10 de septiembre

DNI terminados en 3: 11 de septiembre

DNI terminados en 4: 14 de septiembre

DNI terminados en 5: 15 de septiembre

DNI terminados en 6: 16 de septiembre

DNI terminados en 7: 17 de septiembre

DNI terminados en 8: 18 de septiembre

DNI terminados en 9: 21 de septiembre

En cambo, aquellos que superen el haber mínimo, las fechas son las siguientes:

DNI terminados en 0 y 1: 22 de septiembre

DNI terminados en 2 y 3: 23 de septiembre

DNI terminados en 4 y 5: 24 de septiembre

DNI terminados en 6 y 7: 25 de septiembre

DNI terminados en 8 y 9: 28 de septiembre

Tanto el haber previsional ordinario como el bono de refuerzo se acreditarán de forma unificada en la caja de ahorro bancaria registrada de cada beneficiario. Desde el organismo aclararon que el trámite no requiere validaciones presenciales ni gestiones adicionales en las sucursales del sistema financiero.