Gremios anunciaron una marcha a la secretaría de Trabajo por la continuidad de Granja Tres Arroyos

La crisis que atraviesa Granja Tres Arroyos (Grupo GTA) se profundiza día a día, dejando en la incertidumbre a miles de trabajadores y trabajadoras. Durante este fin de semana, la compañía anunció la suspensión de las operaciones de su planta ubicada en Capitán Sarmiento, provincia de Buenos Aires, sin fecha de reanudación y sin comunicación previa al personal. La noticia fue el disparador para que organizaciones gremiales del sector convoquen a una movilización, exigiendo la intervención del gobierno para defender unos 7.000 empleos directos y la producción de lo que alguna vez fue la principal firma avícola de la Argentina.

De esta forma, la Federación Gremial del Personal de la Industria de la Carne y sus Derivados, la Federación Trabajadores de la Industria de la Alimentación, la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores y la Unión Obrera Molinera Argentina anunciaron una marcha a la Secretaría de Trabajo.

Cuándo será la movilización y qué reclaman

Según detallaron los sindicatos, la manifestación será el miércoles 9, llamando a una concentración en Hipólito Yrigoyen y Piedras a las 11 horas, para partir a la cartera laboral que dirige Julio Cordero, donde exigirán la defensa de "las fuentes de trabajo, la producción y el futuro de miles de familias trabajadoras", según anunciaron.

Asimismo, plantearon que "exigimos la urgente intervención del Estado Nacional ante una situación que pone en riesgo el empleo y la actividad productiva", remarcando que "defendemos el trabajo; defendemos la producción y defendemos a las familias trabajadoras" y subrayando que "no hay libertad sin justicia social".

La fábrica de Capitán Sarmiento bajó las persianas "hasta nuevo aviso", convirtiéndose en el último eslabón de una serie de cierres que comenzó en julio pasado con el cierre de la planta de Avex (Río Cuarto, Córdoba), que detuvo su actividad bajo la definición oficial de "parada programada de dos semanas". A esto se sumaron las siguientes plantas que, de una u otra forma, mermaron o paralizaron su producción:

Pinazo (Pilar)

Wade II, ex Cresta Roja (Esteban Echeverría)

Wade I (Ezeiza)

La China (Concepción del Uruguay, Entre Ríos)

Federación de la Alimentación cuestiona a los empresarios

En tanto, el consejo directivo de la Federación Trabajadores de la Industria de la Alimentación expresó su "repudio y rechazo a las acciones que en forma unilateral está tomando la empresa Granja Tres Arroyos, que pretende trasladar en forma irresponsable el ajuste a sus trabajadoras y trabajadores", señaló en un comunicado.

Subrayó que "a los despidos y suspensiones ya realizadas en forma arbitraria e inconsulta en las plantas que la empresa tiene en la provincia de Entre Ríos, este lunes la empresa sumó cientos de despidos en esa provincia y la notificación por parte de la empresa a los trabajadores/as de su planta en Capitán Sarmiento, provincia de Buenos Aires, en la cual sin mayores explicaciones suspende las actividades productivas en dicha planta hasta nuevo aviso".

El gremio que encabeza Héctor Morcillo sostuvo que "esta situación agrava aún más la crisis que están afrontando los más de 6.700 trabajadores y sus familias que a la fecha están en una situación de inseguridad legal, sin percibir prácticamente ingresos y en una indefinición sobre cuál es su situación laboral".

Afirman que no se respetó la conciliación obligatoria

La Federación aseguró que "la empresa sigue al margen de la ley, realizando acciones arbitrarias, no acatando la conciliación obligatoria vigente y desconociendo toda mesa de negociación, situaciones que no hacen más que profundizar la crisis de los trabajadores y exponer el accionar deliberado de la empresa".

Destacó que "hasta el momento las pocas explicaciones que brinda la empresa sobre: la falta de suministro energético, falta de insumos y caída de la demanda, son todas responsabilidades exclusivas de la empresa que se asocian a su actividad y poder de dirección. Está 'vaciando' sus empresas de capital productivo en clara muestra de su accionar repudiable".

Manifestó que "sin duda, Granja Tres Arroyos pretende llevar el conflicto a una situación social y laboral insostenible, fuera de los marcos legales vigentes, para forzar a los trabajadores a pagar injustamente el desmanejo e irresponsabilidad empresaria demostrada en el último tiempo" y advirtió que "esta Federación, junto a los sindicatos de Alimentación afectados, reitera su denuncia pública y ratifica su decisión de seguir luchando en forma conjunta a través de todos sus medios al alcance para lograr una solución para los trabajadores y trabajadoras afectadas".