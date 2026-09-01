Frente gremial impulsa alianza con los empresarios pymes para promover el empleo y la producción

El FreSU y empresarios de San Martín analizaron la situación económica. Buscan promover un programa que respalde la creación de empleo y la producción.

l Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) mantiene su idea de intensificar un plan de lucha por fuera de lo que resuelva la Confederación General del Trabajo (CGT). Sin enfrentamientos ni descalificaciones -aunque con una postura crítica- marca su propia agenda. En ese marco, mantuvo un encuentro con representantes de pequeñas y medianas empresas de San Martín, después de una reunión con el intendente de dicho municipio, Fernando Moreira.

La intención del espacio es elaborar, junto con las Pymes, un plan económico destinado a "promover el trabajo, la producción y la defensa de la soberanía con el Salario Mínimo Vital y Móvil que garantice una vida digna como eje rector", señalaron los dirigentes del FreSU, que nuclea a gremios como Estatales (ATE), Aceiteros, Pilotos, Viales, Metalúrgicos (aunque hoy esté intervenido), Docentes y Químicos, entre otros.

Encuentro con las Pymes: De qué hablaron

Frente a los empresarios, el secretario General de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), Pablo Biró, afirmó: "Se está produciendo un fenómeno similar al que ocurrió durante el macrismo, en el cual la representación del sindicalismo combativo se diferenció de las organizaciones tradicionales, y se canalizó por otros agrupamientos que pasaron a representar de manera más genuina la defensa de los intereses de las y los trabajadores" y agregó que "hoy el FreSU expresa eso y estamos trabajando en la construcción de un paro general con movilización".

Por su parte, el titular de ATE, Rodolfo Aguiar, manifestó que "salvando el horror de los 30.000 detenidos-desaparecidos, el ataque que vivimos los trabajadores y los sindicatos se parece mucho a ese modelo económico de la última dictadura. Y esta crisis nos impacta a todos. Teníamos razón cuando decíamos que la reforma laboral solo iba a crear empleos de menor calidad, jornadas de trabajo más extensas y salarios más bajos".

Durante la reunión con representantes de la Cámara Económica Sanmartinense (CES), el Movimiento Productivo 25 de Mayo y la Cámara Industrial de las Manufacturas del Cuero, desde el FreSU destacaron la necesidad de implementar un Salario Mínimo Vital y Móvil como lo establece la Constitución Nacional y la Ley de Contrato de Trabajo, que para julio pasado se ubicó en $3.065.161. "Ese monto permitiría cubrir las nueve necesidades vitales definidas en la legislación nacional", plantearon.

Impulsa una nueva reforma laboral "con más derechos"

El programa que se debatió este lunes fue aprobado durante el Primer Plenario de Delegadas y Delegados del FreSU, que se realizó el 1° de mayo pasado. Allí se resolvió rechazar la regresiva reforma laboral de Javier Milei e impulsar "un proyecto de ley que reforme la legislación laboral reconociendo mayor protección, más derechos, incluyendo la prevención y reparación de los daños en el trabajo". Voceros del espacio gremial admitieron que "cualquier aporte de parte de los empresarios es bien recibido y para eso están estos encuentros".

Entre los puntos principales el programa, se reivindica "el derecho al trabajo y a un Salario Mínimo Vital y Móvil según su definición en el Artículo 14 bis de la Constitución Nacional y el Artículo 116 de la Ley de Contrato de Trabajo, esto es, que asegure a los trabajadores en su jornada legal de trabajo una vida digna, mediante la satisfacción de las 9 necesidades allí contempladas: alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte, esparcimiento, vacaciones y previsión".

También se dejó en claro la necesidad de impulsar una "política industrial activa y planificación estratégica" que se apoye en:

La reactivación de la obra pública y desarrollo de vías de transporte

La defensa de la industria nacional

El crédito para producir, invertir y crecer

Aplicar una reforma tributaria progresiva

Trabajar en la sustitución inteligente de importaciones

El impulso de una ley federal de transporte y logística

El respaldo y financiamiento a la ciencia, tecnología e innovación al servicio del desarrollo nacional

De cuánto tiene que ser el salario mínimo, vital y móvil

El FreSU descalificó la última reunión del Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVyM) y reiteró que "hoy se necesitan $3.065.161 para cubrir las nueve necesidades vitales que establecen la Constitución Nacional y la Ley de Contrato de Trabajo".

Aguiar explicó que "el Índice FreSU fue elaborado con datos del Indec, pero ponderado según las necesidades de las y los trabajadores, demostrando que un trabajador necesita más de 3 millones de pesos por mes para vivir dignamente" y agregó: "Vamos a seguir luchando por ello. Porque cada peso que le falta a los trabajadores se lo quedó un puñado de empresas con la transferencia de recursos que hizo este gobierno, que lleva acumulados $69 billones de pesos".

Al respecto, Biró sostuvo que "los que integran el gobierno no van al supermercado y son tan cínicos y salvajes que tienen pisado el salario mínimo en un nivel que no alcanza a cubrir ni una de las necesidades que establece la Constitución y la ley laboral".

Para determinar el valor que debiera ser el SMVyM, tomaron como referencia los costos necesarios para cubrir las nueve necesidades vitales establecidas por ley:

Alimentación adecuada: $653.231

Vivienda digna: $609.613

Educación: $279.529

Vestimenta: $146.631

Salud: $373.934

Transporte, esparcimiento y vacaciones: $665.055

Previsión social: $337.168

La secretaria general de Trabajadores Viales, Graciela Aleñá, manifestó la necesidad de "luchar por los salarios y defender los convenios colectivos" en tanto que la titular de la FESPROSA (profesionales de la salud), María Fernanda Boriotti, indicó que "el ataque que sufren las universidades es el mismo ataque que sufre la Salud y las vías navegables porque la política de este gobierno es destruir puestos de trabajo y expulsarnos de una vida digna y ante eso vamos a seguir luchando".