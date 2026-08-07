La CGT marcha a Plaza de Mayo: ¿cómo sigue el plan de lucha contra el Gobierno?

n la mesa chica de la Confederación General del Trabajo (CGT) hay otro clima. No porque se hayan terminado las diferencias, sino porque la movilización de ayer le da otras perspectivas de cara a un segundo semestre que presumen mucho más conflictivo. Una fuente cegetista señaló a iProfesional que "el modelo económico libertario beneficia a unos pocos" y remarcó que "anoche, tanto en el Congreso como en la calle -que es lo más importante-, quedó demostrado que hay resistencia".

Sin embargo, puertas adentro las internas continúan. En el mismo día en que se está desarrollando una nueva marcha de San Cayetano, bajo la consigna "Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo", algunos dirigentes cuestionaron a la conducción de la central obrera por "la poca presencia" en la Plaza de los dos Congresos. Si bien se vieron carteles y manifestantes de diferentes organizaciones gremiales, las tribus críticas señalaron que "los triunviros (Cristian Jerónimo, Jorge Sola y Octavio Argüello), debían estar ahí, con la gente, durante todo el día, bancando la parada y saliendo por todos los medios de comunicación".

Peregrinación de Liniers a Plaza de Mayo: ¿Protocolo Antipiquete?

"Punto aparte, ahora a marchar", resumió el vocero gremial poniendo todas las fichas en otra jornada de reclamos. En realidad, la organización de la movilización de hoy está a cargo de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) que, junto con la CGT, las dos CTA (Autónoma y de los Trabajadores), organizaciones sociales, espacios como el FreSu (Aceiteros y ATE, entre otros) y partidos políticos, marchan este viernes desde Liniers hacia Plaza de Mayo. Se estima que el ministerio de Seguridad realizará un fuerte operativo en la Plaza de Mayo con la disposición del Protocolo Antipiquete.

El acto central se realizará a las 13 frente a la Casa Rosada. Esta es la décima movilización desde la primera que hicieron los movimientos sociales en 2016, durante el gobierno de Mauricio Macri y que ocurre en paralelo a la peregrinación de fieles católicos al santuario del patrono del pan y el trabajo.

Los reclamos pasan por la eliminación del Salario Social Complementario y el cierre del programa Volver al Trabajo, que desde este mes deja sin su único ingreso fijo a más de 900.000 trabajadores de la economía popular. Además, reiterarán su rechazo a la Ley de Modernización Laboral y exigirán una suba del Salario Mínimo, Vital y Móvil como así también de las jubilaciones.

Paros y movilizaciones: Pymes, industriales y la Iglesia

En los pasillos gremiales hay optimismo por el resultado de estas dos jornadas de protestas, que continuarán el miércoles de la semana que viene con un paro nacional universitario en reclamo de la aplicación de la ley de financiamiento y un urgente aumento salarial, tanto para profesiones como para no docentes. La medida de fuerza cuenta con el aval de la CGT.

Además, se prevé para el 20 de agosto una movilización al ministerio de Economía, con la intención de visibilizar el problema de las familias endeudadas en el sistema formal e informal de la economía. En este punto, las fuentes consultadas advirtieron que las últimas declaraciones del titular del Palacio de Hacienda, Luis Caputo, criticando a los empresarios "no cayeron nada bien" y podrían ser utilizados como disparador de demandas del sector. "Las Pymes están que arden, pero necesitamos que los grandes empresarios digan que este modelo no sirve y está agotado", ampliaron. El titular de la UTEP, Alejandro Gramajo, explicó que "hay 7 millones de personas que dejaron de ser sujetas de crédito por no haber podido pagar los préstamos tomados" e incluye a quienes se endeudan fuera del circuito bancario, sobre todo en barrios populares.

También en esa línea está proyectada la marcha del 2 de septiembre, en coincidencia con el Día de la Industria, para alertar sobre la caída de la actividad productiva y la pérdida de empleo en el sector. La hoja de ruta continúa con la participación de la Semana Social que la Comisión Episcopal de Pastoral Social, que realizará en Córdoba entre el 4 y el 6 de septiembre. En paralelo, continuarán las reuniones del consejo directivo cegetista para darle continuidad al plan de lucha.