La tienda de indumentaria sorprendió con importantes rebajas en abrigos, sweaters en promoción y una selección especial para todas las edades

Importante: el descuento en Coto se aplica en el checkout, verificar el precio final antes de concretar la compra.

Precios de indumentaria van desde $7.000 (remeras) a $50.000 (tapados), con opciones para toda la familia.

Coto ofrece indumentaria con hasta 60% de descuento y 3 cuotas en prendas de abrigo, sweaters y más.

El sector de indumentaria de Coto cuenta con prendas para mujeres, hombres, niños y adolescentes, además de accesorios y algunas opciones de calzado. Entre las ofertas se destacan productos con descuentos de hasta el 70%.

Entre las principales promociones se destacaron las camperas, chalecos y prendas de abrigo. Según los precios observados durante la visita, algunas opciones comenzaban en torno a los $23.000, mientras que otros modelos tenían valores de entre $30.000 y $47.000 antes de considerar las promociones indicadas.

La oferta, que se puede aprovechar tanto en sucursales físicas como en la tienda digital, incluye diferentes diseños, colores y talles. Entre las alternativas había camperas tipo bomber, modelos acolchados, prendas desmontables y opciones más largas.

Uno de los modelos relevados tenía un precio de $43.000 y se encontraba disponible en distintos talles. También se mostraron camperas tipo bomber a $47.000 y otro modelo desmontable a $37.000.

La promoción contempla un 60% de descuento y, según lo señalado en el video, la posibilidad de acceder a tres cuotas sin interés en determinados productos y bajo las condiciones de la oferta.

Camperas desde $26.000 y diferentes modelos de abrigo

Entre las opciones de menor precio apareció una campera que se ofrecía a $26.000. El modelo se podía guardar dentro de una pequeña bolsa, una característica que permite reducir su volumen para transportarla.

También se encontraron otras alternativas a $33.000, $35.000 y $36.000, con diferentes diseños y colores. En el sector había prendas negras, beige, marrones, grises y otras tonalidades.

Otro modelo tipo cuero se ofrecía a $47.000, mientras que una alternativa en color chocolate tenía un precio de $35.000. En este caso, se destacó que había talles amplios, incluyendo al menos un modelo identificado como talle 50.

Además, pueden aprovecharse prendas largas de abrigo, modelos cortos y opciones con botones o cierre. En algunos casos, los productos estaban disponibles en varios colores. Entre los tapados se observó uno de $51.000, con versiones en diferentes tonos, mientras que otro modelo corto tenía un precio inferior.

Sweaters y prendas desde $15.000

La oferta de indumentaria no se limitaba a las camperas. En el sector también había sweaters desde $15.000, con diferentes diseños y materiales.

Uno de los modelos relevados tenía formato tipo hoodie y cordón, mientras que otros presentaban tejidos y diseños más tradicionales. También se encontraron sweaters a $23.000, algunos incluidos dentro de las promociones vigentes.

En determinados productos se mencionaban descuentos específicos. Por ejemplo, una de las prendas mostradas durante la recorrida tenía un 30% de descuento.

La variedad incluía distintos talles y colores. También se observó una tabla de talles para facilitar la elección de las prendas, una herramienta especialmente relevante debido a que, según la recorrida, algunos modelos podían presentar diferencias en el calce dependiendo del corte.

Pantalones sastreros desde $20.000

Otro de los sectores recorridos fue el de pantalones. Allí se encontraron modelos sastreros por aproximadamente $20.000, incluidos diseños pinzados y diferentes colores. También había pantalones a $22.000, mientras que otros productos tenían precios cercanos a los $24.000.

Uno de los modelos mostrados era de color chocolate o bordó y tenía un precio de $24.000. En otro caso, un pantalón sastrero se ofrecía por $20.000 y estaba disponible en distintos talles.

Durante la recorrida se mostró además un talle XL para comparar las dimensiones de la prenda con otros tamaños. La experiencia permitió observar que el calce podía variar según el corte y el modelo.

En este sentido, el sector contaba con una tabla de talles para que los clientes pudieran consultar las medidas antes de elegir la ropa.

Remeras y calzas desde $7.000

Dentro del sector de indumentaria también se encontraron productos con precios inferiores a los de las prendas de abrigo. Las remeras aparecían entre las alternativas más económicas, con algunos modelos desde aproximadamente $7.000 y otros de $8.400.

También había calzas por $13.000, mientras que un modelo de calza más abrigado, confeccionado con algodón y lycra, tenía un precio de $20.200.

Otra de las prendas relevadas fue una musculosa tejida a $12.000, pensada principalmente para temporadas de temperaturas más elevadas o períodos de transición.

La oferta se completaba con prendas básicas y diferentes colores, con disponibilidad que podía variar según el talle y el stock de cada sucursal.

Pijamas, batas y ropa para dormir

El sector también contaba con pijamas, batas y prendas para dormir. Durante la recorrida se encontraron conjuntos completos por aproximadamente $30.000.

Algunos modelos incluían pantalón y parte superior, mientras que también había batas con precios cercanos a los $29.000.

Los productos estaban disponibles en diferentes colores, entre ellos rosa, gris y tonalidades verdes suaves.

Además, se observaron gorros a $7.000 y otras prendas complementarias dentro del mismo sector.

La variedad permitía encontrar opciones tanto para adultos como para niños, aunque los talles disponibles dependían del producto.

Ropa para niños y adolescentes

La propuesta de ropa barata en Coto también alcanzaba al segmento infantil. Durante el recorrido se mostraron camperas para niños desde aproximadamente $23.000.

Uno de los modelos exhibidos estaba forrado en su interior y se encontraba dentro de las promociones mencionadas para las prendas de abrigo.

También había conjuntos y otras prendas identificadas con talles infantiles. Uno de los productos correspondía al talle 14, aunque durante la recorrida se señaló que algunos modelos podían tener un calce similar a talles de adultos pequeños.

La sección incluía además ropa para adolescentes y diferentes alternativas para hombres y mujeres.

Camisas, blazers y ropa para completar el look

Entre las prendas de vestir también aparecieron camisas a $27.000, con diferentes diseños y colores. Había modelos rayados, blancos, negros y combinaciones con beige.

Según la información registrada durante la recorrida, algunas camisas llegaban hasta el talle XL y contaban con una tabla de talles para consultar las medidas.

También se encontraron blazers por $40.000. Había modelos largos y cortos, aunque se aclaró que algunas de estas prendas tenían un tejido más liviano.

La variedad permitía combinar estas prendas con los pantalones sastreros y otras opciones disponibles en el mismo sector.

Carteras y accesorios también forman parte de la oferta

Además de indumentaria, el sector contaba con carteras, neceseres y otros accesorios.

Algunas carteras tenían precios de alrededor de $35.000, mientras que determinados neceseres se ofrecían por aproximadamente $22.500 o $29.000, dependiendo del modelo.

También había accesorios y prendas complementarias distribuidas en distintos sectores del local.

La oferta incluía productos para diferentes edades y categorías de indumentaria, por lo que el recorrido abarcó ropa femenina, masculina, infantil y juvenil.

Coto tiene probadores para elegir los talles

Uno de los aspectos destacados durante la recorrida fue la posibilidad de probarse las prendas antes de comprarlas.

La sucursal visitada contaba con probadores y, según lo mostrado durante el video, los clientes podían ingresar con varias prendas para verificar el talle y el calce.

La disponibilidad de los probadores permite comprobar las diferencias entre modelos, especialmente en prendas como pantalones, camperas y blazers, donde el tamaño puede variar de acuerdo con el diseño.

También se recomendó consultar la tabla de talles disponible en el sector y tomar las medidas correspondientes para elegir la prenda adecuada.

Cómo se aplica el descuento en la compra

Uno de los datos más relevantes de la recorrida apareció al momento de realizar la compra.

Según se explicó en el video, algunos productos podían mostrar un precio determinado en el sector de ropa, pero el descuento se aplicaba al llegar al checkout, es decir, durante la instancia final de la compra.

Como ejemplo, se mostró una prenda cuyo precio aparecía inicialmente cercano a $40.000, pero que finalmente quedaba en alrededor de $20.000 luego de aplicarse la promoción.

Por ese motivo, durante la recorrida se recomendó verificar el precio final antes de confirmar la operación, ya que el valor promocional podía reflejarse recién en el último paso.

Las condiciones y vigencia de las promociones pueden variar según la sucursal, el producto, el medio de pago y el stock disponible.

Una oferta que incluye ropa de invierno y prendas de media estación

Aunque la recorrida se realizó fuera de la temporada invernal, la sección de indumentaria todavía contaba con una amplia cantidad de camperas, tapados, chalecos y prendas de abrigo.

Los precios observados partían de aproximadamente $23.000 para algunas camperas infantiles, mientras que había modelos para adultos de entre $26.000 y más de $50.000, dependiendo del diseño.

A esto se sumaban sweaters desde $15.000, pantalones desde $20.000, calzas desde $13.000, remeras desde $7.000 y otros productos de indumentaria.

La disponibilidad de cada artículo está sujeta al stock de la sucursal y a las condiciones de las promociones vigentes.

En el caso de la sucursal de Coto de Ciudadela, la recorrida permitió identificar una oferta que abarcaba distintos tipos de prendas y rangos de precios. Entre los principales productos relevados aparecieron camperas con hasta 60% de descuento, sweaters, pantalones, pijamas, camisas, blazers, calzas, remeras, batas, ropa infantil y accesorios.

La recomendación principal surgida de la visita fue revisar el precio final en el checkout para comprobar que la promoción correspondiente se haya aplicado correctamente antes de finalizar la compra.