Jubilados y pensionados pueden acceder a descuentos en supermercados durante septiembre de 2026, con beneficios de hasta 20% según el comercio

Los descuentos para jubilados y pensionados en supermercados continúan durante septiembre de 2026 a través de beneficios ofrecidos por las principales cadenas y promociones adicionales de entidades bancarias. Las condiciones varían según el comercio, el día de compra, el medio de pago y, en algunos casos, la inscripción en programas de beneficios.

Entre las cadenas que mantienen promociones para adultos mayores y titulares de prestaciones previsionales se encuentran Coto, Carrefour, Jumbo, Disco, Vea, Día y Chango Más. Los descuentos parten del 10%, aunque el porcentaje, los topes y los productos incluidos dependen de cada establecimiento.

A estos beneficios pueden sumarse promociones bancarias. Los jubilados y pensionados que cobran sus haberes en determinadas entidades pueden acceder a reintegros adicionales al utilizar aplicaciones o tarjetas específicas. Entre los bancos que cuentan con promociones en supermercados aparecen Banco Nación, Banco Supervielle y Banco Provincia.

Por eso, para conocer el ahorro disponible, es necesario considerar tanto el beneficio otorgado por el supermercado como la promoción asociada al medio de pago. En algunos casos se puede utilizar directamente la tarjeta de débito vinculada al cobro previsional, mientras que otros descuentos requieren estar registrado en el programa de beneficios de la cadena.

Qué supermercados ofrecen descuentos para jubilados en septiembre

Durante septiembre, los principales supermercados mantienen distintos esquemas de descuentos dirigidos a jubilados y pensionados. En términos generales, los beneficios comienzan en el 10%, pero no todos funcionan bajo las mismas condiciones.

Coto, Carrefour, Jumbo, Disco, Vea, Día y Chango Más tienen promociones específicas para este segmento. Algunas contemplan determinados días de la semana, mientras que otras se encuentran disponibles durante todos los días, siempre que se cumplan los requisitos establecidos.

También existen diferencias en los topes. Algunas promociones no establecen un límite de reintegro, mientras que otras fijan montos máximos por operación o por mes. A su vez, determinadas cadenas ofrecen porcentajes superiores en categorías como limpieza y perfumería.

El medio de pago también puede modificar el ahorro final. Un mismo cliente puede acceder al descuento del supermercado y, si las condiciones lo permiten, sumar una promoción bancaria. Esto ocurre, por ejemplo, con determinados beneficios de Banco Nación y Banco Supervielle.

Descuentos para jubilados y pensionados en Coto

Coto ofrece un 10% de descuento para jubilados y pensionados mediante su programa de beneficios. De acuerdo con las condiciones informadas en el material de referencia, la promoción no establece un tope de reintegro.

El descuento comprende distintos rubros del supermercado, aunque existen productos y categorías excluidas. Entre las exclusiones mencionadas figuran carnes, electrodomésticos y determinadas marcas seleccionadas.

El beneficio propio de Coto puede combinarse con determinadas promociones bancarias, siempre que se cumplan las condiciones establecidas por cada entidad.

En el caso de los jubilados y pensionados que cobran sus haberes en Banco Nación, existe además un reintegro bancario del 5% mediante BNA+ MODO, sujeto al límite establecido por la entidad bancaria.

De esta manera, quienes utilicen este medio de pago pueden acceder a un descuento propio del supermercado y eventualmente sumar el reintegro correspondiente al banco, siempre que ambas promociones sean acumulables para la operación realizada.

Descuentos para jubilados y pensionados en Carrefour

Carrefour ofrece un 10% de descuento para mayores de 60 años y beneficiarios de ANSeS que se encuentren registrados en Mi Carrefour.

La promoción tiene un tope de hasta $35.000, por lo que el ahorro máximo dependerá del monto de la compra y de las condiciones vigentes al momento de utilizar el beneficio.

El descuento se aplica en línea de caja y alcanza a diferentes formatos de la cadena. Según las condiciones mencionadas en el material de referencia, el beneficio se encuentra disponible durante los primeros días de la semana.

Además del descuento propio de Carrefour, algunos clientes pueden acceder a promociones bancarias. Banco Nación incluye a Carrefour entre las cadenas alcanzadas por su esquema de reintegros para jubilados y pensionados que cobran sus haberes en la entidad.

Antes de realizar una compra, es necesario verificar si el descuento bancario se encuentra vigente para esa fecha y si puede acumularse con la promoción correspondiente de Carrefour.

Descuentos en Jumbo, Disco y Vea para jubilados

Jumbo, Disco y Vea, pertenecientes al grupo Cencosud, cuentan con un beneficio base del 10% de descuento para jubilados y pensionados.

Una de las características de esta promoción es que, según las condiciones indicadas, el descuento se aplica sin tope de reintegro. Esto permite que el beneficio no quede limitado por un monto máximo mensual o por operación dentro de las condiciones específicas informadas.

El esquema también contempla una promoción diferenciada para determinadas categorías. Los jubilados y pensionados pueden acceder a un 20% de descuento en productos de perfumería y limpieza, también sin límite de reintegro de acuerdo con las condiciones señaladas.

A este beneficio pueden agregarse promociones bancarias. Los clientes de Banco Supervielle cuentan con una promoción específica los martes en Jumbo, Disco y Vea.

El beneficio de Supervielle alcanza el 20% de descuento, con un tope de $25.000 para pagos con tarjeta de débito y de $15.000 cuando se utiliza QR.

En consecuencia, el ahorro disponible en estas cadenas depende del tipo de compra y del medio de pago elegido. Para aprovechar una promoción bancaria es necesario cumplir además con los requisitos definidos por el banco.

Descuentos para jubilados y pensionados en Día

Supermercados Día ofrece un 10% de descuento para jubilados y pensionados los lunes, mediante un sistema de reintegro.

La promoción establece un tope de $2.000 por transacción. El beneficio puede acumularse con determinadas promociones vigentes de la cadena, de acuerdo con las condiciones aplicables a cada operación.

Además del descuento para jubilados, los clientes de Día pueden utilizar las promociones correspondientes a ClubDIA, el programa de beneficios de la cadena. Estas ofertas pueden generar descuentos adicionales sobre productos seleccionados.

También existen promociones vinculadas con entidades bancarias. Los jubilados y pensionados que cobran sus haberes mediante Banco Provincia pueden acceder a beneficios específicos de Cuenta DNI cuando la promoción se encuentre habilitada para la sucursal y la operación correspondiente.

En este caso, es importante diferenciar entre el descuento destinado a jubilados y las promociones generales del programa de beneficios o de la entidad bancaria, ya que cada una puede contar con requisitos y topes propios.

Descuentos para jubilados y pensionados en Chango Más

Chango Más ofrece un 10% de descuento para jubilados y pensionados de lunes a domingo en las sucursales participantes.

El beneficio tiene un tope de $1.000 por operación y un límite acumulado de $15.000 por mes. Para acceder a la promoción se utiliza la tarjeta de débito asociada al cobro de la jubilación o pensión.

A diferencia de otras cadenas que concentran el beneficio en uno o determinados días de la semana, la promoción de Chango Más se encuentra disponible durante toda la semana, de acuerdo con las condiciones informadas.

Los clientes de Banco Supervielle pueden sumar un 20% de descuento los martes, mientras que Banco Nación también incluye a Chango Más entre los supermercados alcanzados por su esquema de reintegros mediante BNA+ MODO.

En estos casos, el porcentaje y el monto final de ahorro dependen del cumplimiento de las condiciones de cada promoción bancaria y de los límites establecidos por las entidades.

Cómo funcionan los descuentos para jubilados en supermercados

Los beneficios para jubilados y pensionados no tienen una modalidad única. Algunas cadenas aplican el descuento directamente al momento de pagar, mientras que otras utilizan sistemas de reintegro.

También existen diferencias respecto del medio de identificación. En determinados supermercados alcanza con utilizar la tarjeta de débito vinculada al cobro de la jubilación o pensión, mientras que otras promociones requieren registrarse previamente en un programa de beneficios.

Por otra parte, los descuentos bancarios funcionan bajo condiciones específicas. El cliente debe utilizar el medio de pago indicado por la entidad y respetar los días, topes y canales establecidos.

Los límites pueden expresarse por compra, por transacción o por mes. Por eso, un porcentaje de descuento no necesariamente representa el ahorro máximo que podrá obtener un jubilado durante septiembre.

Qué tener en cuenta antes de hacer una compra

Antes de utilizar un descuento para jubilados en supermercados, conviene revisar cuatro aspectos principales:

El porcentaje de descuento ofrecido por cada cadena

ofrecido por cada cadena El día de vigencia de la promoción

de la promoción El tope máximo por operación o mensual

por operación o mensual El medio de pago requerido para acceder al beneficio

También es necesario comprobar si existen productos excluidos. En determinadas promociones no participan todas las categorías del supermercado, mientras que algunas ofrecen un porcentaje diferente para rubros específicos como perfumería y limpieza.

La posibilidad de combinar descuentos también depende de las condiciones de cada promoción. Un beneficio propio del supermercado puede coexistir con una promoción bancaria, pero esto no significa que todas las ofertas sean acumulables.

Por ese motivo, los jubilados y pensionados que quieran aprovechar las promociones durante septiembre de 2026 deben verificar las condiciones correspondientes al supermercado y al banco antes de concretar la compra.

Cuánto se puede ahorrar según cada supermercado

El porcentaje inicial de las promociones se ubica en torno al 10%, aunque las condiciones varían considerablemente entre cadenas.

En Coto, el beneficio informado es del 10% sin tope, mientras que Carrefour ofrece el mismo porcentaje para mayores de 60 años y beneficiarios de ANSeS registrados en Mi Carrefour, con un tope de $35.000.

En Jumbo, Disco y Vea, el descuento base es del 10% sin tope y existe además un beneficio del 20% para perfumería y limpieza. En Día, el descuento es del 10% los lunes, con un límite de $2.000 por transacción.

Por su parte, Chango Más aplica un 10% de lunes a domingo, con un máximo de $1.000 por operación y $15.000 acumulados por mes.

A estos beneficios pueden sumarse promociones de entidades como Banco Nación, Banco Supervielle y Banco Provincia, siempre que el cliente cumpla con los requisitos establecidos.

Los descuentos disponibles durante septiembre, por lo tanto, dependen de la combinación entre el supermercado elegido, el día de compra, el tipo de producto, el medio de pago y el banco donde se cobran los haberes previsionales.