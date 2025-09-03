Qué descuentos tiene Supermercado Carrefour en septiembre 2025 para JUBILADOS

Carrefour ofrece durante todo septiembre 2025 un amplio menú de promociones y descuentos. En particular, ofrece un importante descuento para jubilados

Apenas iniciado el mes, Carrefour Argentina, ya publicó el amplio menú de promociones bancarias y descuentos que estarán vigentes durante septiembre 2025. En particular, Carrefour Argentina ofrece un importante descuento para jubilados y pensionados de ANSES.

Carrefour: el descuento de septiembre 2025 para jubilados

Puntualmente, Carrefour ofrece dos tipos de descuentos para jubilados en septiembre 2025:

Todos los sábados y domingos de septiembre

15% de descuento Si sos beneficiario de ANSES y cobrás en tu cuenta de Mercado Pago

Tope mensual: $ 20.000

Comprando los días lunes, martes, miércoles, jueves y viernes

10% de descuento si sos parte de Mi Carrefour y beneficiaro de ANSES o mayor de 60 años

Tope de devolución: $20.000

Los restantes descuentos vigentes de Carrefour en septiembre 2025

A continuación, el listado de los restantes descuentos que ofrece Carrefour en septiembre 2025:

Todos los miércoles de septiembre:

10% de descuento en toda tu compra con Cuenta DNI

Acumulable con tu compra. Sin Tope

Todos los jueves de septiembre

20% de descuento en un pago con tarjeta Mi Carrefour prepaga. Sin tope de reintegro

Lunes y miércoles de septiembre

Hasta 3 Cuotas sin interés con Mercado Pago

Todos los lunes de septiembre

15% de descuento con Club La Nación, Sin tope de reintegro

Comprando todos los jueves de septiembre

15% de descuento en un pago con tarjetas de crédito Mastercard. Sin tope de reintegro

Comprando todos los jueves de septiembre

20% de descuento en un pago con tarjeta Mi Carrefour crédito, Sin tope de reintegro

Todos los lunes y martes de septiembre

15% de descuento pagando con tarjeta de crédito Mi Carrefour, Sin Tope, En el acto.

Todos los martes de septiembre

Te devolvemos 20% de descuento en cheques pesos Carrefour en tu compra de Frutas, Verduras, Quesos, Fiambres, Leches, Yogures, Postres Lácteos, Mantecas, Quesos Crema y Panadería.

Todos los miércoles de septiembre

30% de descuento con tarjetas de crédito Visa y Mastercard de Banco Nación

Exclusivo pagando con Modo. Tope semanal $ 12.000

Todos los jueves de septiembre

Si sos empleado/a público todos los jueves 15% de descuento en Alimentos secos, Congelados, Lácteos, Fiambres, Bebidas, Limpieza y Perfumería. Tope máximo de descuento mensual $ 20.000

Todos los miércoles de septiembre

Si sos empleada/o público todos los miércoles 15% de descuento en Alimentos secos, Congelados, Lácteos, Fiambres, Bebidas, Limpieza y Perfumería. Tope máximo de descuento mensual $ 20.000

Todos los lunes, sábados y domingos de septiembre

5% de descuento en toda tu compra con Mercado Pago, Sin Tope

Exclusivo con dinero en cuenta. Acumulable con todas las promos.

Todos los miércoles de septiembre

35% de Ahorro con tarjeta débito y en un pago con tarjeta de crédito. Tope de devolución (POR MES Y POR CUENTA) $ 20.000

Todos los sábados y domingos de septiembre

25% de descuento con tarjetas de crédito Visa y Mastercard de BBVA

Exclusivo cuenta sueldo y pagando con Modo. Tope mensual: $ 20.000

Todos los lunes de septiembre

15% de descuento con tarjetas de débito, prepaga y crédito Mastercard Contactless

Tope: $3.000 por compra

Todos los miércoles de septiembre

20% de descuento con todas las tarjetas de crédito en un Pago de Macro

Exclusivo pagando con Modo desde la app de Macro. Tope mensual $ 15.000

Programando la entrega de tu pedido para los días miércoles de septiembre

20% de descuento en un pago con tarjeta de débito y crédito Visa del Banco Patagonia

Tope de devolución: $12.500

Todos los días

4 cuotas cero interés pagando con Naranja X para toda la compra

Programando la entrega de tu pedido para los días miércoles de septiembre

30% de descuento en un pago con tarjetas de crédito Visa o Matercard de Banco Nación

Tope de devolución: $12.000

Comprando los días viernes, sábado, domingo, lunes, martes y miércoles

15% de descuento en tu compra del super pagando con tarjeta Mi Carrefour prepaga

Sin tope de reintegro

Comprando los días viernes, sábado, domingo, lunes, martes y miércoles de septiembre

15% de descuento en tu compra del super pagando con tarjeta Mi Carrefour crédito

Sin tope de reintegro

Todos los lunes de septiembre

25% de descuento pagando con tu celular Vía NFC

Tope: $8.000 por compra

Todos los viernes de septiembre

25% de descuento en un pago con tarjeta de crédito Visa de Banco Santander

Exclusivo pagando con Modo. Tope mensual $ 20.000

Todos los viernes de septiembre

10% de descuento en toda tu compra acumulable con todas las promos

Sin Tope. Exclusivo con dinero en cuenta.

Jueves, viernes, sábado y domingo

3 cuotas sin interés pagando con Tarjetas de crédito Visa y Mastercard

Pagando con tarjetas del Banco Galicia

Todos los sábados y domingos de septiembre

Comprando en:

3 cuotas sin interés en toda tu compra con tarjeta de crédito Mi Carrefour

Todos los jueves de septiembre

15% de descuento en toda tu compra acumulable con todas las promos

Sin Tope, Exclusivo con dinero en cuenta.