Moretti cuestionó al Gobierno por la crisis industrial, criticó las ausencias en el Día de la Industria y reclamó medidas para sostener el empleo fabril

La celebración del Día de la Industria encontró al sector fabril atravesando uno de sus momentos más complejos del año. La Unión Industrial Argentina (UIA) reunió este miércoles a más de 200 empresarios en la planta del laboratorio Elea Phoenix, en Malvinas Argentinas, con una agenda marcada por la actividad, los impuestos y la competitividad.

El encuentro, encabezado por el presidente de la entidad, Martín Rappallini, se desarrolla mientras los números de la industria muestran un retroceso. De acuerdo con la UIA, la producción acumuló una disminución del 2,2% durante el primer semestre. En paralelo, unas 52.000 personas dejaron de ocupar puestos de trabajo directos en el sector durante los últimos 12 meses.

Ese escenario terminó convirtiéndose también en el telón de fondo de las críticas hacia la administración de Javier Milei. Guillermo Moretti, vicepresidente de la UIA, cuestionó el rumbo adoptado por el Gobierno y reclamó respuestas para una actividad que, según planteó, no puede esperar una recuperación general de la economía para comenzar a recomponerse.

La UIA cuestiona al Gobierno por la crisis industrial y la ausencia de funcionarios

La representación oficial en el evento industrial quedó lejos de la jerarquía que inicialmente se esperaba. El jefe de Gabinete, Diego Santilli, tenía prevista su participación, pero finalmente no concurrió. Tampoco estuvieron presentes Milei ni el ministro de Economía, Luis Caputo.

La única presencia prevista del Poder Ejecutivo correspondió al secretario de Coordinación Productiva, Pablo Lavigne.

Para Moretti, la falta de funcionarios de primera línea resulta particularmente significativa frente a las dificultades que atraviesan las fábricas. El dirigente cuestionó que parte de la conducción nacional no tenga una comprensión suficiente de la realidad productiva.

"Esta gente no conoce el país, no sabe lo que es una fábrica", lanzó.

El cuestionamiento a Caputo

Moretti también dirigió sus cuestionamientos hacia la política económica y, en particular, hacia la figura de Caputo. Sin mencionarlo inicialmente de manera directa, lo describió en términos muy críticos por su perfil vinculado a las finanzas y por el nivel de endeudamiento del país. "Estamos manejados por un endeudador, un trader que no sabe lo que es un torno", afirmó.

A continuación, el vicepresidente de la UIA puso como referencia la evolución de las finanzas personales del ministro y la contrastó con el endeudamiento argentino.

"Debe saber mucho de finanzas porque sus finanzas personales aumentaron un año un 37% en dólares. Y a la Argentina en ese año la endeuda. ¿Por qué no usará lo mismo que usa para él para nuestro país?", lanzó.

Qué sectores ve con mejores perspectivas

El diagnóstico de Moretti no fue idéntico para todas las actividades económicas. El dirigente reconoció que existen ramas que vienen mostrando una dinámica diferente y que, según señaló, forman parte de las áreas en las que el Gobierno concentra sus apuestas.

Entre ellas ubicó el agro, la minería y el petróleo. Sin embargo, marcó una diferencia con respecto al conjunto de la industria, que considera especialmente afectado por la coyuntura: "En su conjunto está en una situación muy, muy difícil".

A partir de ese diagnóstico, la UIA reclama que el Gobierno adopte medidas orientadas a recuperar la producción y sostener el empleo industrial. La preocupación empresarial combina así dos efectos de la actual coyuntura: la caída de la actividad fabril y su impacto sobre los puestos de trabajo.

La discusión se da además en torno a cuestiones que exceden la evolución mensual de la producción. En el encuentro del Día de la Industria, los empresarios pusieron entre los principales desafíos la carga tributaria, las condiciones de competitividad y el rumbo que tomará la actividad económica.