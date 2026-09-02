Caputo anunció un proyecto para licitar 5.000 kilómetros de ruta "con impuesto cero"

El ministro de Economía destacó la importancia de "bajar impuestos, reducir regulaciones, bajar el costo financiero y mejorar la infraestructura"

El Gobierno prepara un proyecto de ley para enviar al Congreso con el objetivo de avanzar en la licitación de miles de kilómetros de rutas nacionales bajo un esquema que contempla una particularidad: las inversiones quedarían exentas de impuestos nacionales, provinciales y municipales.

El anuncio lo realizó el ministro de Economía, Luis Caputo, durante su exposición en el evento "Vientos de Cambio", organizado por la Fundación Libertad y Progreso.

Aunque inicialmente se mencionaron más de 5.000 kilómetros de rutas, el ministro habló de una licitación de 6.000 kilómetros bajo este nuevo esquema.

La iniciativa forma parte de la estrategia oficial para impulsar inversiones en infraestructura y reducir los costos asociados a la construcción y mantenimiento de las rutas. Caputo volvió a plantear que la competitividad de la economía no depende únicamente del nivel del dólar.

El proyecto que Luis Caputo llevará al Congreso

"La cosa no pasa por el tipo de cambio, pasa por bajar impuestos, reducir regulaciones, bajar el costo financiero y mejorar todo lo que es infraestructura", afirmó.

El ministro adelantó que el Gobierno buscará establecer un régimen impositivo especial para las inversiones vinculadas con estos corredores viales.

"Una cosa que vamos a estar haciendo, y que estoy seguro que vamos a contar con el apoyo de los gobernadores para esto porque coinciden que la inversión en ruta e infraestructura es fundamental, es que todo lo que sea inversión de miles de kilómetros vamos a proponer que sea a cero impuesto nacional, provincial y municipal, de manera que se genera más incentivo y que sea más barato todo este proceso de desarrollo y que se haga más rápido", sostuvo Caputo.

La propuesta apunta, de esta manera, a reducir la carga tributaria sobre los proyectos para mejorar su rentabilidad y acelerar las obras. El anuncio se suma al proceso de concesión y privatización de rutas nacionales que lleva adelante el Ejecutivo a través del esquema de Corredores Viales.

En los últimos días, el Ejecutivo formalizó la concesión de ocho tramos de rutas nacionales, dentro del proceso de privatización de la empresa estatal Corredores Viales.

Los corredores adjudicados en esta etapa comprenden más de 3.900 kilómetros y atraviesan distintas regiones del país. Con esta nueva tanda, el Gobierno ya acumula más de 9.000 kilómetros de rutas adjudicados entre los diferentes tramos que fueron licitados.

Los corredores incluidos en la última etapa atraviesan Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Santiago del Estero, Salta, Jujuy, Tucumán, Corrientes, Mendoza, Misiones y Chaco.

El nuevo proyecto que anticipó Caputo buscará ampliar este proceso y sumar otros miles de kilómetros bajo un esquema en el que la eliminación de impuestos funcionaría como incentivo para atraer capital privado hacia la infraestructura vial.

El anuncio también estuvo acompañado por una defensa del proceso de concesiones frente a los cuestionamientos por las condiciones actuales de las rutas nacionales.

Caputo apuntó contra las administraciones anteriores y cuestionó las críticas recibidas por el Gobierno. "Verlos criticar me parece cómico", lanzó el ministro, en referencia a quienes cuestionan la situación de la infraestructura vial después de años de gestión estatal.

La apuesta oficial es que el ingreso de capital privado, junto con un esquema de menor carga tributaria y concesiones de largo plazo, permita acelerar las inversiones y mejorar la infraestructura sin que el Estado deba asumir todo el costo de las obras.

Caputo respondió a las críticas de los industriales

Uno de los momentos más fuertes de la presentación se produjo cuando Caputo respondió a las críticas formuladas desde la industria, en particular a las declaraciones del vicepresidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Guillermo Moretti, quien había cuestionado la orientación del Gobierno.

"Me toca defender los intereses de 48 millones de argentinos, no de algunos empresarios en particular. Teníamos una industria que estaba subsidiada en demanda final. El costo de los productos valía entre dos y 10 veces lo que valía afuera. Desde el punto de vista moral, nos parece injusto", sostuvo el ministro.

Moretti había planteado previamente: "Estamos manejados por un trader. Esta gente no sabe de industria".

Caputo respondió que mantiene un diálogo habitual con representantes del sector y rechazó la idea de que el Gobierno no tenga contacto con los industriales.

"Al contrario de lo que dijo esta persona, tengo todas las semanas reuniones con diferentes actores de la industria, de todas. La reacción de la mayoría de los empresarios es que entienden que tiene que haber un cambio", afirmó.

Según el ministro, el nuevo escenario obliga a las empresas a modificar su estrategia y competir en condiciones diferentes a las del pasado.

"Los industriales ahora tienen que hacer cosas que no están acostumbrados a hacer. Tienen que invertir. El modelo financiero era el anterior", señaló.

La definición provocó aplausos entre los asistentes, especialmente cuando Caputo cuestionó que los consumidores argentinos tengan que pagar precios significativamente superiores a los del resto del mundo.

"Es necesario invertir y competir", sostuvo. Y ante la acusación de que es un "trader", respondió: "No me lo tomo a mal".