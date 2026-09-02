Los industriales hicieron mención a la pérdida de empleo. "Estamos manejados por un trader que no sabe de industria", dijo el vice de la UIA

Tras su participación en el G20 de Finanzas en Carolina del Norte, el ministro de Economía, Luis Caputo, volvió al país y expuso en el foro "Vientos de Cambio", organizado por Libertad y Progreso, donde defendió el rumbo de la gestión y cuestionó las críticas de parte del sector industrial.

Durante una presentación centrada en la "reconstrucción de la Argentina", Caputo destacó la importancia de recuperar el respeto por la propiedad privada y trazó un paralelismo con experiencias como el default y el corralito.

"No tenemos mercado de capitales y no tenemos ahorro porque las heridas quedan", sostuvo el ministro, en momentos en que el costo del financiamiento y el endeudamiento de los hogares, junto con el aumento de la morosidad, ocupan un lugar central en la discusión económica.

Caputo había viajado a Estados Unidos acompañado por el presidente del Banco Central, Santiago Bausili; el secretario de Política Económica, José Luis Daza; y el vicepresidente del BCRA, Vladimir Werning. Durante su estadía mantuvo encuentros con el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, y la titular del FMI, Kristalina Georgieva.

Luis Caputo habló del dólar y anticipó una inflación en baja

En otro tramo de su exposición, el ministro relativizó la importancia del tipo de cambio como factor determinante de la competitividad.

"La competitividad no pasa por el tipo de cambio, si está o no a 1500 pesos, sino que pasa por bajar regulaciones, el costo del financiamiento y mejorar la infraestructura", afirmó.

También se refirió a la evolución de los precios y sostuvo que la inflación continuará descendiendo, más allá de las variaciones que pueda mostrar el dato mensual.

"Mientras sigamos por la ortodoxia fiscal no importa si da 1,8 o 1,6%", enfatizó.

El cruce con los industriales de la UIA

Uno de los momentos más fuertes de la presentación se produjo cuando Caputo respondió a las críticas formuladas desde la industria, en particular a las declaraciones del vicepresidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Guillermo Moretti, quien había cuestionado la orientación del Gobierno.

"Me toca defender los intereses de 48 millones de argentinos, no de algunos empresarios en particular. Teníamos una industria que estaba subsidiada en demanda final. El costo de los productos valía entre dos y 10 veces lo que valía afuera. Desde el punto de vista moral, nos parece injusto", sostuvo el ministro.

Moretti había planteado previamente: "Estamos manejados por un trader. Esta gente no sabe de industria".

Caputo respondió que mantiene un diálogo habitual con representantes del sector y rechazó la idea de que el Gobierno no tenga contacto con los industriales.

"Al contrario de lo que dijo esta persona, tengo todas las semanas reuniones con diferentes actores de la industria, de todas. La reacción de la mayoría de los empresarios es que entienden que tiene que haber un cambio", afirmó.

Según el ministro, el nuevo escenario obliga a las empresas a modificar su estrategia y competir en condiciones diferentes a las del pasado.

"Los industriales ahora tienen que hacer cosas que no están acostumbrados a hacer. Tienen que invertir. El modelo financiero era el anterior", señaló.

La definición provocó aplausos entre los asistentes, especialmente cuando Caputo cuestionó que los consumidores argentinos tengan que pagar precios significativamente superiores a los del resto del mundo.

"Es necesario invertir y competir", sostuvo.

Y ante la acusación de que es un "trader", respondió: "No me lo tomo a mal".

La economía a dos velocidades

Caputo también abordó las diferencias en el desempeño entre los distintos sectores de la economía y reconoció que la Argentina atraviesa un proceso de crecimiento "a dos velocidades".

El ministro consideró que esa dinámica es "obvia", aunque pidió no interpretarla necesariamente como algo negativo. En cambio, puso el foco en las actividades que muestran mayor expansión y destacó que las exportaciones se encuentran en niveles récord.

También remarcó las oportunidades de inversión que genera el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y buscó ampliar la mirada sobre los sectores alcanzados.

"No es sólo energía y minería", afirmó.

En ese sentido, mencionó al campo, las manufacturas de origen industrial y las pymes exportadoras como parte de los sectores que pueden aprovechar el nuevo escenario.

"Son muchos sectores los que están generando este contexto", agregó.

Sobre el escenario financiero internacional, Caputo advirtió por el nivel que alcanzaron las tasas de largo plazo.

"Hace muchos años que no veíamos la tasa de largo en los niveles actuales", planteó.

El ministro también se refirió al impacto del conflicto en Medio Oriente y consideró que la Argentina enfrenta este nuevo shock externo desde una posición de mayor fortaleza gracias al ordenamiento de sus principales variables macroeconómicas.

La referencia a la guerra generó una nueva reacción favorable entre los asistentes, en lo que fue uno de los momentos de mayor respaldo al ministro durante su exposición.