La escala también contempla otros puestos y adicionales por antigüedad, zona desfavorable y condiciones específicas de cada actividad rural

Los trabajadores rurales comprendidos en el Régimen Nacional de Trabajo Agrario tienen en septiembre de 2026 un nuevo salario básico, de acuerdo con la escala salarial acordada por la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) y las entidades representativas del sector empleador en el ámbito de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario (CNTA). El acuerdo establece aumentos escalonados para julio, agosto, septiembre y octubre de 2026. Para la categoría Peón General, el salario básico mensual es de $1.216.369,67 en septiembre y llegará a $1.248.297,96 en octubre, último tramo previsto en esta etapa de actualización.

La nueva escala alcanza al personal permanente de prestación continua comprendido en el Régimen Nacional de Trabajo Agrario y establece valores diferentes según la categoría y actividad desarrollada.

Cuánto cobra un peón rural en septiembre de 2026

El sueldo básico de un peón rural UATRE en septiembre de 2026 es de $1.216.369,67 mensuales para la categoría Peón General.

La actualización se aplica de manera escalonada. El salario básico de esta categoría había quedado establecido en $1.144.473,80 para julio y pasó a $1.183.074,33 en agosto. En septiembre alcanza los $1.216.369,67 y en octubre llegará a $1.248.297,96.

En consecuencia, entre julio y octubre de 2026 el salario básico mensual del Peón General aumentará en $103.824,16.

El importe corresponde al salario básico y no necesariamente representa el total que percibirá cada trabajador, ya que pueden corresponder adicionales según la antigüedad, la zona donde presta servicios, la categoría y las tareas realizadas.

Cómo queda la escala salarial UATRE 2026

La escala salarial acordada para el Peón General establece un básico mensual de $1.144.473,80 en julio, $1.183.074,33 en agosto, $1.216.369,67 en septiembre y $1.248.297,96 en octubre de 2026.

El cronograma contempla así cuatro etapas consecutivas de actualización. El valor correspondiente a octubre será el último incremento previsto dentro de esta escala.

La paritaria también fija remuneraciones específicas para otras categorías y actividades del trabajo rural, por lo que los importes no son iguales para todos los trabajadores comprendidos en el régimen.

A quiénes alcanza el aumento de UATRE

La actualización corresponde al personal permanente de prestación continua alcanzado por el Régimen Nacional de Trabajo Agrario.

Además del Peón General, la normativa contempla distintas categorías vinculadas con las tareas agropecuarias, entre ellas:

Tractoristas y maquinistas

Trabajadores de establecimientos porcinos

Personal dedicado a la aplicación de productos fitosanitarios

Trabajadores de la actividad del cáñamo y del riego presurizado

También se establecieron cronogramas diferenciados para determinadas actividades, como la olivícola y el personal de alambrado en Chubut y Santa Cruz.

Por lo tanto, para determinar el salario mínimo que corresponde a cada trabajador es necesario considerar la actividad, la categoría y las funciones efectivamente desarrolladas.

Qué adicionales puede cobrar un trabajador rural

El salario básico fijado por la CNTA constituye el piso correspondiente a cada categoría. Sobre ese importe pueden aplicarse adicionales establecidos por el Régimen de Trabajo Agrario.

Entre ellos se encuentra la bonificación por antigüedad. También puede corresponder el adicional por zona desfavorable y, para los trabajadores de determinadas provincias patagónicas, el adicional del 20% previsto por el régimen.

Estos conceptos pueden hacer que la remuneración final sea superior al básico establecido en la escala.

Qué deben tener en cuenta los empleadores

Los empleadores comprendidos en el Régimen Nacional de Trabajo Agrario deben respetar los salarios mínimos establecidos por la CNTA para cada categoría y período.

Para septiembre de 2026, un trabajador encuadrado en la categoría Peón General tiene como referencia un básico mensual de $1.216.369,67. Desde octubre, el mínimo correspondiente será de $1.248.297,96.

Al momento de liquidar los haberes también deben incorporarse los adicionales que correspondan y cumplirse las obligaciones vinculadas con aportes, contribuciones y demás conceptos laborales y de seguridad social.

El acuerdo contempla además una cuota de solidaridad del 2% sobre las remuneraciones básicas para los trabajadores no afiliados a UATRE, cuya retención está a cargo de los empleadores conforme a las condiciones establecidas en la normativa aplicable.

Cuándo se vuelve a discutir el salario rural

El acuerdo establece una actualización escalonada hasta octubre de 2026 y contempla la posibilidad de reabrir las negociaciones cuando cualquiera de las partes lo solicite, para analizar la evolución de las condiciones económicas y su incidencia sobre las remuneraciones.

La vigencia acordada se extiende, según la actividad, hacia 2027, aunque la cláusula de reapertura permite que las partes vuelvan a reunirse antes de que finalice el período establecido.

Cuánto aumentó el sueldo del peón rural durante 2026

Antes de esta actualización, el salario básico mensual del Peón General era de $1.000.908,17.

Con la nueva escala, pasó a $1.144.473,80 en julio, $1.183.074,33 en agosto y $1.216.369,67 en septiembre. En octubre alcanzará $1.248.297,96.

Así, el salario básico previsto para octubre será $247.389,79 superior al valor anterior de $1.000.908,17, sin considerar adicionales.

Qué salario cobra un peón rural en septiembre de 2026

En septiembre de 2026, el salario básico de un Peón General comprendido en UATRE es de $1.216.369,67 mensuales.

El monto corresponde al básico establecido por la CNTA y puede incrementarse con adicionales por antigüedad, zona desfavorable u otros conceptos que correspondan según la categoría y las condiciones de trabajo.

En octubre se aplicará el último tramo de la escala vigente, que llevará el básico mensual del Peón General a $1.248.297,96.

Cuánto cobran las otras categorías de trabajadores rurales en septiembre de 2026

Además del Peón General, la nueva escala salarial UATRE establece remuneraciones mínimas para las distintas categorías del personal permanente de prestación continua. Los valores corresponden al salario básico mensual y se aplican sin comida y sin SAC.

En septiembre de 2026, el Peón Único tiene un salario básico de $1.233.808,89, mientras que los peones de arroz, haras y cabañas tienen un básico de $1.236.359,64.

Para los ovejeros, el salario básico mensual de septiembre es de $1.246.198,42. En el caso de los trabajadores especializados, que comprende tareas como albañiles, mecánicos, cocineros y otras funciones específicas, el básico asciende a $1.280.836,64.

Los ordeñadores en explotaciones tamberas tienen un salario básico de $1.288.978,84 en septiembre. Cuando además cumplen funciones de carreros, el básico mensual alcanza $1.327.075,45.

Para los conductores tractoristas y maquinistas agrícolas, la escala establece un básico de $1.335.085,32 en septiembre, mientras que los mecánicos tractoristas tienen un salario básico de $1.401.773,57.

Entre las categorías jerarquizadas, los puesteros tienen un básico mensual de $1.321.926,24, los capataces de $1.453.595,02 y los encargados de $1.530.963,10.

Estos importes corresponden exclusivamente al salario básico. A ellos pueden sumarse las sumas no remunerativas previstas para cada categoría y los adicionales que correspondan, como antigüedad y zona desfavorable.

Salarios de otras actividades rurales en septiembre de 2026

El acuerdo salarial de UATRE también contempla escalas específicas para determinadas actividades rurales.

Para los tractoristas y maquinistas que trabajan exclusivamente en tareas de recolección y cosecha de granos, oleaginosas y arroz, el salario básico mensual de septiembre es de $1.842.414,58, más una suma no remunerativa de $20.189,92.

En la actividad porcina en criaderos, el Peón General tiene un básico de $1.232.279,15 y una suma no remunerativa de $13.503,81 durante septiembre.

Para quienes realizan aplicación de productos fitosanitarios, el salario básico del Peón Auxiliar asciende a $1.947.123,70, con una suma no remunerativa de $21.337,36.

En la actividad del cáñamo, el Operario de Campo No Calificado tiene un básico mensual de $1.316.010,82 y una suma no remunerativa de $14.421,37.

Para el personal de riego presurizado en Catamarca y La Rioja, el salario básico del Operador de Riego Presurizado alcanza $1.385.244,77, más $15.180,07 de suma no remunerativa.

La actividad olivícola tiene un cronograma diferenciado. Para septiembre de 2026, el Trabajador Calificado tiene un salario básico de $1.411.649,19, acompañado por una suma no remunerativa de $37.999,53.

También existe una escala específica para el personal de Alambrar de Stingl Walter Boris en Chubut y Santa Cruz. En septiembre, el Peón tiene un básico de $1.228.486,44 y una suma no remunerativa de $18.979,70.

Las sumas no remunerativas se reducen progresivamente en las distintas etapas del acuerdo, mientras que los salarios básicos aumentan hasta alcanzar los valores establecidos para octubre de 2026. Los importes varían según la actividad y la categoría, por lo que para determinar la remuneración correspondiente debe identificarse el encuadre específico del trabajador.