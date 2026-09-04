Los incrementos impactarán en los básicos desde septiembre a diciembre. También suben los adicionales. ATE insiste con mejoras en las condiciones laborales

La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) vive jornadas de tensión. Tras la suspensión de medidas de fuerza dispuestas por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), que amenazaban con afectar los vuelos nacionales e internacionales, se anunció una actualización de los salarios, justamente uno de los reclamos sindicales. Sin embargo, el incremento otorgado parece que no alcanzará para mitigar las demandas de la organización gremial, que podría reactivar el plan de lucha.

Los ceses de actividades previstos para este jueves y viernes fueron levantados a la espera de una convocatoria de la secretaría de Trabajo, que ahora estaría en duda ante la suba salarial otorgada. El titular de ATE, Rodolfo Aguiar, explicó que convocaban a una protesta por incumplimientos en los pagos adicionales desde enero y a la falta de respuesta oficial ante reclamos vinculados a mejoras en las condiciones laborales.

Subrayó que "el gobierno viene incumpliendo con los acuerdos paritarios y además ha desfinanciado las áreas operativas y de fiscalización en todos los aeropuertos", agregando que "los salarios están absolutamente deteriorados".

Cómo quedaron conformados los básicos según la categoría

Desde la ANAC informaron que, desde el 1° de este mes, el valor del módulo básico es de $2.098,97 para el régimen escalafonario fijado en el convenio colectivo de trabajo sectorial (Decreto 2314/2009 y su modificatorio 763/2024), estableciendo los siguientes básicos según la categoría:

Nivel A: $2.101.068,97

Nivel B: $1.824.004,93

Nivel C: $1.651.889,39

Nivel D: $1.477.674,88

Nivel E: $1.292.695,52

Nivel F: $1.190.115,99

Nivel G: $1.074.672,64

Nivel H: $959.229,29

Nivel I: $877.369,46

Nivel J: $808.103,45

Nivel K: $738.837,44

Nivel L: $646.482,76

Nivel M: $577.216,75

Asimismo, se fijaron las subas escalonadas en línea con la Administración Pública Nacional (APN):

Octubre: el valor del módulo subirá un 1,8% ($2.136,75)

($2.136,75) Noviembre sumará un 1,6% ($2.170,94)

($2.170,94) Diciembre tendrá un reajuste del 1,5% ($2.203,50)

Beneficios por nivel académico y especializaciones

A estos básicos hay que sumarle suplementos según agrupamiento, nivel académico y función desempeñada:

Adicionales por función directiva en las categorías superior: $1.365.694,83 para Nivel A y $1.185.603,20 para Nivel B.

Adicional por título universitario: Va de $735.374,14 para el Nivel A hasta $202.025,86 (Nivel M); en tanto que el título terciario oscila entre $525.267,24 (Nivel A) y $144.304,19 (Nivel M).

Asignaciones por función crítica: de $945.481,04 en Nivel A hasta $259.747,54 en Nivel M; y por función aeronáutica general, de $315.160,35 en Nivel A hasta $86.582,51 en Nivel M.

Suplemento por Densidad de Tráfico, para el personal aeronáutico según el volumen de operaciones anuales, representando un 10% extra del básico para aeropuertos con más de 20.000 operaciones y un 5% extra para los que operan entre 3.000 y 20.000 vuelos.

Cese de actividades en suspenso: qué pasará con las protestas

Se estima que la mejora salarial no conformará a la conducción de ATE, que además exige mejoras laborales y rechaza el desfinanciamiento del Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios (SSEI) y de las áreas de fiscalización. El gremio había convocado a un paro de 48 horas para este jueves y viernes en más de 27 aeropuertos del país (incluidos Ezeiza y Aeroparque), previsto originalmente con ceses de tareas de 9 a 12 y de 18 a 21 horas.

Este jueves, antes de convocar a las protestas, el ministerio de Capital Humano intimó al gremio a cumplir con la declaración de la aviación como "servicio esencial", exigiendo una prestación garantizada del 75% de las tareas.

Aguiar declaró que "nadie nos puede acusar de ser irrazonables. Siempre tuvimos en cuenta que brindamos un servicio esencial" y añadió: "Hemos decidido suspender las medidas de fuerza durante estos dos días a la espera de la audiencia que debe llevarse adelante en el ámbito de la cartera laboral para definir entre las partes los alcances de la esencialidad".

Subrayó: "Si esa reunión no se celebra o la misma fracasa, resolvimos que el próximo lunes se activen las medidas tal y como han sido oportunamente comunicadas".