El Ministerio de Capital Humano aseguró que la actividad aeronáutica es un servicio esencial. Mientras tanto, el gremio ratificó las medidas de fuerza

El Gobierno intimó este miércoles a la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) a garantizar la prestación de al menos el 75% de los servicios durante las medidas de fuerza anunciadas en más de 27 aeropuertos del país para este jueves 3 y viernes 4 de septiembre.

La protesta, impulsada por los trabajadores de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), incluye paros, asambleas y otras acciones gremiales en dos franjas horarias: de 9 a 12 y de 18 a 21, durante ambas jornadas. El conflicto podría generar demoras, reprogramaciones y eventuales cancelaciones de vuelos.

Sin embargo, a menos de 24 horas del inicio de las medidas, el Ministerio de Capital Humano intimó al sindicato a dar "estricto cumplimiento del régimen legal vigente y a garantizar la prestación de los servicios mínimos correspondientes en el ámbito de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC)".

Según explicó el Gobierno, la decisión apunta a "asegurar la continuidad de un servicio esencial para la conectividad, la seguridad y el normal funcionamiento del sistema de navegación aérea nacional".

El Gobierno exige garantizar el 75% de los servicios durante el paro

Hasta antes de la intimación oficial, ATE había informado que durante las franjas afectadas por las medidas de fuerza solamente se garantizarían los vuelos sanitarios, humanitarios, el traslado de órganos y los vuelos oficiales.

Los trabajadores involucrados cumplen funciones en áreas clave para la operatoria aeroportuaria, entre ellas el control terrestre, la sanidad aeronáutica, los bomberos aeronáuticos —cuya presencia es obligatoria para mantener la operatividad de los aeropuertos— y las tareas de fiscalización y capacitación del sistema aéreo.

Entre los fundamentos de la decisión, el Gobierno citó las modificaciones incorporadas por la Ley de Modernización Laboral, que establece que, tratándose de un servicio esencial, la cobertura de los servicios mínimos "no podrá ser inferior al 75% de la prestación normal del servicio".

Por su parte, la ANAC informó que "fiscalizará el cumplimiento de los servicios mínimos establecidos por la normativa vigente, con el objetivo de preservar la continuidad de las operaciones aéreas y reducir al mínimo posible el impacto sobre los vuelos programados".

De todos modos, el organismo aclaró que podrían registrarse "demoras o reprogramaciones puntuales durante las franjas alcanzadas por las medidas".

ATE ratificó el paro en los aeropuertos

Luego de conocerse la intimación del Gobierno, el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, reclamó que la resolución de Capital Humano quede "sin efecto" y sostuvo que el derecho a huelga está garantizado por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional.

Además, confirmó que las medidas de fuerza previstas para este jueves y viernes continúan en pie, luego de que durante la jornada circularan versiones sobre una posible suspensión.

En ese contexto, Aguiar afirmó: "La reciente intimación de Trabajo persigue el objetivo de OBSTACULIZAR la MEDIDA DE FUERZA. Esta resolución debe quedar SIN EFECTO. Tiene que quedar claro que actuamos de buena fe. Es por eso que exigimos una URGENTE AUDIENCIA si es necesario para acordar con las autoridades la modalidad de la protesta".

El dirigente sindical también apuntó contra el Ejecutivo nacional y sostuvo que "es el único incumplidor". En esa línea, cuestionó: "Los funcionarios se acuerdan que brindamos un servicio esencial cada vez que vamos a un paro, pero nunca se acuerdan a la hora de garantizar SALARIOS y CONDICIONES DIGNAS DE TRABAJO".

De esta manera, ATE ratificó las protestas en los aeropuertos pese a la intimación oficial y a la exigencia de garantizar una prestación mínima del 75%.

Por qué ATE convocó a protestas en 27 aeropuertos

El gremio había anunciado el martes las medidas de fuerza en 27 aeropuertos de todo el país, luego del fracaso de las negociaciones paritarias.

En ese momento, Aguiar había advertido sobre el posible impacto de la protesta en la actividad aérea y responsabilizado al Gobierno por las consecuencias que pudiera generar el conflicto.

"Si se producen demoras o cancelaciones, no será por culpa de los trabajadores. Hemos comunicado la medida de fuerza con suficiente antelación para que el Gobierno pudiera responder a cada una de nuestras demandas y eso hasta ahora no sucedió", había señalado el secretario general de ATE Nacional.

Entre los principales reclamos del sindicato figuran el pago de los salarios contemplando los aumentos acordados correspondientes a ítems extraparitarios, la apertura de la paritaria sectorial y la asignación de financiamiento para las tareas operativas y de fiscalización en los aeropuertos.

Aguiar también había denunciado que el Gobierno incumple los acuerdos paritarios desde enero y cuestionó el desfinanciamiento de las áreas operativas y de fiscalización.

Según había advertido, si no se abrían canales de diálogo, "el conflicto se va a profundizar".

El referente sindical había cuestionado además la situación salarial y laboral de los trabajadores del sector. "Los salarios se encuentran absolutamente deteriorados y no se corresponden con las altas responsabilidades que se ejercen en el sector. Además, todos los días las condiciones laborales empeoran", había sostenido.

Qué recomienda ANAC a los pasajeros que viajan este jueves y viernes

Ante la posibilidad de que las protestas generen inconvenientes en la programación de vuelos, la Administración Nacional de Aviación Civil recomendó a los pasajeros verificar con anticipación el estado de sus servicios.

"Se recomienda a los pasajeros que tengan previsto viajar durante ambas jornadas revisar previamente con la compañía aérea el estado de su vuelo y mantenerse atentos a las comunicaciones y eventuales actualizaciones de su programación. Fuera de las franjas horarias comprendidas por las medidas anunciadas, se prevé el desarrollo habitual de los servicios aeroportuarios involucrados", indicaron desde la ANAC.

Así, quienes tengan vuelos programados para este jueves 3 o viernes 4 de septiembre deberán prestar especial atención a las franjas de 9 a 12 y de 18 a 21, cuando se concentrarán las medidas de fuerza anunciadas por ATE y podrían producirse demoras o modificaciones en la programación.