Aumento confirmado para trabajadores de televisión

El Sindicato Argentino de Televisión, Telecomunicaciones, Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos (SATSAID) formalizó la firma de un nuevo esquema de recomposición salarial para el personal de canales de aire, señales y productoras de todo el país. La ratificación del acta se concretó tras una consulta federal en las bases, donde las asambleas de trabajadores aprobaron por amplia mayoría las condiciones negociadas para los Convenios Colectivos de Trabajo 131/75 y 634/11.

El entendimiento alcanzado con la Asociación de Teleradiodifusoras Argentinas (ATA) y la Cámara Argentina de Productoras Independientes de Televisión (CAPIT) contempla un período de aplicación trimestral. La pauta salarial establece una suba acumulativa total del 6,29% que impactará en todos los conceptos de los recibos de sueldo, tanto en las sumas remunerativas como en las no remunerativas, buscando sostener el poder adquisitivo del sector.

Cronograma de liquidación y escalas salariales

La aplicación del ajuste acordado se distribuirá en dos tramos consecutivos a cobrar con las liquidaciones mensuales habituales. El primer escalón contempla un incremento del 3% aplicable sobre los valores de la grilla salarial vigentes al mes de junio, el cual se liquidará junto con los haberes correspondientes al mes de agosto que se perciben en los primeros días de septiembre.

En tanto, el segundo tramo prevé una suba adicional del 3,2% que se aplicará de manera acumulativa sobre las escalas ya actualizadas del mes previo. Este porcentaje restante se abonará de forma conjunta con la liquidación de haberes a percibir durante comienzos de octubre completando así el esquema previsto para la actividad a nivel nacional.

De esta manera, según las escalas de referencia publicadas por el sindicato, los sueldos básicos más altos llegarán a $1.388.150,77, eso sin contar los adicionales por antigüedad, comidas, exteriores y horas extras, que suben sustancialmente esa cifra inicial.

Esquema diferencial para el pago en emisoras del interior y pymes

La paritaria contempla una modalidad de implementación diferenciada para un grupo de canales provinciales y pymes del sector audiovisual. Emisoras de relevancia regional como Canal 3 de Rosario, Canal 9 de Mendoza, Canal 8 de Mar del Plata, Canal 11 de Salta y Canal 13 de Corrientes aplicarán el ajuste mediante un porcentaje inicial del 2% en la primera etapa y un 4,21% acumulativo en el segundo tramo, equiparando así el valor de las escalas finales.

Por último, el acuerdo establece que las empresas que hayan otorgado sumas a cuenta o anticipos durante las últimas semanas podrán absorber dichos montos hasta equilibrar las nuevas grillas aprobadas. Tras presentar la documentación ante la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo para su homologación, las partes fijarán una nueva reunión para reabrir la negociación paritaria.