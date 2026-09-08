Frávega y Coppel con descuentos de hasta el 50% y financiación de hasta 12 cuotas sin interés

Del 7 al 9 de septiembre, Electro Fans propondrá televisores, lavarropas, computadoras y celulares con descuentos de hasta 50 por ciento

Este lunes 7 de septiembre y hasta el miércoles 9, llega una nueva edición de Electro Fans, el evento de grandes descuentos en compras de electrodomésticos del cual participan grandes cadenas como Cetrogar, Coppel, Frávega, Megatone.net y On City. En esta edición, habrá ahorros de hasta 50% en lavarropas, televisores, celulares y otros electrodomésticos, además de financiamiento en 12 cuotas sin interés y envío en 24 horas.

Electro fans es la oportunidad que esperan muchos argentinos para renovar el equipamiento electrónico de sus hogares sin tener que hacer un desembolso de dinero importante, obteniendo pago en cuotas con distintas tarjetas de crédito o aplicaciones.

Electro Fans: cuáles son las ofertas con 50% de descuento

En la edición 2026 de Electro Fans se pueden conseguir las siguientes ofertas con 50% de descuento o más en electrodomésticos y electrónica en las webs oficiales de Frávega y Coppel.

Vale la pena recordar que las cadenas que participan del evento ofrecen pagar con 12 cuotas sin interés con distintas tarjetas de crédito bancarias y no bancarias. También se podrá pagar con débito, transferencia o incluso las opciones de las propias cadenas participantes, como Crédito Coppel.

También Megatone.net está participando no solo con las opciones tradicionales de pago, sino también con Tu Crédito en Megatone, que permite acercarse a cualquier sucursal y llevarse el producto en cuotas, sin necesidad de tarjeta de crédito. Según informó a iProfesional, esta empresa contará además con propuestas exclusivas de la mano de distintas entidades bancarias y billeteras digitales: "Los clientes podrán acceder a financiación de hasta 24 cuotas sin interés en bancos seleccionados, y disfrutar de ahorros y reintegros al pagar con billeteras virtuales como MODO, sumando así más valor a la experiencia de compra."

Hasta cuándo será Electro Fans 2026 y qué empresas participan

En el marco de la novena edición de Electro Fans, del 7 al 9 de septiembre, las principales cadenas del sector ofrecerán descuentos de hasta el 50% y financiación de hasta 12 cuotas sin interés en múltiples categorías de electro.

En esta edición participan Cetrogar, Coppel, Frávega, Megatone.net y On City con promociones disponibles tanto en locales físicos como en sus plataformas de e-commerce.

La iniciativa incluirá ofertas especiales en televisores, celulares, notebooks, gaming, pequeños y grandes electrodomésticos, productos de cuidado personal, colchones, herramientas, artículos para bebés y bazar, entre otras categorías.

¿Qué marcas participan? Todas estas cadenas comercializan productos de primeras marcas y son ellos los que definen qué ofertas participarán de Electro Fans. Frávega, por caso, aclaró en su web que "entre los celulares disponibles en el Electro Fans podrás encontrar algunos de las marcas Samsung,TCL, Noblex, ZTE, Motorola y Kodak." y para los smart TV, menciona a Samsung, Philips, TCL, LG, con pantallas desde 24 hasta 85 pulgadas,

Así, con una propuesta omnicanal y alcance nacional, Electro Fans continúa consolidándose como una iniciativa conjunta del sector, que reúne a las principales cadenas para ofrecer durante tres días una amplia variedad de productos y promociones.

Electro Fans 2026 no es solo para electrónica

Las cadenas que participan de Electro Fans no incluyen solo productos de electrónica y electrodomésticos dentro de sus promociones para este evento.

También en este marco se consiguen ofertas en productos de cuidado personal, decoración de hogar, colchones, herramientas y hasta productos para bebés y mascotas.

Por ejemplo, Frávega asegura en su web que comercializará colchones y sommiers de distintas medidas y marcas,artículos de bazar como ollas, sartenes, utensilios, termos o tuppers, ropa de cama o productos para el baño o lavadero.

Algunas de las ofertas que no son de tecnología y se consiguen en el marco del evento con más de 50% de ahorro son:

¿Electro Fans es solo para venta online?

No, las cadenas participantes como Coppel aclaran que las ofertas de hasta 50% de descuento y 12 cuotas sin interés se extienden también a sus tiendas físicas, y no solo a las digitales.

Por eso, desde la organización de Electro Fans aclararon que "los beneficios estarán vigentes en todo el país, con envíos a todas las provincias y opciones de retiro en tienda, para que cada consumidor pueda elegir la modalidad de compra que mejor se adapte a sus necesidades."

¿Cómo evitar estafas al comprar online en Electro Fans?

El primer consejo para comprar seguro online las ofertas en el marco de Electro Fans es asegurarse de que se trate efectivamente de una promoción de las cadenas que participan. Para ello, se pueden consultar todos los ahorros en la web oficial del evento.

Asimismo, para quienes no concurran a las tiendas físicas a comprar, los consejos válidos son los mismos que para todas las compras digitales. Por caso, desde el Gobierno nacional daban estas 5 recomendaciones para comprar seguro por Internet:

Priorizar la compra en portales nacionales

Nunca clickear sobre links sospechosos

Observar las referencias del vendedor

El comprador tiene 10 días para arrepentirse de una compra (chequear que el sitio web tenga "Botón de arrepentiemiento")

El gasto por devolución lo cubre quien vende

En ese marco, los consumidores podrán comprar tranquilos por Internet sus electrodomésticos y artículos de informática, cuidado personal o electrónica en los sitios web de las cadenas que participan de Electro Fans, y que cuentan con la infraestructura de seguridad adecuada.